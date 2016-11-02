عدم الاختصاص يصرف النظر عن الدعوى ضد قينان الغامدي

صحيفة المرصد :صادق قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، على الحكم الصادر بصك من قاضي المحكمة الجزائية بجدة بتاريخ 1 / 9 / 1437، الذي ينص على صرف النظر عن دعوى المدعي سعيد بن محمد الزهراني مدير تعليم الباحة، ضد الإعلامي والكاتب الصحفي قينان الغامدي لعدم الاختصاص.
ووفقا لصحيفة “الوطن” جاء في حكم القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة أن الدعوة التي تقدم بها المدعي، تنحصر في ما تضمنه المقال الصحفي، وعليه فإن المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى، إذ إن الاختصاص الولائي ينعقد للجنة النظر في المخالفات لنظام المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام، وفقا لمقتضى المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر، التي تنص على أنه تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون أحدهم مستشارا قانونيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن لا تكون قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير.
تضمن الحكم أن ولاية الاختصاص لا ينبغي تجاوزها أو الحيد عنها، وبما أن مخالفة الولاية القضائية تعد من قبيل الافتيات على سلطة ولي الأمر، وتحديا صارخا لنظام المطبوعات والنشر الصادر بأمر ملكي، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر على الدعوى، وعرض الحكم على الطرفين وإفهامهما أن لهما حق الاعتراض على الحكم خلال مدة 30 يوما من إصدار الحكم، ليصدر قرار تأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لحكم المحكمة الجزائية أمس.وأكد الدكتور عبدالعزيز الغامدي “محامي قينان الغامدي” أن الحكم صدر منذ أكثر من شهرين وتمت المصادقة عليه أمس من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة محل رفع الدعوى.
تعليقات ( 27 )
اش هذاالعشر السنين ألي مضة فيه ناس *** اتمنى ان يوقف كل متطاول عند حده هذا وطن كلنا فداه وليخسى الخائسون
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة و التحديات )) وتدرك حصانة أنها في محك في أداء رسالتها والعيون مسلطة عليها في تحقيق ما أوكل لها من أهداف والجميع يثق في قدرتها متى عملت برؤية ورسالة واضحة
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة و التحديات )) ومن أخطر تلك التحديات (( حوكمة الفئة الضالة الباغية )) بشقيها (( الخارجي والصفوي ))
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة و التحديات )) الشفافية والوضوح!! تحدي تسمية الأسماء بمسمياتها يعتبر محكا وتحديا لحصانة الوليدة
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة و التحديات )) الشفافية والوضوح!! يعتبر التحدي الأصعب في أداء حصانة لرسالتها في مدارسنا
عزامقد يفلت الانسان بحيلة او باستناد الى مادة في نظام من قاضي الارض ولكن لا يفلت من قاضي السماء (ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ()ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة و التحديات )) تدرك حصانة أن ((( دفع ))) شبهة لبرالية أو علمانية أو تغريبية هنا وهناك أمر سهل المنال يعيه أدنى من لديه علم شرعي بل العامة يميزوه بحسهم الديني السليم
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة و التحديات )) تدرك حصانة أن الافكار والتيارات الحزبية الدينية المنحرفة ودفع شبهاتها وانحرافاتها ((( أصعب ))) من دفع شبهة لبرالية أو علمانية أو تغريبية هنا وهناك
صباح النورسيظل قينان الغامدي حفظه ورعاه الله شوكة في عيون وحلوق الأخونج الدواعش ومن هم في حكمهم ولف لفهم. وهو رجل صادق الكلمة وفي لوطنه وحكومته السعودية عدوآ لكل من يعاديهم ويجعل من الدين ستارآ له لارهابه.
awaكويس اتهم وشهر وشوه السمعة
منصورلعدم الاختصاص.انامتعجب ليه هذاالتعقيدانااعلمكم علشان يطفش المدعي ويترك القضية ***
خلك بعيد حبك يزيد 😊غامدي ويشتكي على غامدي والله فشله .
محقإن شاء الله أن تتغير هذه المادة في عهد الحزم ويصير الجميع تحت المحكمة الشرعية أمراء تحاكمو في المحاكم وصحفيين مايروحو المحكمة وش حضرتهم
حقوقالاستاذ قينان هامة إعلامية و لا يمكن أن يكتب شئ إلا بما فيه مصلحة الوطن. الشكوى كيدية و يجب محاسبة و محاكمة المشتكي على إشغال المحكمة.
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة )) جهة في التعليم مناط بها بيان الافكار المنحرفة والمتطرفة بشفافية ووضوح لا لبس لحماية شبابنا
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة )) جهة مختصة وقائية وعلاجية
عدد التعليقات:15064
قلم الحقيقهسيظل قينان الغامدي حفظه ورعاه الله شوكة في عيون وحلوق الأخونج الدواعش ومن هم في حكمهم ولف لفهم. وهو رجل صادق الكلمة وفي لوطنه وحكومته السعودية عدوآ لكل من يعاديهم
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة )) هي حائط الصد الأول لحماية الأبناء من التيارات الفكرية والحزبية المتطرفة والضالة
حصانة ،،، وحدة التوعية الفكرية في التعليم(( حصانة )) في التعليم لمواجهة الأفكار المنحرفة والضاله جميعها دون استثناء
السروريةالسرورية تيار خطر يعمل بنهج التنظيم الاخواني
الترشيحييعني لو اطلع مقطع فيديو اسب فيه احد او اسب احد في اي مقال او صحيفه محد يحاسبني اي نظام هذا يفترض المحكمه تحكم في اي شي يكون لها صلاحيه تامه مدام وجود شكوى او مدعي ومدعى عليه ولكن قولوا ان قينان محمي
الشنفرهالمدعي زهراني والمدعى عليه غامدي محامي الغامدي غامدي ومحامي الزهراني زهراني والحكم بان المحكمه غير مختصه بدعوى الزهراني على الغامدي والفطور عند خلوفه
الوضع خطيررررررالله المستعان اصبحنا لانحكم بشرع الله ونحيل القضية للإعلام أي شرع هذا ؟؟؟؟؟!!!! الله يرحمنا برحمته بس يتجرون على الدين ولااحد يستطيع محاكمتهم
اسمرعبركبير يا قينان
اش هذاالله يهديه