المرور يلزم شركات التأجير المنتهي بالتمليك بتسليم الاستمارات للسائقين

صحيفة المرصد :الإدارة العامة للمرور ألزمت شركات تأجير المركبات «المنتهي بالتمليك» بتسليم المستأجرين لديها استمارة مركباتهم الأصلية، بدلا من حملهم ورقة الاستمارة طبق الأصل.

وأكدت إدارة المروربحسب صحيفة “الوطن” احتمالية مخالفة من لا يحمل الاستمارة الأصلية للمركبة، مشيرة إلى تطبيق لوائح العقوبات بحق المخالفين، والتي تم إقرارها أخيرا.

وبينت المصادر، أن الشركات بدأت أخيرا في استقبال أعداد هائلة من المستأجرين من أجل تسليمهم استمارات مركباتهم الأصلية، بعد عدم الاعتماد على الاستمارات الورقيّة المختومة “طبق الأصل”، تفاديا للوقوع في إشكالات أو إقرار المخالفات، كما أنه تم البدء في تفعيل ذلك من خلال تعبئة نموذج للشخص المستأجر، يتم من خلاله تسليم المستأجر استمارة المركبة فورا.

وتتراوح مخالفة عدم حمل رخصة القيادة أو السير غرامة من 150 ريالا إلى 300 ريال

وتتراوح مخالفة رفض إبراز وثائق السائق أو المركبة غرامة من 1000 إلى 2000 ريال