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بالفيديو: مواطن يتجول داخل مقر محكمة وادي الدواسر.. ويوثق خلوها من الموظفين

2 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص
بالفيديو: مواطن يتجول داخل مقر محكمة وادي الدواسر.. ويوثق خلوها من الموظفين
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صحيفة المرصد: نشر مواطن مقطع فيديو يظهر خلو مبنى محكمة النويعمة بمحافظة “وادي الدواسر” من جميع الموظفين في أوقات الدوام الرسمي. وكانت عقارب الساعة تشير إلى حوالي 12 ظهراً.

وقال المواطن إنه “دخل مقر المحكمة وتجول فى أرجائها ورصد أبواب المكاتب المغلقة في المبنى وتبين عددم تواجد أى من الموظفين، سوى عامل وافد كان جالساً على الباب”. وأوضح أنه وجه سؤالاً للعامل عن غياب الموظفين، ليخبره أن يأتي في اليوم التالي التاسعة صباحاً وربما يجد الموظفين إلا مدير الإدارة لأنه في إجازة.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    أبو مصلفح الرياض

    صبحكم الله باالخير كيف الحال لابد من سعودة جميع الموظفين لأن إنتاجية الموظف السعودي ضعف المتمكن في مايحصل عليه من السلاري مكامن الخلل شو خلى من عيونك
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  2. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    راح فيها الشيخ

    الهندي نكب الشيخ ..كل يوم الساعة عشرة شيخ يمشي ههههههههه
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  3. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    سهل

    اظن ان اساعة 11.5 او12 هذا وقت صلاة الظهر
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  4. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    اسمرعبر

    اللهم لك الحمد المنطقة ذي خالية من المشاكل والدليل المحكمة فاضية مافيه ولا مراجع غير هذا المتطفل
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  5. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    سعد بن فهد

    هاذي محكمة هاذا بيت الله لايبلانا وين راحت اموال الدولة لبناء محكمة مثل الناس الى الان مدارس مستأجرة مركز شرطة محكمة مركز هيئة كلها في بيوت مستأجرة
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  6. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    علي

    الى متى والمباني الحكوميه عباره عن منزل مستاجر . اين التخطيط ايام الطفره والمليارات . من المستفيد . اين المفسد
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