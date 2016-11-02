صحيفة:تنفيذ حكم “الجلد” في أمير سعودي بجدة

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر صحفية أن اللجنة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية نفذت (ظهر الإثنين) حكماً بجلد أحد الأمراء السعوديين داخل إصلاحية جدة في ذهبان، ضمن سجناء نفذت فيهم أحكام بالسجن والجلد. وحررت اللجنة محضراً بعقوبة الجلد في الأمير، تنفيذاً لحكم قضائي بحقه، يتضمن سجنه في قضية جنائية بحسب ماذكرت صحيفة عكاظ.
ووفقاً للإجراءات المتبعة، خضع المحكوم عليه للكشف من طبيب أوصى بتنفيذ العقوبة، لخلوه من أي أمراض تحول دون تنفيذ الحكم. ونفذ الجلد أمام لجنة من 5 أفراد يمثلون جهات عدة.
وتولى الجلد رجل أمن من الشرطة. ويذكر أن الجهات المختصة كانت قد نفذت أخيراً حكم القتل قصاصاً في أمير سعودي أدين بقتل شخص في مشاجرة جماعية.
تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:1185
نبرااساذا كان الموضوع عادي يجب عدم تهويله لانه في الاساس موضوع عادي،،الغير عادي هو عكس ذلك.
زائر70الله ينصرمن نصر الحق واقام العدل ودستورنا شرع الله والقراءان اخيربيان بين الحق والباطل والعدل الحقيقي الحاكم والقاضي يطبق شرع الله ولونه على ابنه
خلك بعيد حبك يزيد 😊قول والله .
الحقبانيعلم سبحان الله هل اذا طبق شرع الله في أي مخلوق صار وصار كلهم سوي عندالله علم
قوقل🌏طيب
الحرفياشوف الموضوع عادي انفاذ الاحكام الشرعيه ساريه طبيعيا واذا لم يكن ذلك فان كل وزير وكبير يلعب كيفما شاء ولكن العداله تاخذ مجراها الطبيعي وهذا استقرار الامور وليس اول مره اذكر هناك امراء ووزراء سجنو وصدر اوامر قضائيه بحقهم والله الهادي والسلام0000
فاهمكمرقم 1 فصل نظاره ولا شفلك مدرسه ليليه لازم وحده من الثنتين
جنوبية..🌻🌻طيب ايش سوء جلدوه ليه ولا بس أمير انجلد وخلاص.. المرصد نزلو العاب اختلافات والكلمات المتقاطعة والغاز واذا عندكم وظايف وظفوني تراني زبونة عندكم
اخو صيتهالعزم والحسم
سعوديالرسول يقول لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فما بالك بمن هم دون ذلك ... عجيب هالخبر بصراحة .... يعني تبغونا نصفق ... هيا يا عيال سأفولة سأفة اوية
sar-al-saلا احد يعترض على احكام شرع الله ولا على عداله حكامنا الميامين ومع هذايوجدفضل وافضليه وتميز وميزه وايثار لحكامنا رعاهم الله تجعل من العفو جائز
همساتالعجلة من الشيطان وربي يصلحه وشباب المسلمين اجمعين
همساتطيب وش التهمة او الجريمة ؟ وهل الي انجلدوا ال ٥ لهم علاقة بالجريمة ؟ المهم شيء جميل ويفرح ان الاحكام تطال الجميع دون تمييز