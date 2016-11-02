شاهد كيف احتفل ماجد عبدالله بعيد ميلاده في تركيا – فيديو

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب نادي النصر السابق ماجد عبدالله وهو يحتفل بعيد ميلاده في مدينة إسطنبول بتركيا .

وبين الفيديو الذي نشره مستشار رئيس الوزراء التركي على حسابه في تويتر ، ماجد عبدالله أثناء تواجده في أحد المطاعم يطفئ شموع الاحتفال ، على كعكة بسيطة ، محتفلًا بعيد ميلاده الـ 57، في أول زيارة له لإسطنبول.