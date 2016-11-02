تفاصيل جديدة حول المطلوب البحريني أمه سعودية وشارك في أعمال شغب بالقطيف

صحيفة المرصد :ذكرت السلطات البحرينية أن المطلوب البحريني حسن محمود علي عبدالله، أحد المطلوبين في قائمة الـ9 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية أمس الأول، مولود في سورية ويحمل والده الجنسية البحرينية ووالدته الجنسية السعودية.

وبحسب صحيفة “عكاظ” أوضحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية في بيان لها أمس، أن المطلوب الأمني لديه إقامة شبه دائمة في السعودية، ويشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بمنطقة القطيف.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إلى أن للمطلوب شقيقين شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية، قُتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة السعودية، كما تم في وقت سابق إبعاد والده من السعودية وإدراجه على قائمة المنع.

ووفقاً للتحريات البحرينية، فإن المطلوب حسن قصد الدمام منذ أربعة أعوام، بيد أنه لم تسجل له عودة، وأن الأمن البحريني أصدر بحقه مذكرة اعتقال وترقب، لإلقاء القبض عليه.