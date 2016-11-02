صحيفة:تنفيذ حكم “الجلد” في أمير سعودي بجدة

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر صحفية أن اللجنة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية نفذت (ظهر الإثنين) حكماً بجلد أحد الأمراء السعوديين داخل إصلاحية جدة في ذهبان، ضمن سجناء نفذت فيهم أحكام بالسجن والجلد. وحررت اللجنة محضراً بعقوبة الجلد في الأمير، تنفيذاً لحكم قضائي بحقه، يتضمن سجنه في قضية جنائية بحسب ماذكرت صحيفة عكاظ.

ووفقاً للإجراءات المتبعة، خضع المحكوم عليه للكشف من طبيب أوصى بتنفيذ العقوبة، لخلوه من أي أمراض تحول دون تنفيذ الحكم. ونفذ الجلد أمام لجنة من 5 أفراد يمثلون جهات عدة.

وتولى الجلد رجل أمن من الشرطة. ويذكر أن الجهات المختصة كانت قد نفذت أخيراً حكم القتل قصاصاً في أمير سعودي أدين بقتل شخص في مشاجرة جماعية.