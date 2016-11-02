«بطاقات الدخول والخروج» تثير الجدل بـ«صحة جدة»

صحيفة المرصد :استنكر موظفون صحة جدة من إجراء تم تطبيقه أمس يتمثل في تفعيل بطاقة الدخول والانصراف ,واعتبروه اغلاقا للباب أمام مراجعي مديرية الشؤون الصحية.

وبحسب صحيفة “المدينة” كان رد «الصحة» ب على لسان المتحدث الرسمي عبدالله الغامدي بأن الأمر لا يتجاوز كونه إجراء تنظيميًا انتهجته كثير من القطاعات الحكومية والخاصة لضبط العمل والدخول والخروج آليًا، وبيّن أنه تم الإعلان عن تطبيقه منذ فترة كافية ودعوة كل الموظفين بالتوجه إلى قسم إصدار البطاقات المخصص لهذا الشأن عبر ملصقات وضعت على جميع مداخل ومخارج المديرية وعممت إلكترونياً وضرورة القيام بذلك إلاّ أنّ البعض للأسف لم يلتزم بهذا التوجيه إلاّ عندما وجد نفسه مضطرًا لذلك.