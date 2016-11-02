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جماهير الهلال تصب غضبها على سيدني الأسترالي بعد نشره صورة من نهائي الآسيوية قبل عامين – فيديو

2 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص
جماهير الهلال تصب غضبها على سيدني الأسترالي بعد نشره صورة من نهائي الآسيوية قبل عامين – فيديو
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صحيفة المرصد: نشر الحساب الرسمي لنادي سيدني الأسترالي بـ “تويتر” ، صورة لإحدى الفرص الضائعة للهلال في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً، وكتب باللغة العربية “هل تذكرون هذه الصورة؟ حدثت في مثل هذا اليوم قبل سنتين”، كما دشن هاشتاقاً باللغة العربية حمل اسم “ذكرى سيدني تسعدني”.

هذا وقد أغضبت الصورة جماهير نادي الهلال ، حيث تفاعلت الجماهير السعودية مع تغريدات النادي الأسترالي، خاصة الجمهور الهلالي الذي أبدى غضبه الشديد مما اعتبره استفزازاً من النادي، حيث ردوا بنشر فيديوهات للقطات تظهر أخطاء تحكيمية، في إشارة منهم إلى أن سيدني حصل على البطولة بسبب أخطاء الحكم الياباني نيشيمورا.

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تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    بسمه طمنيناااا عليك. اشتقنا وربي لك. موت واحشنى 😘😘
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  2. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    صورة اوضح

    طقطقة بلون استرالي ¯\_(ツ)_/¯
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  3. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    Z

    ربي يسعد و يوفق الحكم نيشيمورا
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  4. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    فواز

    احلى ذكرى و سبحان الله زاوية خروج كورة ياسر هي نفسها زاوية خروج الكوره من يد النزهان (ربك ما يضيع عنده حق كل مظلوم)
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  5. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص

    ولد_الشايب

    اتوقع لهم هدف من نشر هذا التعليق على حسابهم الرسمي قد يتعلق بمباراة المنتخب الاول مع استراليا في تصفيات كاس العالم
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  6. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص
    عدد التعليقات:4278

    العنيد

    وختم حساب سيدني الشقيق بجملة..العالميه صعبه قويه😁😁😁
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  7. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص
    عدد التعليقات:4278

    العنيد

    من حقهم يفرحون لو حنا الي فايزين كل سنه نرسلها من الوناسه وين المشكله لاستفزونا ولا شي من حق اعلام كل نادي يفخر بإنجازاته حق مشروع لكل الانديه ليش الاعلام يثير الحزازيات بينا من حق النادي يفخر ببطولته
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  8. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    مجبر رجل القعسي

    العالميه صعبه قويه يالهلاليه يايوووووووووووووووووووووووووه ياهوووووووووو
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  9. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    مسافر مع ...

    ماتم أحد ماطقطق على الزعيق !! صار مالطشه للي يسوى و للي مايسوى ..!!
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  10. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    كفو سدني

    هههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  11. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    طاقيه منشق

    فريق عمره سنتين مسخرهم ووصل العالمية قبلهم
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  12. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    مرسيدس

    من حقه اول بطوله خارجيه يشارك فيها واخذها عمره 4ساعات والهلال عجز وجذوره وصلت للقطب الشمالي وهو يفحط يبي الاسيويه
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  13. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    نواف

    نيشيمورا أعدل حكم عرفه تاريخ كرة القدم ☺
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  14. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ههههه والله عندي ممكن من 3 سنوات مقطع من قناة صاحي نصف الجبهة اللي يقلد ايراني ويقول العالمية صعبتن قوووووية ماقال سموه الهلال يسعد الكارهين والمحبين
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  15. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    عــهـــود

    😂حتى الاستراليون يطقطقونَ على الهلال 😂😂😂😂
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