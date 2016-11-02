  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

اقتراح منح الجنسية لأبناء السعودية من أجنبي دون النظر لمكان الميلاد

2 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص
اقتراح منح الجنسية لأبناء السعودية من أجنبي دون النظر لمكان الميلاد
  • 1٬089
  • 70
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :وضح عطا بن حمود السبيتي عضو مجلس الشوري و أحد مقدمي مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، بما يمنح أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية، أن المقترح المقدم يركز على تعديل ثلاث مواد (8،7،3) في النظام.

وفقا لصحيفة “عكاظ” قال السبيتي إنه لم يطرأ على نظام الجنسية تعديل منذ 60 عاما باستثناء تعديلات طفيفة في عامي 1425 و1428، رغم تنوع وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريعات القانونية، موضحا أن المقترح ركز على منح المولود لأم سعودية حق الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان الميلاد مكتفيا بنسبته لأمه، إضافة إلى إدخال التعديلات الضرورية في ظل الوضع القائم وصعوبة الحصول على الجنسية لابن السعودية عن طريق نظام النقاط.

وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز لأي سبب كان أو اعتبارات، لافتا إلى أن مقترحات التعديلات على الأنظمة لا تدخل في التفاصيل والجزئيات، التي تترك عادة للوائح التنفيذية.



تعليقات ( 70 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 70
    2 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    زوار

    همسات = ذكر غير سعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 69
    2 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    هلا

    فهد 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 68
    2 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    السعودي إذا تزوج مو سعودية يكونون عياله سعوديين على الأقل مو مثل السعودية عياله أجانب ويبون الجنسية يروحون يم وطنهم الأصلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 67
    2 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    فهد

    عندي ازوج بنتي اجنبي يحترمه ويصونه ولى سعودي يهينه ويحتقره وكل همه الاستراحه والهياط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 66
    2 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    همسات

    منح ابناء السعوديات الجنسية يجنبهم الشعور بالظلم لإن زوجة السعودي الأجنبية تحصل على الجنسية ! ومنهم مكسب للوطن ان شاء الله لإنهم يتعلمون من امهم الوفاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 65
    2 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الشخص يحن لوطنه الأصلي حتى لو تجنس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 64
    2 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    اسمرعبر

    ستصبح المرأة السعودية بعد هذا القرار عملة نادرة وسترتفع اسهمها ومهرها لان الكل يرغب بالارتباط بها لذلك على الشباب الأعزب اللزواج سريعا قبل صدور القرار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 63
    2 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    قمر 🌹

    زائره 👍👍 أضيفي كذلك أنه ( غير ) سعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 62
    2 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    والله العظيم به ممثل أصله سعودي وطول عمره عايش بالكويت مدري أخذ الجنسية الكويتية او_لا_جاء باليوم الوطني يقول مااقدر مااجي لازم اجي احب السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 61
    2 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    سن توب

    53 ياقبيلي يعني اذا الهندي والسوري والصومالي واليمني ولد في السعوديه لأن السعوديه اكرمت والده بتواجدهم معه ودرستهم وعالجتهم يحق له المطالبه منطق غريب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 60
    2 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    قبيلي

    طب ليه مايمنع الزاج من الاجنبي ويمنع زاوج السعودي من اجنبيه وخلوكم في كوكب بمفردكم كي تعم السعوده هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 59
    2 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    الحذر من هذه الخطوة

    الله المستعان بسبب هذه اللاقتراحات المرأة السعودية صارت جسر عبور مصلحة في يد الاجانب بعد ماكانت جهورة مصونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 58
    2 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    سن توب

    ياشباب كفاية دلع !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 57
    2 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    سن توب

    يا غريب كن أديب ترزق الله وسقها اذا انتهت الفيزه والاقامه قال جنسيه قال ولكن اللوم على ابو الاقتراحات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 56
    2 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    قبيلي

    ترى ناس ولدة في السعوديه وتعلمت فيه ولا عمره سافر بلاده وتبي تحرمه من الجنسيه هوى وابناءه احمد ربك انه تزوج بنت بلادك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 55
    2 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    سن توب

    الاجانب من دون الجناسي صاروا يشكلون حملات للمطالبه بإسقاط الولايه وغيرها من امور دخيله وشاذه على البلد
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 54
    2 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    جنوبيه *

    احنا ضد التجنيس يروحو مع ازواجهم وتمنع الولاده واذا رجعت تخلف هنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 53
    2 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    ساري الليل

    اقول ناقصين بعد اللي يجينا ويشاركنا برزقنا خذت اجنبي بكل اردتها خلها الحين تتحمل كافة التبعات حتى كرمتنا كا مواطنين مافكرو فيها الهم الوحيد الوناسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 52
    2 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    الحذر من هذه الخطوة

    تجنيسهم يعني استقدام اقاربهم واقارب اقاربهم وقبايلهم ويعيثون في البلد الفساد الحذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 51
    2 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    سن توب

    الاجانب من دون جناسي سيطروا على الشركات الخاصه وكونوا لوبي وعصابات لمحاربة المواطن والتضييق عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 50
    2 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    سن توب

    يا أم أيمن هاتي الشيشه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 49
    2 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    زائرابوفواز

    عطوهم عيالنا وابوهم بعد مادأمه خذ بنتنا صار نسيب الدعو سهالات من شاف كم قال الجنسيه البريطانية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 48
    2 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    إن شاء الله وزارة الداخلية تمنع التجنيس وحنا واثقين بحرصها على امننا ومع كل شيء فيه مصلحة للمواطن والوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 47
    2 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    الحذر من هذه الخطوة

    الانتماء هو لبلد الاب وليس الام يعني من يتحكم في عائلته هو الاب وسيزرع حب وطنه في قلوب اولادة يعني انتمائهم سيكون لوطن الاب راقب اي مجنس شوف الى اين وجهاته وتطلعاته حتى الاخبار تجده يتابع اخبارة وطنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  25. 46
    2 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    مواطن زائر

    الصراحه ..من تزوج من الخارج يبحث عن الرخص او مااحد زوجه بالداخل! والخارج ايسر!واﻻجنبي متزوج سعوديه لمصالح ماديه وبزنس اوللحصول ع جنسيه..يعني كلها ياليت تمنع ! وكمايقال //يصيرسمننابدقيقنا//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 45
    2 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    زائره

    فهد ، لا للتمييز العنصري . علي . زائر . عصب . 👉 تعددت المعرفات والشخص واحد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 44
    2 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    لا للتجنيس خطر حفظ الله بلادنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  28. 43
    2 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    جوري

    يافهد ترى الامر حسم بس باقي شهر ويتم تنفيذه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 42
    2 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    الحذر من هذه الخطوة

    تجنيسهم يعني استقدام اقاربهم واقارب اقاربهم وقبايلهم ويعيثون في البلد الفساد الحذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 41
    2 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    لا عنوسة بعد اليوم

    قرار ممتاز نتمنى تطبيقه و مع هذا الخبر المفرح للعوانس لن يكون هناك عوانس سعوديات بعد اليوم زواج الاجنبي من السعودية يقضي على العنوسة في السعودية
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  31. 40
    2 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    على

    نأمل تحقق ذلك كي نرى جيل ينتمي لسعوديه وتعم الخيرات في البلاد
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  32. 39
    2 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    زائر

    قرار موفق وحكيم وينهي ماساه ابناء السعوديه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  33. 38
    2 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    الحذر من هذه الخطوة

    تجنيس اولاد السعودية بمثابة نداء لكل بلدان العالم ومنهم ايران ولبنان وحزب اللات واليمن والحوثيين بالزواج من السعودية الحذر الحذر قد ينقلب السحر على الساحر الحذر الحذر
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  34. 37
    2 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    نتمنى عدم تجنيسهم □الزوج اذا يبي زوجته السعودية خلاص تروح معه لدولته □ماراح يمتون جوع إذا لم يجنسو
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  35. 36
    2 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    عصب

    لو تم التجنيس حي قل عدد العنوسه في البلاد هل تعلم ان الحريم في السعوديه يعادل 3 اضعاف الرجال
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  36. 35
    2 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    منصور

    اتاضدالتجنيس الا اذاكان فيه فئات مثل الكويت ليه انااصلي سعودي ويجي واحدتوه متجنس ويساوى معي بكل شيئ وكمان يضايقني بالصندوق العقاري وغيره
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  37. 34
    2 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    فهد هههههههههههههه

    فهد مصدق هذا باقي اقتراح وهناك ملك الحزم وولاة الامر هم من يفصلون في هذا الامر يابطل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  38. 33
    2 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    يالطيف

    الي ولدو بالخارج وتربو بكرة يسون لنامشاكل لاتحركون الماء الراكد اقتراح خاطئ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 32
    2 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    اللوبي الاجنبي عامل عمايله

    فهد انت تحلم الله يسلمك هناك قرارات سيادية امنية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 31
    2 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    المشكلة البعض متزوج سعودية لكن انتمائه لوطنه الام وكل هدفه المصلحة المادية هذا كيف يعطون أولاده الجنسيه وهو جالس يلعب بيديه ورجوله في بلدنا وخائن لزوجته مع بنات وطنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  41. 30
    2 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    يالطيف

    ايه تذهب وتتزوج بالخارج او يتزوجها ويذهب لعله نادر يتزوجهايذهب بها لبلدة او من المستحيل ليس من الطبقه العاديه يغلب ابناء بنات النعمه اوسيدات الاعمال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 29
    2 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    اللوبي الاجنبي عامل عمايله

    الله يستر الله يستر الله يستر الحوثيين مالين البلد اللهم ةسلم اللهم سلم اللهم سلم ولكن قايد الحزم وملك الحزم لهم بالمرصاد حفظ الله وطننا من كل شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  43. 28
    2 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    فهد

    قرار ممتاز وكان من زمان ترى نحن نعيش في شبه قارة والسعوديه فيه اجانب تربو وولدوى وترعرعو في السعوديه وانت جاي تبي تترك بنت البلاد وتتزوج اجنبيه وتارك
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  44. 27
    2 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    خطر بعضهن يتزوجن من دول معادية لنا واولادهن مو سعوديين ويجنس□شفنا المجنسين بالبحرين كل يوم مظاهرات وشغب
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  45. 26
    2 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    لا للتمييز العنصري ضد النساء في السعودية

    هذا من ابسط حقوق المراة السعودية الملكة الأميرة المدلله اللي كل نساء الغرب حاسدينها ..نحن ضد التمييز بين الجنسين ومع المساواة بين الجنسين في الحقوق .. ليش السعودي يتزوج اجنبية ويعطيها الجنسية ؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  46. 25
    2 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    فهد

    الى معارض ليه هي جنسيه وليس ورثه نامل التعايش بحب وسلام بلا حقد وحسد
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  47. 24
    2 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    نجمة سماء

    سيكون هناك كوارث وأزمات أقتصاديه ووظيفييه وأجتماعيه بسبب التجنيس من البدون والجنسيات الأخري
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  48. 23
    2 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    فهد

    جاك الخبر سيتم تجنيس الى امه سعوديه وذلك كون الزوج ينتم الى السعوديه وتربى وعمل في السعوديه وتقيد بتعاليم السعوديه ليه تحرم ابنه من الجنسية
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  49. 22
    2 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    شاهين

    وزوجة المواطن ام المواطن الأجنبية متي تتجنس بدل الإقامة في كل الأحوال الزوج او الابن مسؤلين عنها ، ام الأجنبي زوج السعودية فالأجنبي هو المسؤول عنها لان المراة تتبع زوجها او ابنائها في حالة وفاه الزوج
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  50. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    شاهين

    وزوجة المواطن ام المواطن الأجنبية متي تتجنس بدل الإقامة في كل الأحوال الزوج او الابن مسؤلين عنها ، ام الأجنبي زوج السعودية فالأجنبي هو المسؤول عنها لان المراة تتبع زوجها او ابنائها في حالة وفاه الزوج
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  51. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    مواطن زائر

    اقتراح مضحك!؟ يعني الولد بيصير كفيل ابوه ..ينادي ولده ياكفيل ! ههههههه! وش يبون هالبشر بهاﻻقتراحات؟وهل هي مدروسه واﻻ اجتهادات او مصالح؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  52. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    سن توب

    المجتمع في بعض المناطق تغيرت تركيبته السكانيه وثقافته وعاداته الساميه واندثرت القيم والشيم والغيره والاصاله والسبب مايحصل من عبث وتجنيس
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  53. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    فهد

    لو لقت سعودي يتزوجها ما كان فكرت بالأجنبي مضطرة عليه ومن حقها يعطون ابنائها الجنسية لان ضربتين بالراس توجع
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  54. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    علي العمري.

    مجلس. الشوره. خلاص. هموم. المواطن. وإلا. ن. همه. ولد. خان. نعطيه. جنسيه. او. لا. اي. مجلس. هذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  55. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    محق

    نرجو منع الزواج من الخارج سواء ذكرانا أو اناثا لانريد مجتمع مهجن
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  56. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    علي العمري.

    صار. السعودي. غريب. في. بلده. وربي. حتي. حب. الوطن. صار ضعيف. في. قلب. كل. سعودي الأجانب اكل. كل. شي. ولا. ويجي. جيل. كله. هنود. ويمنه. وسورين. في. البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  57. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    سن توب

    تعليق 9 ) وهل الابناء يحملون اسم الاب أم الام ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  58. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    رايح فيها

    كثير من الاحيان يعتقد الناس ان ابن المواطنه المتجنس مجهول الاب ولهذا اعطي الجنسيه اتركوه يحمل جنسية ابوه لا ينتحر من نظرات الناس المريبه اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  59. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    محق

    أتمنى من هذا العضو أن يحتفظ باقتراحه لنفسه فالبلد ليس ناقص اجانب من قبلت بالزواج من أجنبي تتبع زوجها في بلده فالزوجة تتبع الزوج وليس الزوج يتبع الزوجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  60. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    زائر

    هل الولد ينسب لأبيه أو أمه ؟؟؟؟! . في كل الدول والمجتمعات والديانات ينسب الطفل لأبيه وليس أمه . ياليت تشوفون موضوع أهم هذا الموضوع
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  61. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    سن توب

    بحق ان صاحب الاقتراح من نفس طختهم وهذا بلا ابوك يا عقاب ماسكين مفاصل القرار في البلد وياهنا ردي مابدي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  62. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    اسمرعبر

    من حق المرأة السعودية المساواة مع الرجل في الحقوق و الواجبات .. مثل ما يعطى ابناء الأب السعودي من ام اجنبية الجنسية يعطى الام السعودية نفس الامتيازات
    لا يعجبني(8) اعجبني(6)
  63. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    وجهة نظر

    كل من هب ودب يعطى جنسيه !!!! المهم أحلام اليقظة مضره بصحة الإنسان
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  64. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    سن توب

    يازلمه بدي اعطيه الجنسيه وازوجه بنت عمو فادي وهي بتجيب صبيان وبنات وياخدوا الجناسي ويتزاوجوا ويفرخوا يعيشوا هيك وياجميل رد مابدي
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  65. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    ملاهي

    علي شان بعد عشرين سنه يجي ريس محكمه محمد خان بارويز حوثي - الي تبي تتزوج اجنبي تسافر معه لبلده وتاخذ جنسيته
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  66. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    قم بس

    هذا اللي ناقص.
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  67. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    سن توب

    ياليت مايطبقونه الابناء يرجعون للأب في الاسم وكل شيء يكفي ورب البيت يكفي
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  68. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    ابراهيم بيك

    ليش علشان امه سعودية معين تفكرون انتم الولد يتبع ابوه وش الى ياخذ جنسيه لان امه سعودية المفروض تسحب الجنسية منه لانه تزوجت اجنبي لانه لو اخذ اجنبية تاخذ جنسيتي
    لا يعجبني(4) اعجبني(8)
  69. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    صبحي

    البلد مليانه اجانب وامتصوا دمنا مص محنا ناقصين اجانب خلي دولهم ترعاهم ماهي بلدنا مسؤولة عنهم***
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  70. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    ياليت يطبق
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم