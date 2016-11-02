قنصلية المملكة في هيوستن تصدر بيانا حول ملابسات مقتل المبتعث” النهدي “

صحيفة المرصد-واس: أفادت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أنها تلقت يوم الاثنين 30 محرم 1438 هـ الموافق 31 أكتوبر 2016 م اتصالاً من رئيس النادي الطلابي في جامعة ويسكنسن يفيد بتعرض الطالب الدارس على حسابه الخاص حسين بن سعيد بن عبدالله النهدي إلى حادث اعتداء بالضرب من قبل شخص مجهول مما أدى إلى تعرضه إلى إصابات خطيرة بالرأس أدت إلى وفاته.

وقامت القنصلية على الفور بإيفاد رئيس قسم الشؤون القانونية بالقنصلية للسفر إلى مدينة MENOMONIE في ولاية ويسكنسن للتواصل مع السلطات الأمنية المختصة بالمدينة للوقوف على ملابسات القضية والظروف المحيطة بهذا الحادث المؤلم والاطلاع على سير التحقيقات والإجراءات المتبعة من قبل السلطات الأمنية ، كما قامت القنصلية بتعيين محام لمتابعة هذه القضية من جميع جوانبها الإجرائية والأمنية والقضائية.

وبينت القنصلية أنها قامت بالتواصل مع أسرة الطالب ومع السلطات المختصة لاستلام الجثمان واستكمال الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة بأسرع وقت ممكن ، كما أنها ستستمر في متابعة القضية من جميع جوانبها.

وتتقدم القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بأحر التعازي إلى أسرة الطالب حسين النهدي، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.