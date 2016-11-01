محكمة إيرانية تصدر أحكاما على 20 متهما في الهجوم على سفارة المملكة بطهران

صحيفة المرصد – رويترز:قالت وكالة ميزان للأنباء يوم الثلاثاء إن السلطة القضائية في إيران أصدرت أحكاما بحق 20 شخصا متهمين باقتحام بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في يناير كانون الثاني وستعلنها في المستقبل القريب.
وكانت السعودية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن اقتحم محتجون السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد احتجاجا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.
وأدانت الحكومة الإيرانية الهجوم وطلب الرئيس حسن روحاني -الحريص على تحسين علاقات طهران المتوترة منذ فترة طويلة مع جيرانها والغرب- من السلطة القضائية معاقبة المحتجين والحيلولة دون وقوع المزيد من هذه الهجمات.
ونقلت وكالة ميزان عن قاض قوله إن أحكاما صدرت على 20 متهما و”ستعلن قريبا”. ولم يذكر أسماء المتهمين العشرين أو ما إذا كانوا أدينوا.
وكانت السلطة القضائية أعلنت في أبريل نيسان إن أكثر من مئة مشتبه بهم اعتقلوا بسبب الهجوم على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين وجرى توجيه اتهامات إلى 48 شخصا. وتم الإفراج عنهم جميعا بكفالة.
تعليقات ( 14 )
العمدهتمثيليه رافضيه ومحاكمه هزليه والتقيه واللف والدوران والكذب والحقد التاريخي لدى الصفويين (قالو للحرامى احلف قال جاك الفرج)
الـزعــيــمانتبهوا من المجوس الزناديق عليهم لعنت الله يريدون تحسين العلاقه مع حكومتناعشان لجاءموسم الحج يعملون لهم مكيده لكن حكومتناتعلم الاعيبهم الخداعةالهدامة
👀المجوس نجوس بكرة يتهمون فيها سُنة ويسجنوهم زين إذا ما اعدموهم
وشك وشكههههههه صدقناكم يا كذابين
البشري الجنوبيذيل الكلب ما ينعدل المجوسي مجوسي
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..لعنة الله عليهم فأحس في نفسي أن لهم بهذه مكر جديد لنا فهم كالحية لين جسدها سريع سمها. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
ابببببااااايما نبي ادانه لاحد وياخوفي يكون استفزاز من نوع اخر والتضحيه بسنيين.هذولي الساسه الايرانيين ورجال الدين ابناء المتعه لن يأتي منهم الا كل ما ينغص عيش الشرق الاوسط خاصة والعالم لن يسلم فتنتهم هؤلاء الاوغا
عدد التعليقات:12499
برق الحرم((((((ملالي ايران تماطل في محاكمة مستهدفي سفارة المملكة وان لم تفعله في الارهابيين الحقيقين فهذا امر مؤكد .... وللاسف نحن نصدر احكام جدا مخففة للعملاء مستهدفين المملكة مباشرة )))))
ضب ياكل خنبوقةهههههههههههههههههه يلا خنبوقة رايك
قاهر المجوسيطلعون سنه اللي حكمو عليهم
من الغربيةاللهم سلط عليهم جند من جنودك اللهم امين