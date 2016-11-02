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بالفيديو .. شيلاء سبت تكشف حقيقة علاقتها بالإعلامي السعودي بدر زيدان

2 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص
بالفيديو .. شيلاء سبت تكشف حقيقة علاقتها بالإعلامي السعودي بدر زيدان
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صحيفة المرصد:كشفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت حقيقة علاقتها بالإعلامي السعودي بدر زيدان ، خلال لقاء تلفزيوني .

وبعدما سألتها المذيعة: “شو قصة بدر زيدان؟”، لتردّ عليها شيلاء ضاحكةً: “أولاً أود أن أوجه تحية للمذيع المتألق بدر زيدان ، طبعاً نحن جمعنا عمل في مسلسل “عود أخضر”.

وأضافت سبت “احنا تصوّرنا للمسلسل وراحوا الصور لمجلّة يلي كتبت إنو في علاقة زواج وارتباط بتجمعنا، بس الخبر مو صحيح”، مؤكّدةً أنّها ليست في علاقة حب حالياً.

وأوضحت أنّها “تحترمه وتكنّ له كلّ المحبّة والتقدير لكن لا علاقة بينهما.”



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    Mohammed

    لا اله الا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    Mohammed

    هذا الي خلانا اضعف أمة على وجة الارض لأننا لم نطبق الدين وسنة النبي صلى الله علية وسلم وصارو يتشبهون بالكفار ويسمونها حضارة اللهم اني أسألك الشهادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    ماذا قدمت هذه النوعيه للبلاد والعباد؟ لاشيئ سو هدم القيم والمبادئ والاسفاف بل تقدم نحو التخلف والرجعيه كل امه تفخر بانجازاتها وهؤلاء يتفاخرو بسخافاتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  4. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    موجود اقسم بالله بأن عامل النظافه بما يقوم به من عمل انفع للبلاد والعباد وللمجنمع من هؤلاء مع احترامي وتقديري لعامل النظافه - وشكرا - بلا شك صدقت
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  5. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    موجود

    اقسم بالله بأن عامل النظافه بما يقوم به من عمل انفع للبلاد والعباد وللمجنمع من هؤلاء مع احترامي وتقديري لعامل النظافه - وشكرا
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