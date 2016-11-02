• رجال الأمن يحبطون مخطط (الموت)!
• سيارات مفخخة و(مقيمون)!
• الهدف ملعب مدينة الملك عبدالله.
• الحدث مباراة منتخبنا ضد الإمارات!
• في تصفيات كأس (العالم)!
• الحضور 60 ألف مشجع!
• النتيجة (إحباط) لمخطط المكر والغدر.
• بفضل من الله وجهود رجال الأمن.
• المقصود (إرهابنا) و(تخويفنا)!
• عبر منصة (قتل) الأبرياء!
• قتل أبنائنا وبناتنا وأهلنا وأحبتنا!
• وترويعنا بإجرامهم.
• يريدون (نشر) الاضطراب!
• ويؤسسون (للفوضى)!
• فهي حاضنتهم الأولى.
• إرهاب في ملاعبنا!
• إرهاب في مساجدنا!
• إرهاب في شوارعنا!
• إرهاب في الحج وقبله وبعده!
• إرهاب في مفاصل مجتمعنا.
• إرهاب مع مواطنينا ورجال أمننا!
• حتى مكة والمدينة لم تسلما من غيهم.
• مقدرات المسلمين وأطهر بقاع الأرض استهدفت.
• أي فكر خرب هذا!
• وأي جرم ودناءة لذاك الفكر.
• مليار قبلة على جبين رجال أمننا.
• رجال يقدمون أغلى ما يملكون فداء.
• فداء لك ولي ولنا جميعا.
• حفظ الله بلادنا وأمننا وشعبنا.
نقلا عن مكة
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