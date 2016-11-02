بالفيديو .. شيلاء سبت تكشف حقيقة علاقتها بالإعلامي السعودي بدر زيدان

صحيفة المرصد:كشفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت حقيقة علاقتها بالإعلامي السعودي بدر زيدان ، خلال لقاء تلفزيوني .

وبعدما سألتها المذيعة: “شو قصة بدر زيدان؟”، لتردّ عليها شيلاء ضاحكةً: “أولاً أود أن أوجه تحية للمذيع المتألق بدر زيدان ، طبعاً نحن جمعنا عمل في مسلسل “عود أخضر”.

وأضافت سبت “احنا تصوّرنا للمسلسل وراحوا الصور لمجلّة يلي كتبت إنو في علاقة زواج وارتباط بتجمعنا، بس الخبر مو صحيح”، مؤكّدةً أنّها ليست في علاقة حب حالياً.

وأوضحت أنّها “تحترمه وتكنّ له كلّ المحبّة والتقدير لكن لا علاقة بينهما.”