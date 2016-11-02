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صحيفة:تنفيذ حكم “الجلد” في أمير سعودي بجدة

2 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص
صحيفة:تنفيذ حكم “الجلد” في أمير سعودي بجدة
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صحيفة المرصد: ذكرت مصادر صحفية أن اللجنة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية نفذت (ظهر الإثنين) حكماً بجلد أحد الأمراء السعوديين داخل إصلاحية جدة في ذهبان، ضمن سجناء نفذت فيهم أحكام بالسجن والجلد. وحررت اللجنة محضراً بعقوبة الجلد في الأمير، تنفيذاً لحكم قضائي بحقه، يتضمن سجنه في قضية جنائية بحسب ماذكرت صحيفة عكاظ.

ووفقاً للإجراءات المتبعة، خضع المحكوم عليه للكشف من طبيب أوصى بتنفيذ العقوبة، لخلوه من أي أمراض تحول دون تنفيذ الحكم. ونفذ الجلد أمام لجنة من 5 أفراد يمثلون جهات عدة.

وتولى الجلد رجل أمن من الشرطة. ويذكر أن الجهات المختصة كانت قد نفذت أخيراً حكم القتل قصاصاً في أمير سعودي أدين بقتل شخص في مشاجرة جماعية.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 5:51 ص
    عدد التعليقات:1185

    نبرااس

    اذا كان الموضوع عادي يجب عدم تهويله لانه في الاساس موضوع عادي،،الغير عادي هو عكس ذلك.
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  2. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    سلمان العدل الله يجعله ذخر للإسلام والمسلمين
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  3. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 5:44 ص

    زائر70

    الله ينصرمن نصر الحق واقام العدل ودستورنا شرع الله والقراءان اخيربيان بين الحق والباطل والعدل الحقيقي الحاكم والقاضي يطبق شرع الله ولونه على ابنه
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  4. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 5:44 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    قول والله .
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  5. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 5:31 ص

    الحقباني

    علم سبحان الله هل اذا طبق شرع الله في أي مخلوق صار وصار كلهم سوي عندالله علم
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  6. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 5:20 ص

    قوقل🌏

    طيب
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  7. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 5:15 ص

    الحرفي

    اشوف الموضوع عادي انفاذ الاحكام الشرعيه ساريه طبيعيا واذا لم يكن ذلك فان كل وزير وكبير يلعب كيفما شاء ولكن العداله تاخذ مجراها الطبيعي وهذا استقرار الامور وليس اول مره اذكر هناك امراء ووزراء سجنو وصدر اوامر قضائيه بحقهم والله الهادي والسلام0000
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  8. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 4:55 ص

    فاهمكم

    رقم 1 فصل نظاره ولا شفلك مدرسه ليليه لازم وحده من الثنتين
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  9. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 4:50 ص

    جنوبية..🌻🌻

    طيب ايش سوء جلدوه ليه ولا بس أمير انجلد وخلاص.. المرصد نزلو العاب اختلافات والكلمات المتقاطعة والغاز واذا عندكم وظايف وظفوني تراني زبونة عندكم
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  10. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 4:45 ص

    اخو صيته

    العزم والحسم
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  11. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 4:44 ص

    سعودي

    الرسول يقول لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فما بالك بمن هم دون ذلك ... عجيب هالخبر بصراحة .... يعني تبغونا نصفق ... هيا يا عيال سأفولة سأفة اوية
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  12. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 4:33 ص

    sar-al-sa

    لا احد يعترض على احكام شرع الله ولا على عداله حكامنا الميامين ومع هذايوجدفضل وافضليه وتميز وميزه وايثار لحكامنا رعاهم الله تجعل من العفو جائز
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  13. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    اليس شرع الله؟ فليطبق على الجميع - مهما كانت صفته الاعتباريه فمن يقيم حدود الله في دوله سيعزها الله وينصرها ومن تخلى عنها سيخذلها الله
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  14. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 4:05 ص

    همسات

    العجلة من الشيطان وربي يصلحه وشباب المسلمين اجمعين
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  15. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص

    همسات

    طيب وش التهمة او الجريمة ؟ وهل الي انجلدوا ال ٥ لهم علاقة بالجريمة ؟ المهم شيء جميل ويفرح ان الاحكام تطال الجميع دون تمييز
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