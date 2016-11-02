جماهير الهلال تصب غضبها على سيدني الأسترالي بعد نشره صورة من نهائي الآسيوية قبل عامين – فيديو

صحيفة المرصد: نشر الحساب الرسمي لنادي سيدني الأسترالي بـ “تويتر” ، صورة لإحدى الفرص الضائعة للهلال في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً، وكتب باللغة العربية “هل تذكرون هذه الصورة؟ حدثت في مثل هذا اليوم قبل سنتين”، كما دشن هاشتاقاً باللغة العربية حمل اسم “ذكرى سيدني تسعدني”.

هذا وقد أغضبت الصورة جماهير نادي الهلال ، حيث تفاعلت الجماهير السعودية مع تغريدات النادي الأسترالي، خاصة الجمهور الهلالي الذي أبدى غضبه الشديد مما اعتبره استفزازاً من النادي، حيث ردوا بنشر فيديوهات للقطات تظهر أخطاء تحكيمية، في إشارة منهم إلى أن سيدني حصل على البطولة بسبب أخطاء الحكم الياباني نيشيمورا.