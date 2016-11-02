اقتراح منح الجنسية لأبناء السعودية من أجنبي دون النظر لمكان الميلاد

صحيفة المرصد :وضح عطا بن حمود السبيتي عضو مجلس الشوري و أحد مقدمي مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، بما يمنح أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية، أن المقترح المقدم يركز على تعديل ثلاث مواد (8،7،3) في النظام.
وفقا لصحيفة “عكاظ” قال السبيتي إنه لم يطرأ على نظام الجنسية تعديل منذ 60 عاما باستثناء تعديلات طفيفة في عامي 1425 و1428، رغم تنوع وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريعات القانونية، موضحا أن المقترح ركز على منح المولود لأم سعودية حق الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان الميلاد مكتفيا بنسبته لأمه، إضافة إلى إدخال التعديلات الضرورية في ظل الوضع القائم وصعوبة الحصول على الجنسية لابن السعودية عن طريق نظام النقاط.
وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز لأي سبب كان أو اعتبارات، لافتا إلى أن مقترحات التعديلات على الأنظمة لا تدخل في التفاصيل والجزئيات، التي تترك عادة للوائح التنفيذية.
تعليقات ( 70 )
زوارهمسات = ذكر غير سعودي
هلافهد 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
📒📙 ريما...Rima📙📒السعودي إذا تزوج مو سعودية يكونون عياله سعوديين على الأقل مو مثل السعودية عياله أجانب ويبون الجنسية يروحون يم وطنهم الأصلي
فهدعندي ازوج بنتي اجنبي يحترمه ويصونه ولى سعودي يهينه ويحتقره وكل همه الاستراحه والهياط
همساتمنح ابناء السعوديات الجنسية يجنبهم الشعور بالظلم لإن زوجة السعودي الأجنبية تحصل على الجنسية ! ومنهم مكسب للوطن ان شاء الله لإنهم يتعلمون من امهم الوفاء
📒📙 ريما...Rima📙📒الشخص يحن لوطنه الأصلي حتى لو تجنس
اسمرعبرستصبح المرأة السعودية بعد هذا القرار عملة نادرة وسترتفع اسهمها ومهرها لان الكل يرغب بالارتباط بها لذلك على الشباب الأعزب اللزواج سريعا قبل صدور القرار
قمر 🌹زائره 👍👍 أضيفي كذلك أنه ( غير ) سعودي
📒📙 ريما...Rima📙📒والله العظيم به ممثل أصله سعودي وطول عمره عايش بالكويت مدري أخذ الجنسية الكويتية او_لا_جاء باليوم الوطني يقول مااقدر مااجي لازم اجي احب السعودية
سن توب53 ياقبيلي يعني اذا الهندي والسوري والصومالي واليمني ولد في السعوديه لأن السعوديه اكرمت والده بتواجدهم معه ودرستهم وعالجتهم يحق له المطالبه منطق غريب
قبيليطب ليه مايمنع الزاج من الاجنبي ويمنع زاوج السعودي من اجنبيه وخلوكم في كوكب بمفردكم كي تعم السعوده هههههههههه
الحذر من هذه الخطوةالله المستعان بسبب هذه اللاقتراحات المرأة السعودية صارت جسر عبور مصلحة في يد الاجانب بعد ماكانت جهورة مصونه
سن توبياشباب كفاية دلع !!!
سن توبيا غريب كن أديب ترزق الله وسقها اذا انتهت الفيزه والاقامه قال جنسيه قال ولكن اللوم على ابو الاقتراحات
قبيليترى ناس ولدة في السعوديه وتعلمت فيه ولا عمره سافر بلاده وتبي تحرمه من الجنسيه هوى وابناءه احمد ربك انه تزوج بنت بلادك
سن توبالاجانب من دون الجناسي صاروا يشكلون حملات للمطالبه بإسقاط الولايه وغيرها من امور دخيله وشاذه على البلد
جنوبيه *احنا ضد التجنيس يروحو مع ازواجهم وتمنع الولاده واذا رجعت تخلف هنا
ساري الليلاقول ناقصين بعد اللي يجينا ويشاركنا برزقنا خذت اجنبي بكل اردتها خلها الحين تتحمل كافة التبعات حتى كرمتنا كا مواطنين مافكرو فيها الهم الوحيد الوناسة
الحذر من هذه الخطوةتجنيسهم يعني استقدام اقاربهم واقارب اقاربهم وقبايلهم ويعيثون في البلد الفساد الحذر
سن توبالاجانب من دون جناسي سيطروا على الشركات الخاصه وكونوا لوبي وعصابات لمحاربة المواطن والتضييق عليه
سن توبيا أم أيمن هاتي الشيشه
زائرابوفوازعطوهم عيالنا وابوهم بعد مادأمه خذ بنتنا صار نسيب الدعو سهالات من شاف كم قال الجنسيه البريطانية
الحذر من هذه الخطوةالانتماء هو لبلد الاب وليس الام يعني من يتحكم في عائلته هو الاب وسيزرع حب وطنه في قلوب اولادة يعني انتمائهم سيكون لوطن الاب راقب اي مجنس شوف الى اين وجهاته وتطلعاته حتى الاخبار تجده يتابع اخبارة وطنه
مواطن زائرالصراحه ..من تزوج من الخارج يبحث عن الرخص او مااحد زوجه بالداخل! والخارج ايسر!واﻻجنبي متزوج سعوديه لمصالح ماديه وبزنس اوللحصول ع جنسيه..يعني كلها ياليت تمنع ! وكمايقال //يصيرسمننابدقيقنا//
زائرهفهد ، لا للتمييز العنصري . علي . زائر . عصب . 👉 تعددت المعرفات والشخص واحد .
جورييافهد ترى الامر حسم بس باقي شهر ويتم تنفيذه
الحذر من هذه الخطوةتجنيسهم يعني استقدام اقاربهم واقارب اقاربهم وقبايلهم ويعيثون في البلد الفساد الحذر
لا عنوسة بعد اليومقرار ممتاز نتمنى تطبيقه و مع هذا الخبر المفرح للعوانس لن يكون هناك عوانس سعوديات بعد اليوم زواج الاجنبي من السعودية يقضي على العنوسة في السعودية
علىنأمل تحقق ذلك كي نرى جيل ينتمي لسعوديه وتعم الخيرات في البلاد
زائرقرار موفق وحكيم وينهي ماساه ابناء السعوديه
الحذر من هذه الخطوةتجنيس اولاد السعودية بمثابة نداء لكل بلدان العالم ومنهم ايران ولبنان وحزب اللات واليمن والحوثيين بالزواج من السعودية الحذر الحذر قد ينقلب السحر على الساحر الحذر الحذر
📒📙 ريما...Rima📙📒نتمنى عدم تجنيسهم □الزوج اذا يبي زوجته السعودية خلاص تروح معه لدولته □ماراح يمتون جوع إذا لم يجنسو
عصبلو تم التجنيس حي قل عدد العنوسه في البلاد هل تعلم ان الحريم في السعوديه يعادل 3 اضعاف الرجال
منصوراتاضدالتجنيس الا اذاكان فيه فئات مثل الكويت ليه انااصلي سعودي ويجي واحدتوه متجنس ويساوى معي بكل شيئ وكمان يضايقني بالصندوق العقاري وغيره
فهد ههههههههههههههفهد مصدق هذا باقي اقتراح وهناك ملك الحزم وولاة الامر هم من يفصلون في هذا الامر يابطل
يالطيفالي ولدو بالخارج وتربو بكرة يسون لنامشاكل لاتحركون الماء الراكد اقتراح خاطئ
اللوبي الاجنبي عامل عمايلهفهد انت تحلم الله يسلمك هناك قرارات سيادية امنية
يالطيفايه تذهب وتتزوج بالخارج او يتزوجها ويذهب لعله نادر يتزوجهايذهب بها لبلدة او من المستحيل ليس من الطبقه العاديه يغلب ابناء بنات النعمه اوسيدات الاعمال
اللوبي الاجنبي عامل عمايلهالله يستر الله يستر الله يستر الحوثيين مالين البلد اللهم ةسلم اللهم سلم اللهم سلم ولكن قايد الحزم وملك الحزم لهم بالمرصاد حفظ الله وطننا من كل شر
فهدقرار ممتاز وكان من زمان ترى نحن نعيش في شبه قارة والسعوديه فيه اجانب تربو وولدوى وترعرعو في السعوديه وانت جاي تبي تترك بنت البلاد وتتزوج اجنبيه وتارك
📒📙 ريما...Rima📙📒خطر بعضهن يتزوجن من دول معادية لنا واولادهن مو سعوديين ويجنس□شفنا المجنسين بالبحرين كل يوم مظاهرات وشغب
لا للتمييز العنصري ضد النساء في السعوديةهذا من ابسط حقوق المراة السعودية الملكة الأميرة المدلله اللي كل نساء الغرب حاسدينها ..نحن ضد التمييز بين الجنسين ومع المساواة بين الجنسين في الحقوق .. ليش السعودي يتزوج اجنبية ويعطيها الجنسية ؟
فهدالى معارض ليه هي جنسيه وليس ورثه نامل التعايش بحب وسلام بلا حقد وحسد
نجمة سماءسيكون هناك كوارث وأزمات أقتصاديه ووظيفييه وأجتماعيه بسبب التجنيس من البدون والجنسيات الأخري
فهدجاك الخبر سيتم تجنيس الى امه سعوديه وذلك كون الزوج ينتم الى السعوديه وتربى وعمل في السعوديه وتقيد بتعاليم السعوديه ليه تحرم ابنه من الجنسية
شاهينوزوجة المواطن ام المواطن الأجنبية متي تتجنس بدل الإقامة في كل الأحوال الزوج او الابن مسؤلين عنها ، ام الأجنبي زوج السعودية فالأجنبي هو المسؤول عنها لان المراة تتبع زوجها او ابنائها في حالة وفاه الزوج
شاهينوزوجة المواطن ام المواطن الأجنبية متي تتجنس بدل الإقامة في كل الأحوال الزوج او الابن مسؤلين عنها ، ام الأجنبي زوج السعودية فالأجنبي هو المسؤول عنها لان المراة تتبع زوجها او ابنائها في حالة وفاه الزوج
مواطن زائراقتراح مضحك!؟ يعني الولد بيصير كفيل ابوه ..ينادي ولده ياكفيل ! ههههههه! وش يبون هالبشر بهاﻻقتراحات؟وهل هي مدروسه واﻻ اجتهادات او مصالح؟
سن توبالمجتمع في بعض المناطق تغيرت تركيبته السكانيه وثقافته وعاداته الساميه واندثرت القيم والشيم والغيره والاصاله والسبب مايحصل من عبث وتجنيس
فهدلو لقت سعودي يتزوجها ما كان فكرت بالأجنبي مضطرة عليه ومن حقها يعطون ابنائها الجنسية لان ضربتين بالراس توجع
علي العمري.مجلس. الشوره. خلاص. هموم. المواطن. وإلا. ن. همه. ولد. خان. نعطيه. جنسيه. او. لا. اي. مجلس. هذا
محقنرجو منع الزواج من الخارج سواء ذكرانا أو اناثا لانريد مجتمع مهجن
علي العمري.صار. السعودي. غريب. في. بلده. وربي. حتي. حب. الوطن. صار ضعيف. في. قلب. كل. سعودي الأجانب اكل. كل. شي. ولا. ويجي. جيل. كله. هنود. ويمنه. وسورين. في. البلد
سن توبتعليق 9 ) وهل الابناء يحملون اسم الاب أم الام ؟
رايح فيهاكثير من الاحيان يعتقد الناس ان ابن المواطنه المتجنس مجهول الاب ولهذا اعطي الجنسيه اتركوه يحمل جنسية ابوه لا ينتحر من نظرات الناس المريبه اليه
محقأتمنى من هذا العضو أن يحتفظ باقتراحه لنفسه فالبلد ليس ناقص اجانب من قبلت بالزواج من أجنبي تتبع زوجها في بلده فالزوجة تتبع الزوج وليس الزوج يتبع الزوجة
زائرهل الولد ينسب لأبيه أو أمه ؟؟؟؟! . في كل الدول والمجتمعات والديانات ينسب الطفل لأبيه وليس أمه . ياليت تشوفون موضوع أهم هذا الموضوع
سن توببحق ان صاحب الاقتراح من نفس طختهم وهذا بلا ابوك يا عقاب ماسكين مفاصل القرار في البلد وياهنا ردي مابدي
اسمرعبرمن حق المرأة السعودية المساواة مع الرجل في الحقوق و الواجبات .. مثل ما يعطى ابناء الأب السعودي من ام اجنبية الجنسية يعطى الام السعودية نفس الامتيازات
وجهة نظركل من هب ودب يعطى جنسيه !!!! المهم أحلام اليقظة مضره بصحة الإنسان
سن توبيازلمه بدي اعطيه الجنسيه وازوجه بنت عمو فادي وهي بتجيب صبيان وبنات وياخدوا الجناسي ويتزاوجوا ويفرخوا يعيشوا هيك وياجميل رد مابدي
ملاهيعلي شان بعد عشرين سنه يجي ريس محكمه محمد خان بارويز حوثي - الي تبي تتزوج اجنبي تسافر معه لبلده وتاخذ جنسيته
قم بسهذا اللي ناقص.
سن توبياليت مايطبقونه الابناء يرجعون للأب في الاسم وكل شيء يكفي ورب البيت يكفي
ابراهيم بيكليش علشان امه سعودية معين تفكرون انتم الولد يتبع ابوه وش الى ياخذ جنسيه لان امه سعودية المفروض تسحب الجنسية منه لانه تزوجت اجنبي لانه لو اخذ اجنبية تاخذ جنسيتي
صبحيالبلد مليانه اجانب وامتصوا دمنا مص محنا ناقصين اجانب خلي دولهم ترعاهم ماهي بلدنا مسؤولة عنهم***