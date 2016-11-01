بالفيديو .. المحامي الوحش : مصر تعاني من فائض في الحرامية .. و رئيس الوزراء خيال مآتة

صحيفة المرصد:طالب نبيه الوحش، المحامي المصري بالنقض، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة مراعاة حسن الاختيار للوزراء، قائلًا: “بلاش تختار الوزراء على طريقة قالوا للحرامي إحلف قال جالك الفرج”.

وأضاف “الوحش”، في لقائه مع برنامج “هو ينفع كدا؟” المذاع على قناة “ltc”، مخاطبًا الحكومة والوزراء: “اتقوا الله في مصر، واعملوا لمصلحة مصر ولآخرتكم وليس لمصالحكم الشخصية، دي بلدنا مش إيجار مفروش”.

وتابع: “رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شغال زي رئيس مجلس الآباء، وهو مجرد خيال مآتة يتلقى تعليمات وتوجيهات من الرئيس فقط”، مشدًدا: “مصر تعاني من فائض في الحرامية وليس عجز في الميزانية”.