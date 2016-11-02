شاب ينهي حياة شقيقه طعنا بالعارضه

صحيفة المرصد:أقدم شاب سعودي (30 عامًا) على قتل شقيقه البالغ من العمر 36 عامًا نتيجة خلاف شخصي حدث بينهما وذلك بتسديد طعنة في بطنه أصيب خلالها بإصابات بليغة ونزيف دموي حاد استدعى نقله إلى مستشفى العارضة العام، وتحويله بعدها إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، نظرًا لخطورة حالته الحرجة حتى فارق الحياة بعد ساعات قليلة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة جازان المقدم عبد الرحمن الزهراني أنه في مساء هذا اليوم ورد اتصال لمركز شرطة العارضة من مستشفى العارضة العام عن وجود شخص متوفى لديهم جراء تعرضه للطعن بآلة حادة.

وأضاف: على الفور تم الانتقال للمستشفى بصحبة فنيي الأدلة وفريق من التحريات، واتضح وجود شخص سعودي في العقد الثالث من العمر متوفى جراء تعرضه للطعن، وبمباشرة الموقع وإجراء التحريات العاجلة تبين أن المتوفى قد تعرض للطعن من قبل شقيقه الذي يعاني من مرض نفسي في العقد الثالث من العمر بمنزلهم بإحدى قرى العارضة.

وتابع: وقد تمكنت شرطة العارضة من القبض على الجاني وبحوزته السكين أداة الجريمة هذا ولازال التحقيق جارياً في القضية.