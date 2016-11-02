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شاهد كيف احتفل ماجد عبدالله بعيد ميلاده في تركيا – فيديو

2 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص
شاهد كيف احتفل ماجد عبدالله بعيد ميلاده في تركيا – فيديو
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب نادي النصر السابق ماجد عبدالله وهو يحتفل بعيد ميلاده في مدينة إسطنبول بتركيا .

وبين الفيديو الذي نشره مستشار رئيس الوزراء التركي على حسابه في تويتر ، ماجد عبدالله أثناء تواجده في أحد المطاعم يطفئ شموع الاحتفال ، على كعكة بسيطة ، محتفلًا بعيد ميلاده الـ 57، في أول زيارة له لإسطنبول.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    2 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    يمني عاشق الدمام

    كبير يا ابو عبدالله ولكن السيساوية عاوزينك تروح تحتفل في مااااسر في بلدهم حتى السكر خلص عندهم واللحمه ما فيش والدولار بعشرين لحلوح والثلاجه كلها ميه😎
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  2. 25
    2 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    تعليق (19) انت مصري ابوريحه زعلان عشان ماجد في تركية - فعلا الان المصريين ينزعجون من الخليجيين أن
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  3. 24
    2 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    المصريين وأذنابهم الان هم في وضع الميت ههههههههههههههههههه
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  4. 23
    2 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    كبير يـ ابوعبدالله الان المصريين وأذنابهم في موقف لا يحسد عليه تلقاهم زعلانيين على ابوعبدالله يقولون يسوي دعاية لدعم السياحة في لتركية ههههههههههه
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  5. 22
    2 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    بابكر ميرغني عبدالدايم الداروتي

    كذا كذا ياتريلا قاطرتن براهو عمر مديد
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  6. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    قلم المتعه

    قلم الخنبقه ...مالك شغل في الاعبين السعودين خلك مع علي دائي وخمته ياخم***
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  7. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    عقلو شيابكم ياخزياه ياماجد
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  8. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    .. سعودي ..

    هذا يمثل نفسه ومن يؤيده من أمثاله ولايمثل المجتمع السعودي المحافظ . أنتهى .
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  9. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    تعليق ١١ طبعاً انت تتمنى انه يكون نفس حفلاتكم خليطي وزواج متعه وفله وهذا امام داخل وهذا طالع صح
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  10. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    نوخذه

    الحمدلله
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  11. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    زمن الذكريات

    الزمن الجميل ماجد عبدالله لم ولن يجي مثلك في الملاعب كلمه حق رضي من رضي وزعل من زعل ((الاسطووووووره ماجد عبدالله)
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  12. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    رأي آخر

    عقبال ١٠٠ سنه يازول
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  13. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    رداد

    شابت قوافي الليل ونور الضحى لاح 😢
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  14. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    ..سعودي..

    عيد الميلاد والمولد والحب وأمثالها هي بدعه لايجوز للمسلم المؤمن فعلها
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  15. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    ..سعودي..

    مادري ليش تذكرت الأغنية السودانية التي تقول : (( القطار فاتك ... يامغرور بزااتك ))
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  16. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص
    عدد التعليقات:15062

    قلم الحقيقه

    حسبي الله على الأخوان مؤكد هم من أشارو عليك بهذا الاحتفال المبسط ارضاء لخاطرك وحضورك لتركيا بصحبتهم.ولا لو الود ودهم ماجابو لك كيك واستبدلوه بداعية وحديث نسخة كربونية بدلآ من عيد ميلاد بيخلونه وفاة.
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  17. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    وتلك الايام....

    الله يثبت العقل والدين ويحسن لنا ولك الختام ..صدق سيد الخلق لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ...ماذا تركتم للصغار ياالكبار ...الله يخلف عليك بس....
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  18. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص
    عدد التعليقات:15062

    قلم الحقيقه

    ألف مبروك أبو عبدالله احتفالك بعيد ميلادك والعمر المديد لك والصحة الطيبة المرافقة له. لكن صراحة احتفال أشبه بالمأتم سلامات لاطقطقة لافرفشة لاأصدقاء لاأغاني ملحم بركات أوفيروز حتى الكيك أشبه بحجر .
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  19. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    المااااضي2030

    الاخونج المجوس يحرمون اعياد الميلاد وراس السنه ...ويحللون تفجير المساجد ..يحرمون قيادة المرأه ويحللون السائق الاجنبي..ولحاهم طويله واخلاقهم قصيره....
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  20. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    الشمري

    كبيرررررريابو عبد الله من قدك روسا دول تتشرف بستقبالك وساهي شوى اداري وشوي مطرب
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  21. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    سعدالقحطاني

    الله يطول بعمرك ياماجد الزمن الجميل
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  22. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    سعدالقحطاني

    الله يطول بعمرك ياماجد الزمن الجميل
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  23. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..

    لا عيد للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الاضحى كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اما ما غيرها فبدعه. وكما قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا فهو رد او كما قال عليه افضل اصلاة واتم التسليم.
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  24. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    نور

    مبروك
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  25. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    💯
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  26. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    يالله حسن الخاتمه
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