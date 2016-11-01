بالفيديو .. المحامي الوحش : مصر تعاني من فائض في الحرامية .. و رئيس الوزراء خيال مآتة

صحيفة المرصد:طالب نبيه الوحش، المحامي المصري بالنقض، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة مراعاة حسن الاختيار للوزراء، قائلًا: “بلاش تختار الوزراء على طريقة قالوا للحرامي إحلف قال جالك الفرج”.
وأضاف “الوحش”، في لقائه مع برنامج “هو ينفع كدا؟” المذاع على قناة “ltc”، مخاطبًا الحكومة والوزراء: “اتقوا الله في مصر، واعملوا لمصلحة مصر ولآخرتكم وليس لمصالحكم الشخصية، دي بلدنا مش إيجار مفروش”.
وتابع: “رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شغال زي رئيس مجلس الآباء، وهو مجرد خيال مآتة يتلقى تعليمات وتوجيهات من الرئيس فقط”، مشدًدا: “مصر تعاني من فائض في الحرامية وليس عجز في الميزانية”.
تعليقات ( 15 )
نجمحسبنا الله على الحراميه
ضب ياكل خنبوقة11/11 خنابيقو المخنبق
وليدخنبوقة ضمير ابليس الاخواني ابو معرفات كاذبه
وليدالحرامية منها وفيها والمؤامرات منهم وفيهم ويكذبو على العالم ويقولو مؤامرات خارجية لافقار مصر وهم قاعدين ينهبون منها من اكبر راس لاصغر راس كذابين حرامية
ضمير الناسسرقوماخلوني اسرق الحرميه احلف على ايه***الاخون زعلانين***
محمدويجيك خنبوقة والكاتب او الداعية السعيدي ويقول مؤامرة خارجية على مصر هؤلاء مصريون شهود من اهلها على المؤمرة من الداخل وتدميرها من رئيس ووزراء وتجار وحرامية
زيادخلوا عدد سكان يصير 50 مليون والله ناكل الزلط..الناس تجيب من العالم اول يخططون لها..ونحن من العالم الثالث..يخططون لنا😁😁 شفوا مطار دبي اوربيين ماسكينه..
العمدهكلامه واقعى وصحيح جدا جدا وليس من اليوم بل منذ الازل
زيادوحنا منا بعدين عنهم..اهتموا في البلد..واتركوا هياط والكذب..نريد دولة صناعية..وعاصمة صيفية في عسير عشان اجواء الصيف😁😁
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
ارز 👊 نجدههههههههههه
شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐مصر تعاني من فائض في الحرامية وليس عجز في الميزانية.............
حتى نعمر دول فكر بالمصلحه العليامصر بلد تعاني من فايض الحراميه تعبير رائع هي الدول العربية كلها تعاني نفس المشكله تحل هاذي المشكله نصبح دول محترمه ومتقدمه تخطط لاجيال ومش لمصالح شخصيه بحته
رحمهياغبي انته كاتب بالعنوان حراميه
رحمهالواد بلحه والأربعين **** هيء هيء هيء