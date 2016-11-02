«العمل» لصاحب مستشفى خاص في بلجرشي: الرواتب في 48 ساعة.. أو الإغلاق!

صحيفة المرصد :أعطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر فرعها في الباحة أمس مهلة لصاحب مستشفى خاص في بلجرشي 48 ساعة فقط لتسليم الرواتب المتأخرة للعاملين أو إغلاق المستشفى ونقل الأطباء والممرضين وكافة العاملين إلى المواقع التي يرغبون فيها.

وبحسب صحيفة “عكاظ” كان مدير فرع الوزارة في الباحة أحمد العاصمي ومساعد مدير الفرع إبراهيم الزلفان وعدد من المسؤولين وقفوا أمس الأول على تجمعات لأطباء وطبيبات وممرضات وإداريين وإداريات في المستشفى توقفوا عن العمل بسبب تأخر رواتبهم لأربعة أشهر.

وخلصت لجنة الفرع إلى إلزام المنشأة الخاصة بسداد رواتب عامليها خلال يومين، وفي حالة عدم تطبيق الشرط يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، على أن تعمل فرق ميدانية تفتيشية على تنظيم جولات صباحية ومسائية على المستشفى للتأكد من سير العمل ومعالجة المرضى.

وشدد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الباحة السيالي على أن «الصحة» يهمها في المقام الأول ضمان صحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم، والوزارة على استعداد لنقل المرضى إلى مستشفيات المنطقة إن لم تلتزم إدارة المستشفى الخاص بسداد رواتب عامليها.