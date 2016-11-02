• رجال الأمن يحبطون مخطط (الموت)!

• سيارات مفخخة و(مقيمون)!

• الهدف ملعب مدينة الملك عبدالله.

• الحدث مباراة منتخبنا ضد الإمارات!

• في تصفيات كأس (العالم)!

• الحضور 60 ألف مشجع!

• النتيجة (إحباط) لمخطط المكر والغدر.

• بفضل من الله وجهود رجال الأمن.

• المقصود (إرهابنا) و(تخويفنا)!

• عبر منصة (قتل) الأبرياء!

• قتل أبنائنا وبناتنا وأهلنا وأحبتنا!

• وترويعنا بإجرامهم.

• يريدون (نشر) الاضطراب!

• ويؤسسون (للفوضى)!

• فهي حاضنتهم الأولى.

• إرهاب في ملاعبنا!

• إرهاب في مساجدنا!

• إرهاب في شوارعنا!

• إرهاب في الحج وقبله وبعده!

• إرهاب في مفاصل مجتمعنا.

• إرهاب مع مواطنينا ورجال أمننا!

• حتى مكة والمدينة لم تسلما من غيهم.

• مقدرات المسلمين وأطهر بقاع الأرض استهدفت.

• أي فكر خرب هذا!

• وأي جرم ودناءة لذاك الفكر.

• مليار قبلة على جبين رجال أمننا.

• رجال يقدمون أغلى ما يملكون فداء.

• فداء لك ولي ولنا جميعا.

• حفظ الله بلادنا وأمننا وشعبنا.

نقلا عن مكة