قنصلية المملكة في هيوستن تصدر بيانا حول ملابسات مقتل المبتعث” النهدي “

صحيفة المرصد-واس: أفادت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أنها تلقت يوم الاثنين 30 محرم 1438 هـ الموافق 31 أكتوبر 2016 م اتصالاً من رئيس النادي الطلابي في جامعة ويسكنسن يفيد بتعرض الطالب الدارس على حسابه الخاص حسين بن سعيد بن عبدالله النهدي إلى حادث اعتداء بالضرب من قبل شخص مجهول مما أدى إلى تعرضه إلى إصابات خطيرة بالرأس أدت إلى وفاته.
وقامت القنصلية على الفور بإيفاد رئيس قسم الشؤون القانونية بالقنصلية للسفر إلى مدينة MENOMONIE في ولاية ويسكنسن للتواصل مع السلطات الأمنية المختصة بالمدينة للوقوف على ملابسات القضية والظروف المحيطة بهذا الحادث المؤلم والاطلاع على سير التحقيقات والإجراءات المتبعة من قبل السلطات الأمنية ، كما قامت القنصلية بتعيين محام لمتابعة هذه القضية من جميع جوانبها الإجرائية والأمنية والقضائية.
وبينت القنصلية أنها قامت بالتواصل مع أسرة الطالب ومع السلطات المختصة لاستلام الجثمان واستكمال الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة بأسرع وقت ممكن ، كما أنها ستستمر في متابعة القضية من جميع جوانبها.
وتتقدم القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بأحر التعازي إلى أسرة الطالب حسين النهدي، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
تعليقات ( 12 )
عليالله يغفر لك ويرحمك ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة مثواك وحسبنا الله على من قتلك .
سيلفيلو واحد من الغرب قتل هنا قالو ارهابيين إللي قتلوه لكن اذا سعودي قتل عندهم يقولون مشاجرة لماذا لا نرد لهم باالمثل
عسكول الوافيابشر اهله والقراء بقول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجع
واقعالله يرحمه ... ( قال تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير )
88كتابه الكلمات و وضع الزهور بدعه و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله فى النار يجب ان يستتاب الطلبه السعوديين من قام بهذه البدع و الا الخيزران
منصورالله يغفرله ويرحمه ويسكنه الجنة ويصبراهله
Ksbالله يرحمه و عسى من قتله في نار جهم ينشوي حسبي الله عليه
ابو نورةالله يرحمة ويسكنة اللجنة يارب
بندرمخالف للنشر
تميمسوف كيف الشعب الامريكي لطيف يلاحظ هذا كل من زار امريكا
ابو منصورشيء محزنٌ والله. قرأت أنّ حبه لمواصلة تعليمه في امريكا دفعاه الى بيع سيارته الخاصة للصرف على نفسه.وأنه على خلق. لكنه الأجل(ولا تدري نفسٌ بأي أرضٍ تموت) ندعوا الله له بالرحمة والغفران. ولإخواننا بالحذر