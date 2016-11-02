بالفيديو: مواطن يتجول داخل مقر محكمة وادي الدواسر.. ويوثق خلوها من الموظفين

صحيفة المرصد: نشر مواطن مقطع فيديو يظهر خلو مبنى محكمة النويعمة بمحافظة “وادي الدواسر” من جميع الموظفين في أوقات الدوام الرسمي. وكانت عقارب الساعة تشير إلى حوالي 12 ظهراً.

وقال المواطن إنه “دخل مقر المحكمة وتجول فى أرجائها ورصد أبواب المكاتب المغلقة في المبنى وتبين عددم تواجد أى من الموظفين، سوى عامل وافد كان جالساً على الباب”. وأوضح أنه وجه سؤالاً للعامل عن غياب الموظفين، ليخبره أن يأتي في اليوم التالي التاسعة صباحاً وربما يجد الموظفين إلا مدير الإدارة لأنه في إجازة.