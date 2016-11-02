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تفاصيل جديدة حول المطلوب البحريني أمه سعودية وشارك في أعمال شغب بالقطيف

2 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص
تفاصيل جديدة حول المطلوب البحريني أمه سعودية وشارك في أعمال شغب بالقطيف
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صحيفة المرصد :ذكرت السلطات البحرينية أن المطلوب البحريني حسن محمود علي عبدالله، أحد المطلوبين في قائمة الـ9 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية أمس الأول، مولود في سورية ويحمل والده الجنسية البحرينية ووالدته الجنسية السعودية.

وبحسب صحيفة “عكاظ” أوضحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية في بيان لها أمس، أن المطلوب الأمني لديه إقامة شبه دائمة في السعودية، ويشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بمنطقة القطيف.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إلى أن للمطلوب شقيقين شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية، قُتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة السعودية، كما تم في وقت سابق إبعاد والده من السعودية وإدراجه على قائمة المنع.

ووفقاً للتحريات البحرينية، فإن المطلوب حسن قصد الدمام منذ أربعة أعوام، بيد أنه لم تسجل له عودة، وأن الأمن البحريني أصدر بحقه مذكرة اعتقال وترقب، لإلقاء القبض عليه.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    غامد

    اي قبح واي نتانه في هذا المجوسي اللعين يحقد على بلدنا ويهرب ويتستر فيه وياكل من خيرات وطننا .اشياع الخميني لا اماااان لهم اتمنى الحاقه باخيه الهالك
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  2. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    جلمود

    المجوس لا امان لهم من صغيرهم الى كبيرهم .. يجب نفي وطرد هذه الحثاله الخمينيه
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  3. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    عليوم

    هذا الجرذ آمن بالخميني وتشرب تعاليمه . فلا عهد ولا ذمه من صغر سنه يعيث في الارض فسادا .. سيتم دعسه ولن تاخذنا في الله لومة لائم
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  4. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    عليوم

    المجوس تتشابه اخلاقها وخلقها هذا العلج لا يمت للوطنيه بشئ رضع الحقد الرافضي المجوسي من امه حتى ارتوت عروقه ورباه ابوه على حقد وطننا الغالي . ادعسوووه
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  5. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    فقط نعمل كدولة الفقيه الارهابي

    هؤلاء الارهابيون وخونة الاوطان الذين باعوا ولائهم لدولة الولي الفارسي الصفوي ينبغي معاقبتهم برافعات الاعناق أمام الشعب زي مايسوي وليهم بالاهوازيين
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