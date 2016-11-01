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بالفيديو .. المحامي الوحش : مصر تعاني من فائض في الحرامية .. و رئيس الوزراء خيال مآتة

1 نوفمبر, 2016 , 22:49 م
بالفيديو .. المحامي الوحش : مصر تعاني من فائض في الحرامية .. و رئيس الوزراء خيال مآتة
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صحيفة المرصد:طالب نبيه الوحش، المحامي المصري بالنقض، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة مراعاة حسن الاختيار للوزراء، قائلًا: “بلاش تختار الوزراء على طريقة قالوا للحرامي إحلف قال جالك الفرج”.

وأضاف “الوحش”، في لقائه مع برنامج “هو ينفع كدا؟” المذاع على قناة “ltc”، مخاطبًا الحكومة والوزراء: “اتقوا الله في مصر، واعملوا لمصلحة مصر ولآخرتكم وليس لمصالحكم الشخصية، دي بلدنا مش إيجار مفروش”.

وتابع: “رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شغال زي رئيس مجلس الآباء، وهو مجرد خيال مآتة يتلقى تعليمات وتوجيهات من الرئيس فقط”، مشدًدا: “مصر تعاني من فائض في الحرامية وليس عجز في الميزانية”.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    نجم

    حسبنا الله على الحراميه
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  2. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ضب ياكل خنبوقة

    11/11 خنابيقو المخنبق
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  3. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    وليد

    خنبوقة ضمير ابليس الاخواني ابو معرفات كاذبه
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  4. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    وليد

    الحرامية منها وفيها والمؤامرات منهم وفيهم ويكذبو على العالم ويقولو مؤامرات خارجية لافقار مصر وهم قاعدين ينهبون منها من اكبر راس لاصغر راس كذابين حرامية
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  5. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    ضمير الناس

    سرقوماخلوني اسرق الحرميه احلف على ايه***الاخون زعلانين***
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  6. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    محمد

    ويجيك خنبوقة والكاتب او الداعية السعيدي ويقول مؤامرة خارجية على مصر هؤلاء مصريون شهود من اهلها على المؤمرة من الداخل وتدميرها من رئيس ووزراء وتجار وحرامية
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  7. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    زياد

    خلوا عدد سكان يصير 50 مليون والله ناكل الزلط..الناس تجيب من العالم اول يخططون لها..ونحن من العالم الثالث..يخططون لنا😁😁 شفوا مطار دبي اوربيين ماسكينه..
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  8. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    العمده

    كلامه واقعى وصحيح جدا جدا وليس من اليوم بل منذ الازل
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  9. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    زياد

    وحنا منا بعدين عنهم..اهتموا في البلد..واتركوا هياط والكذب..نريد دولة صناعية..وعاصمة صيفية في عسير عشان اجواء الصيف😁😁
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  10. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  11. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    ارز 👊 نجد

    ههههههههههه
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  12. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐

    مصر تعاني من فائض في الحرامية وليس عجز في الميزانية.............
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  13. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    حتى نعمر دول فكر بالمصلحه العليا

    مصر بلد تعاني من فايض الحراميه تعبير رائع هي الدول العربية كلها تعاني نفس المشكله تحل هاذي المشكله نصبح دول محترمه ومتقدمه تخطط لاجيال ومش لمصالح شخصيه بحته
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  14. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    رحمه

    ياغبي انته كاتب بالعنوان حراميه
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  15. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    رحمه

    الواد بلحه والأربعين **** هيء هيء هيء
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