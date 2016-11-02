المبتعثة ربى البلوي عضواً في مجلس الطلبة الحكومي في جامعة تينيسي الأمريكية

صحيفة المرصد :قامت جامعة تينيسي الأمريكية بإختيار المبتعثة ربى صالح البلوي، عضواً في مجلس الطلبة الحكومي، كأول طالبة سعودية تحصل على هذا المنصب في جامعة أمريكية.

وبحسب صحيفة “عكاظ” أوضحت البلوي التي تدرس العلوم السياسية، والدراسات الدولية في جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل، أنها بعد دراسة اللغة الإنجليزية بتفوق، حصلت على توصيه أكاديمية من المعهد، ثم بدأت دراسة البكالوريس، وجاء اختيارها ضمن قائمة العمادة للطلاب المتفوقين مع مرتبة الشرف في كل فصل دراسي.

وحول الجانب التطوعي، ذكرت أنها شاركت في تأسيس النادي الطلابي السعودي في مدينه نوكسفيل، الذي حصل على المرتبة الأولى كأفضل نادي على مستوى الجامعة، كما أسست فريق تطوعي لتمثيل صورة المملكة في أسمى صورة، من خلال مساعدة الغير في محاور مختلفة: بيئية، وعملية، وإنسانية.

وبيّنت أن مجلس الطلبة الحكومي بالجامعة، يشارك في وضع الأنظمة المتعلقة بالمجالات الجامعية المختلفة والأولية لطلاب الجامعة، بالإضافة لتمثيل الطلاب في الأمور المتعلقة بالمخاوف الأكاديمية والاجتماعية.

وأعربت عن تطلعها في الوصول إلى مستوى تعليمي عال في مجال تخصصها؛ لتحقق الفائدة للوطني الغالي، الذي لم يبخل على أبناءه بعطائه، وقدم لهم كل متطلبات النجاح والتفوق.