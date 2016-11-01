  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

محكمة إيرانية تصدر أحكاما على 20 متهما في الهجوم على سفارة المملكة بطهران

1 نوفمبر, 2016 , 23:45 م
محكمة إيرانية تصدر أحكاما على 20 متهما في الهجوم على سفارة المملكة بطهران
  • 2٬121
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد – رويترز:قالت وكالة ميزان للأنباء يوم الثلاثاء إن السلطة القضائية في إيران أصدرت أحكاما بحق 20 شخصا متهمين باقتحام بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في يناير كانون الثاني وستعلنها في المستقبل القريب.

وكانت السعودية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن اقتحم محتجون السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد احتجاجا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وأدانت الحكومة الإيرانية الهجوم وطلب الرئيس حسن روحاني -الحريص على تحسين علاقات طهران المتوترة منذ فترة طويلة مع جيرانها والغرب- من السلطة القضائية معاقبة المحتجين والحيلولة دون وقوع المزيد من هذه الهجمات.

ونقلت وكالة ميزان عن قاض قوله إن أحكاما صدرت على 20 متهما و”ستعلن قريبا”. ولم يذكر أسماء المتهمين العشرين أو ما إذا كانوا أدينوا.

وكانت السلطة القضائية أعلنت في أبريل نيسان إن أكثر من مئة مشتبه بهم اعتقلوا بسبب الهجوم على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين وجرى توجيه اتهامات إلى 48 شخصا. وتم الإفراج عنهم جميعا بكفالة.



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    العمده

    تمثيليه رافضيه ومحاكمه هزليه والتقيه واللف والدوران والكذب والحقد التاريخي لدى الصفويين (قالو للحرامى احلف قال جاك الفرج)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    الـزعــيــم

    انتبهوا من المجوس الزناديق عليهم لعنت الله يريدون تحسين العلاقه مع حكومتناعشان لجاءموسم الحج يعملون لهم مكيده لكن حكومتناتعلم الاعيبهم الخداعةالهدامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    👀

    المجوس نجوس بكرة يتهمون فيها سُنة ويسجنوهم زين إذا ما اعدموهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    وشك وشك

    ههههههه صدقناكم يا كذابين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    البشري الجنوبي

    ذيل الكلب ما ينعدل المجوسي مجوسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..

    لعنة الله عليهم فأحس في نفسي أن لهم بهذه مكر جديد لنا فهم كالحية لين جسدها سريع سمها. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    اببببباااااي

    ما نبي ادانه لاحد وياخوفي يكون استفزاز من نوع اخر والتضحيه بسنيين.هذولي الساسه الايرانيين ورجال الدين ابناء المتعه لن يأتي منهم الا كل ما ينغص عيش الشرق الاوسط خاصة والعالم لن يسلم فتنتهم هؤلاء الاوغا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص
    عدد التعليقات:12499

    برق الحرم

    ((((((ملالي ايران تماطل في محاكمة مستهدفي سفارة المملكة وان لم تفعله في الارهابيين الحقيقين فهذا امر مؤكد .... وللاسف نحن نصدر احكام جدا مخففة للعملاء مستهدفين المملكة مباشرة )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    الخامنئي هو العقل المدبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    ضب ياكل خنبوقة

    هههههههههههههههههه يلا خنبوقة رايك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    قاهر المجوس

    يطلعون سنه اللي حكمو عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    من الغربية انت كذا 1
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    احب التحدي احب التحدي والانتصار ولا ارضا بالخضوع والانكسار شخصيتي قويه ولا تنهار وبالحب اشعر ان زماني جار ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    من الغربية

    اللهم سلط عليهم جند من جنودك اللهم امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم