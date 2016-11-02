  1. الرئيسية
  2. كتاب الرأي

السياسةُ هي أن تصمتَ أكثر..!!

خالد السيف 2 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص
خالد السيف

بقلم : خالد السيف

  • 93
  • 1
  • حجم الخط

المعنيون بالدرس السياسي يؤكدون على أنّ: «السياسي» المحنك هو مَن يعمد إلى «الصمت» في كلّ حين فيما: «الكلام» يُضطرُّ إليه في حالاتٍ استثنائيّةٍ ليس يصحُّ معها: «السكوت» بأيّ حال!!

على هذا النحو تغدو السياسة: (فنّ الصمت) لا: (فن الثرثرة)..! ومَن كانت ثرثرته أكثر من «سكوته» كثُر خطؤه وقلّ صوابه!.. وأيّما امرأةٍ أو رجلٍ ممن قبِلوا لأنفسهم الابتلاء بتعاطي: «السياسة» فكان نصيبهم من: «الكلام» أكثر – مليون مرّة – من: «سكوتهم» فاعلموا حيئنذ أنهم قد كانوا في المكان الخطأ الذي سيجعل من دولةٍ ينتسبون إليها محِلاً للتندر وموطناً للتّهكم ذلك أنها لن تكفّ تلك الدولة عن: «الاعتذار» ما بين فينة وأخرى ما يُرشحها تالياً لأن تنال لقب: «دولة الاعتذارات» من بعد ما جرّعها: «سياسيّوها» مرارات: «الكلام» وحرموها حلاوة: «الصمت»!!

فـ «الصمت السياسي» إذن يبقى مرحلة متقدمة من وعيٍ لـ: (لُعبةٍ) ممارستها لا تتأتى إلا لِمَن تتلبسهم حالة: «الصمت» الذي أثبت معه – هذا الأخير – أنّه أبلغ بمراحل من حالات يكون فيها: «الكلام» المعول الذي يقوّض أكثر مما يَبني..!
من أجل هذا كله كان: «الصمتُ» ستراً لأيّ «عورةٍ» مغلّظةٍ وغير مغلّظة يُمكن أن تُسفر عنها: «أفواه الساسة» إذا ما ظلّت أفواههم فاغرةً على نحوٍ مضحكٍ يكون الحظّ كله لـ: «الكلام» وإلا فإنّ لـ: «التثاؤب» منه أوفر الحظّ والنصيب!! ولئن كانت خرقة من قماش/ أو خام كفيلة بأن تستر ما بان من العورات فأيّ شيءٍ يُمكن معه ستر عيب مَن كانت عورته: «كلامه»؟!!

إلى ذلك يمكن القول: إن السياسي الذي لم يفقه بعْد درس «فن الصمت» فإنه لا محالة سيقضي بقية حياته السياسية على مرحلتين ثنتين:
* المرحلة الأولى ينفقها على الكلام: «.. تصريحات/ إدلاءات/ تعليقات» بينما يقضي: مرحلته الثانية في التبرير لما صدر عن لسانه من: «زلّات» تفوه بها على حين من غيبة العقل!!

الكفّ عن القول: «سياسةً» هو لجام: «السياسي المحنّك» ذلك أن الذين يُطلقونَ العَنانَ لألسنتهم في كلّ شأن إنما أثبتوا – لكلّ أحدٍ – بأنّهم ليسوا من: «السياسة» في شيء! فمَن ابتغى: «ساسةً محنّكين» فليشتغل عليهم في دوراتٍ تُعلّمهم الدرس الأول في فقه السياسة الذي ينصّ على أنّ من أوليات صناعة السياسي (الفاهم) هو مَن كان يتقن: «فن الصمت» بحسبان أن: «فن الكلام» ثرثرةٌ بات يُتقنها كلّ أحد.!

قال أبو حاتم البستي: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت.
يُخطئ من يحسب – بادي الرأي – أنّ هذه الكتابة تمضي بـ: «السياسي» إلى حيث يكون: «الصمت» المطبق فيخلد إليه! كلا – وألف كلا – إنما أردته: «صمتاً» يتضمّن بين أعطافه: «كلاماً» هو غاية في البلاغ «السياسي المبين» ما جعلني – أسوةً بآخرين – أنعته بـ: «فن الصمت» ذلك أنّ الإتقان لتوقيت: «متى تتكلّم» هو الوجه الآخر لما وصفته بـ: «فن الصمت» الفن الذي لم يُدرج للتو في مقررات: «السياسي العربي»!

بأيّة حالٍ التقيتَ: «سياسياً» سيّان أكان منظراً/ أم ممارساً فأردت أن تمتحن حسّه: «السياسي» فتأمل أولاً شأن: «لسانه» فإن أبصرته رطباً من كثرة الثرثرة فاعلم – علم يقينٍ – أنّ حسّه السياسي صفر، إذ الحس السياسي إنما تقاس درجة رهافته فيمن كان: «لسانه محفوظاً»!!
بشهادة خبراء السياسة فإنّ: «فن الصمت» هو أفضل حلّ لأي مشكلة سياسية بالغة التعقيد، بخاصةٍ إذا ما كان النقاش يحتدم فيها وحولها على نحوٍ من مماحكة بائسةٍ لا يُمكن أن يصدر عنها من خير لـ: «الشعوب» المغلوب على أمرها بالصمت الاضطراري!!

وقديما قيل: لن تكون سياسياً محنكاً حتى تتعلم فن: (الصمت)
ومن قبل صحّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيراً أو ليصمت».
وفيما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله «إذا تم العقل نقص الكلام»، وقال: «بكثرة الصمت تكون الهيبة» وقلّما أحدٌ حافظ على معنى هذين البيتين المحفوظين لفظاً:
الصمت زين والسكوت سلامة
فإذا نطقت فلا تكن مهذارا
ما إن ندمت على سكوتي مرّة
لكن ندمت على الكلام مرارا

نقلا عن الشرق



تعليقات ( 1 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    اسيرمصر

    سبحان من لا يخطئ والرجل قالها بنية طيبة لكن احيانا تكون المفاجأة غير متوقعة وكل هذه المقادير بيد الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم