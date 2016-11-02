عدم الاختصاص يصرف النظر عن الدعوى ضد قينان الغامدي

صحيفة المرصد :صادق قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، على الحكم الصادر بصك من قاضي المحكمة الجزائية بجدة بتاريخ 1 / 9 / 1437، الذي ينص على صرف النظر عن دعوى المدعي سعيد بن محمد الزهراني مدير تعليم الباحة، ضد الإعلامي والكاتب الصحفي قينان الغامدي لعدم الاختصاص.

ووفقا لصحيفة “الوطن” جاء في حكم القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة أن الدعوة التي تقدم بها المدعي، تنحصر في ما تضمنه المقال الصحفي، وعليه فإن المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى، إذ إن الاختصاص الولائي ينعقد للجنة النظر في المخالفات لنظام المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام، وفقا لمقتضى المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر، التي تنص على أنه تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون أحدهم مستشارا قانونيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن لا تكون قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير.

تضمن الحكم أن ولاية الاختصاص لا ينبغي تجاوزها أو الحيد عنها، وبما أن مخالفة الولاية القضائية تعد من قبيل الافتيات على سلطة ولي الأمر، وتحديا صارخا لنظام المطبوعات والنشر الصادر بأمر ملكي، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر على الدعوى، وعرض الحكم على الطرفين وإفهامهما أن لهما حق الاعتراض على الحكم خلال مدة 30 يوما من إصدار الحكم، ليصدر قرار تأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لحكم المحكمة الجزائية أمس.وأكد الدكتور عبدالعزيز الغامدي “محامي قينان الغامدي” أن الحكم صدر منذ أكثر من شهرين وتمت المصادقة عليه أمس من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة محل رفع الدعوى.