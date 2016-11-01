صحيفة المرصد:أعلنت إيران أنها تسلمت 13 مليارًا من أموالها التي كانت مجمدة في الخارج بموجب العقوبات الدولية التي رفعت بموجب الاتفاق النووي.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة كيش الحرة جنوب إيران، الدكتور علي اصغر مونسان، إن “الإمارات سلمت إيران 5 مليارات دولار، فيما دفعت شركة شل النفطية العالمية 2 مليار ودفعت الهند 6 مليارات دولار”.
وأوضح المسؤول الإيراني، أمس الإثنين، أن “بلاده استطاعت بعد توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات جذب 40 مليار دولار كخط ائتمان وضعت تحت تصرف الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى 3 مليارات من الاستثمارات الأجنبية”.
وأشار علي أصغر مونسان إلى أن “إيران حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 5% بعد الاتفاق النووي، ومن المتوقع أن يصل هذا النمو إلى 8% ضمن السياسة الاقتصادية على المدى الطويل التي وضعتها الحكومة الإيرانية”.
ووجه المسؤول الإيراني انتقادات إلى حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مضيفاً أنه “في أواخر الولاية الثانية من الحكومة السابقة وجهت العقوبات الغربية ضربة قوية للاقتصاد الإيراني حيث فقدنا 160 مليار دولار بسبب تزايد العقوبات”.
وتسعى إيران مجدداً إنعاش اقتصادها، وإخراجه من عزلته الدولية منذ أن تم فرض الحظر التجاري الأمريكي عليها في نهاية التسعينات، بعد خلافات سياسية عميقة، بجانب العقوبات الدولية والغربية عليها منذ عام 2006، والتي جرى تغليظها في العام 2012 على خلفية تطوير برنامجها النووي.
وأدت العقوبات الاقتصادية الدولية إلى إنهاك الاقتصاد الإيراني، وقطعت مصدراً أساسياً من مصادر تمويل الموازنة الإيرانية، وهي صادرات النفط والغاز للخارج، ومنع الشركات الدولية من العمل والاستثمار داخل إيران، وما ترتب على ذلك من تقادم التكنولوجيا المحلية، وحاجتها للصيانة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم داخل البلاد.
إيران تتسلم 13 مليار دولار من أموالها المجمدة
صحيفة المرصد:أعلنت إيران أنها تسلمت 13 مليارًا من أموالها التي كانت مجمدة في الخارج بموجب العقوبات الدولية التي رفعت بموجب الاتفاق النووي.
تعليقات ( 18 )
ابو عبد اللهايا ليت قومي يعلمون امريكا واسرائيل فقط هي عدوتنا اما ايران فهي دولة اسلامية وهم الآن يدعمونهم بفلوسنا وبترولنا وذلك عن طريق شراء الاسلحة القديمة منهم واعطائها ايران وبذلك ظرب عصفورين بحجر
زائرابوفوازإيران قادمممممممممممممممممممممممممممممممممه واليوم يقول نحن ونحن اقول استعدو وبس
السيسي بيجهز التبسي للرز الايرانيإذا عرف السبب بطل العجب.
العويدالله لايفتح لهم باب رزق
مسماراستفادت ايران في عهد اوباما وبتمهيد منه لمساندتها اقتصاديا وعسكريا وتهيأتها لتكون امبراطوريه بعد انهاك جاراتها بالحروب والفتن وحينها تتسيد الموقف
مليارات ايرانمثل مليارات السيسي ، قناة السويس وبعدها صندوق تحيا مصر وبعدها كم مليار من دول الخليج ،، واخرتها انهيار الجنيه المصري ،، يعني عن قريب جدا سينهار الاقتصاد الإيراني ،، كل هذي المليارات ذهبت لدعم الملشيات
محمدتستاهلون الي يجيكم هاذ من صنع ايديكم والسياسة الغبية
جاك العلمياما غدر الامريكان بأقرب أصدقائهم ، هم الآن يصيدون عصفورين بحجر ، إضعاف ايران من خلال غض طرفه عن حماقاتها هنا وهناك واستنزاف المملكة اقتصاديا.
وليدصورة لمن يتمسك بامريكا الكاذبه ويلعق حذاءها ويمدحها
وليدصورة لمن يلتعق ح
وليدصورة لمن يلتعق ح
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
ارز 👊 نجدهههههههههه
روانذبحنا الفقر
ابو معاذفي هذا التوقيت ! بمثابة دعم لأقتصاد الفرس المنهار جزئياً والمتهالك من الغرب لمواجهة بلاد الحرمين اقتصادياً ويجب علينا التحرك اقتصاديا الى شرق آسيا واوروبا والدول العربية لتكوين تحالفات اقتصادية جديدة
وتلك الايام....القوم شغالين ولا عبينها صح ....الدور علينا ماذا سنصنع اذا جانا قانون جاستا .ياليت تكون لنا استراتيجيات وليست ردات فعل ....
من الغربيةاللهم اهلك ايران وارنا بهم عجايب قدرتك عاجلاً غير اجل انك على كل شي قدير