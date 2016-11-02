شاهد كيف احتفل ماجد عبدالله بعيد ميلاده في تركيا – فيديو

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب نادي النصر السابق ماجد عبدالله وهو يحتفل بعيد ميلاده في مدينة إسطنبول بتركيا .
وبين الفيديو الذي نشره مستشار رئيس الوزراء التركي على حسابه في تويتر ، ماجد عبدالله أثناء تواجده في أحد المطاعم يطفئ شموع الاحتفال ، على كعكة بسيطة ، محتفلًا بعيد ميلاده الـ 57، في أول زيارة له لإسطنبول.
تعليقات ( 26 )
يمني عاشق الدمامكبير يا ابو عبدالله ولكن السيساوية عاوزينك تروح تحتفل في مااااسر في بلدهم حتى السكر خلص عندهم واللحمه ما فيش والدولار بعشرين لحلوح والثلاجه كلها ميه😎
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةتعليق (19) انت مصري ابوريحه زعلان عشان ماجد في تركية - فعلا الان المصريين ينزعجون من الخليجيين أن
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةالمصريين وأذنابهم الان هم في وضع الميت ههههههههههههههههههه
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةكبير يـ ابوعبدالله الان المصريين وأذنابهم في موقف لا يحسد عليه تلقاهم زعلانيين على ابوعبدالله يقولون يسوي دعاية لدعم السياحة في لتركية ههههههههههه
بابكر ميرغني عبدالدايم الداروتيكذا كذا ياتريلا قاطرتن براهو عمر مديد
قلم المتعهقلم الخنبقه ...مالك شغل في الاعبين السعودين خلك مع علي دائي وخمته ياخم***
.. سعودي ..هذا يمثل نفسه ومن يؤيده من أمثاله ولايمثل المجتمع السعودي المحافظ . أنتهى .
نوخذهالحمدلله
زمن الذكرياتالزمن الجميل ماجد عبدالله لم ولن يجي مثلك في الملاعب كلمه حق رضي من رضي وزعل من زعل ((الاسطووووووره ماجد عبدالله)
رأي آخرعقبال ١٠٠ سنه يازول
ردادشابت قوافي الليل ونور الضحى لاح 😢
..سعودي..عيد الميلاد والمولد والحب وأمثالها هي بدعه لايجوز للمسلم المؤمن فعلها
..سعودي..مادري ليش تذكرت الأغنية السودانية التي تقول : (( القطار فاتك ... يامغرور بزااتك ))
عدد التعليقات:15062
قلم الحقيقهحسبي الله على الأخوان مؤكد هم من أشارو عليك بهذا الاحتفال المبسط ارضاء لخاطرك وحضورك لتركيا بصحبتهم.ولا لو الود ودهم ماجابو لك كيك واستبدلوه بداعية وحديث نسخة كربونية بدلآ من عيد ميلاد بيخلونه وفاة.
وتلك الايام....الله يثبت العقل والدين ويحسن لنا ولك الختام ..صدق سيد الخلق لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ...ماذا تركتم للصغار ياالكبار ...الله يخلف عليك بس....
عدد التعليقات:15062
قلم الحقيقهألف مبروك أبو عبدالله احتفالك بعيد ميلادك والعمر المديد لك والصحة الطيبة المرافقة له. لكن صراحة احتفال أشبه بالمأتم سلامات لاطقطقة لافرفشة لاأصدقاء لاأغاني ملحم بركات أوفيروز حتى الكيك أشبه بحجر .
المااااضي2030الاخونج المجوس يحرمون اعياد الميلاد وراس السنه ...ويحللون تفجير المساجد ..يحرمون قيادة المرأه ويحللون السائق الاجنبي..ولحاهم طويله واخلاقهم قصيره....
الشمريكبيرررررريابو عبد الله من قدك روسا دول تتشرف بستقبالك وساهي شوى اداري وشوي مطرب
سعدالقحطانيالله يطول بعمرك ياماجد الزمن الجميل
سعدالقحطانيالله يطول بعمرك ياماجد الزمن الجميل
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..لا عيد للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الاضحى كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اما ما غيرها فبدعه. وكما قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا فهو رد او كما قال عليه افضل اصلاة واتم التسليم.
نورمبروك