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المبتعثة ربى البلوي عضواً في مجلس الطلبة الحكومي في جامعة تينيسي الأمريكية

2 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص
المبتعثة ربى البلوي عضواً في مجلس الطلبة الحكومي في جامعة تينيسي الأمريكية
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صحيفة المرصد :قامت جامعة تينيسي الأمريكية بإختيار المبتعثة ربى صالح البلوي، عضواً في مجلس الطلبة الحكومي، كأول طالبة سعودية تحصل على هذا المنصب في جامعة أمريكية.
وبحسب صحيفة “عكاظ” أوضحت البلوي التي تدرس العلوم السياسية، والدراسات الدولية في جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل، أنها بعد دراسة اللغة الإنجليزية بتفوق، حصلت على توصيه أكاديمية من المعهد، ثم بدأت دراسة البكالوريس، وجاء اختيارها ضمن قائمة العمادة للطلاب المتفوقين مع مرتبة الشرف في كل فصل دراسي.

وحول الجانب التطوعي، ذكرت أنها شاركت في تأسيس النادي الطلابي السعودي في مدينه نوكسفيل، الذي حصل على المرتبة الأولى كأفضل نادي على مستوى الجامعة، كما أسست فريق تطوعي لتمثيل صورة المملكة في أسمى صورة، من خلال مساعدة الغير في محاور مختلفة: بيئية، وعملية، وإنسانية.

وبيّنت أن مجلس الطلبة الحكومي بالجامعة، يشارك في وضع الأنظمة المتعلقة بالمجالات الجامعية المختلفة والأولية لطلاب الجامعة، بالإضافة لتمثيل الطلاب في الأمور المتعلقة بالمخاوف الأكاديمية والاجتماعية.

وأعربت عن تطلعها في الوصول إلى مستوى تعليمي عال في مجال تخصصها؛ لتحقق الفائدة للوطني الغالي، الذي لم يبخل على أبناءه بعطائه، وقدم لهم كل متطلبات النجاح والتفوق.

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تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    زمن غريب

    تعليق 9 أمس مبتعث سعودي في كوريا جالس بجنب فتاة كورية يضحك ويلعب معها ويعلمها اللهجة الجيزانية ليش ماشفنا واحد منكم يقوله انت سعودي وتمثل بلاد الحرمين يامتناقضين والا شطارتكم على المراة
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  2. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    مخالف
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  3. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    غيور

    الله المستعان.. تمثيل في احلى صوره...!!!
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  4. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    جنوبيه *

    مبروك والله يوفقك للافضل هذا فخر وو هذا علم وهذا هم انتاج المبتعثين لاكن ودي يكون لبستي حجابك الله يهديك وعباتك الله يهديك
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  5. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    مبارك

    كل من راحت رمت الحجاب وصارت امريكيه وهذاك جالس مع الكوريه كانها من محارمه الكلام فوق عنها مثاليات ومجاملات لاتغني ولاتسمن والله عجايب يصير اذا جت اتواصل معها مثل الامريكان زمايلها واهلها يسمحون لها ؟!
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  6. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    معروف ليش أخذت هالمنصب لأتها ***
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  7. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    زائرابوفواز

    مشالله أن شالله القادم احلا بس شي العلم السعودي والوقفه والملابس البيضاء هذا دليل على أن أيامنا القادم ناصعهد البياض
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  8. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    عبدالله الحربي ...

    تقف وخلفها علم التوحيد ليتها بحجابها هي بذلك فتاة سعوديه تمثّل بلد الحرمين الشريفين ..
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  9. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    ام راكان

    كلمة لااله الا الله محمد رسول الله بجانبك ياترى ماواجبك تجاهها كفتاة مسلمه ؟؟؟
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  10. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    ام راكان

    كلمة لااله الا الله محمد رسول الله بجانبك ياترى ماواجبك تجاهها كفتاة مسلمه ؟؟؟
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  11. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    سعد1

    ياربى البلوي هذا التكريم ليس لسواد العيون او سوادالشعر..ﻻنك مسلمه وسعوديه فالمساله تخطيط ..من ثمرات الابتعاث شبابنايقتلون بالشوارع وبناتنا مناصب ومراكزواهتمام مريب؟!!؟
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  12. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    ااببووححمموودد

    الحجاب .. كان سيزيدك جمال فوق جمالك .. كان سيزيدك ثقه فوق ثقتك بنفسك .. كنتي ستبدين من خلاله أكثر انوثة ورقة .. وفقك الله ⁉
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  13. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    منصور

    الله يسترعليها
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  14. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    منصور

    كل هذامبسوطين والله ماراح ترضى امريكاعنالكن ضفوعيلانكم ورجعوهم لبلدهم افضل لهم والا غيرووجهةابتعاثهم لمن يحترمهم امس مقتول سعودي وقبلهاسعودي مسجون وامريكي يهرب اثيوبيةلخارج البلدوش نبي فيهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص

    مبروك وإلى الامام

    وكنا نتمنى لو أنها ارتدت الحجاب الذي يمثل الهوية الوطنية السعودية فضلا عن الدينية
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  16. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    فريدة شوقي

    يجب تكثيف اعداد المبتعثين حتى يصبح عندنا نماذج ترفع الراس ويكون لها دور في تنمية الوطن
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