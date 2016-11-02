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بالفيديو : ضبط خادمة فلبينية تقوم بسحر أب وأم سعوديين بالدوادمي

2 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص
بالفيديو : ضبط خادمة فلبينية تقوم بسحر أب وأم سعوديين بالدوادمي
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو ذكر متداولوه أنه في محافظة الدوادمي حيث ظهرت خادمة منزلية لإحدى العائلات تعترف بقيامها بسحر الأب والأم من خلال مشروب.

وأبدى مصور الفيديو استنكاره الشديد من تصرف الخادمة، رغم حسن معاملة الأسرة لها، وعدم تأخيرهم في صرف راتبها بل وقيامهم بإهدائها قطعة ذهب.

وظهر في الفيديو شخص يبدو أنه أحد أفراد الأسرة وهو يصور الخادمة وهي تعترف بفعلتها، حيث أوضحت أنها وضعت قطرات من الدم في المشروب الذي أعدته للأب والأم لسحرهما، مبينة أن اثنين من أفراد الأسرة تناولا المشروب معهما.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    2 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:650

    سامية

    يسأل ماما كويس ردت الضعيفة لا قرقر كثير ومانين عليها بحلق تلقاه فالصو والبلا حتى الشاهي اللي تشربهم اياه ٢٤ساعة كرف ولاجا وقت الراتب قالوا سحرتنا!مرضى
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  2. 25
    2 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    ما هي العبودية ؟

    دوام24 ساعة للاسرة كلها بدون اجازة اسبوعية سنوات بدون اجازة بدون خروج لشيء شخصي تأخير رواتب بدون جوال صراخ و اوامر من الجميع عمل لدى الاقارب.. ما هي العبودية؟
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  3. 24
    2 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    احمد عسيري

    مشاكل الخادمات ٨٥٪‏ ردود افعال على سوء معاملة من ربة المنزل ولو نصحها زوجها وقع في محضور الغيرة وبعضهن تصرخ في اطفالها روحوا للخدامة تسوي لكم وهي تابع العشق الممنوع خوفا تفوتها مشاهد المسلسل ( بعضهن )
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  4. 23
    2 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:5584

    المنتصر بالله

    أهم شيء ريمه لا تكون شربت من الدم والشعر آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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  5. 22
    2 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:5584

    المنتصر بالله

    هذا العمل ليس سحر بل إنتقام من أهل البيت لسؤؤ معاملتها بس فهموا لسالفه خطأ والدم إللي شربوا من أين خرج علماً أن المطاعم تغش والعمال تغش وكل شيئ مغشوش عندنا يهل الدوادمي صباح الخير ⚘🌷🌹🏵🌺
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  6. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    العسيري

    تعاملنا مع الخدم غلط اما نظلهم او نتساهل في ضبطهم او نسلم لهم الخيط والمخيط ونقول ليه وكيف ثم اذا حدثت مصيبة صورناهم ذليلين
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  7. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    زينب...ت15

    أين هي القيود وهم ملبسينها بنطلون ضيق. ؟ ؟
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  8. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    15 15

    مايحتاج هم الا لي ضروف كبر سن او وحدة مريضة غير كذا وللله دلع
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  9. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    15 15

    صح او خطاء
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  10. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    15 15

    بنسبه الشغالات صارت موضة عند الحريم اقسم بالله محد في حاجتهم لاكن صااارت موضة وبعض الرجال مايقدر يميز بين الصحى والاخطاء يخاف يقول للحرمة لا يويلة
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  11. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:650

    سامية

    ال Paranoia معشش في روس كثيرة الله يعين المسكينة على مابلاها
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  12. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    اسيرمصر

    كنت بعلق تعليق مختلف لكن بعد ما سمعت عتابهم لها بطريقة مهذبة تراجعت. عموما الشغالة لاتناسبها العادات السعودية وقيودها التي تجلب المرض والقلق وتولد الكراهية.
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  13. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    88

    ودي اصدق بس قويه كيف سحرتهم بوضع قطرات من الدم فى المشروب
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  14. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    حنين الماضي

    الله لا يحوجنا لذا الشغالات ويغنينا عنهم.
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  15. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    فؤاد بن علوان

    السعودي ما فيه طب سحرته وإلا ما سحرته كسل ونوم ولا مبالاه وعدم احترام قانون وأنظمة وضحك وهزل ونكت ووووووو إلى آخره.
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  16. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    منصور

    الله يكفيناشرهم (بسم الله الذي لايضرمع اسمه شيئ في الارض ولافي السماءوهوالسميع العليم )ياناس عليكم بقراءةالورديومياعلى انفسكم وعلى بيوتكم صباحاومساء
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  17. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    مسك

    يييييع قرررف الله ياخذ ها حسيبها ربها يييع
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  18. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    ااببووححمموودد

    إلى الأخوات ربات البيوت .. من تستطيع أن تستغني عن الخادمة فهذا شيء عظيم لكي ولأسرته وبيتك .. وما تاخذة العاملة الأفضل أن ينزله زوجك في حسابك .. وهذا ابرك لكي وله وللاسرة كاملة .. جربوها لن تندمو
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  19. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    جنوبيه *

    اعوذ بالله من فعلتك اصلان ذي ماجت تدور الرزق جت تدوور الشر الله يكفينا شرهم
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  20. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم
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  21. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    سن توب

    4 اخطر شيء السحر الاسود خاصة اذا صبوه في البحر مايقدر يفكه اي عالم وفي الغالب يكون من افريقيا
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  22. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    عزوز

    الخدامة تبي تسافر والعايلة لك عليها
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  23. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    يالطيف

    اخطر شي السحر المشروب ونقول ليه يكثر قتل الاخ لاخو او لامه او لشقيقته انها من عمل الخادمات ويفعلنه باسر الكفلاء وبنائهم
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  24. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    محمد

    الحمد لله لوكان سحر بريطانى ولا فرنسي
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  25. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    سن توب

    عليها وعلى من ساعدها غضب ولعنة الله
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  26. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    سن توب

    واحد من الجماعه اكتشف الخدامه وهي ترش ماده سايله في قدر الطبخ رجع لها وخلاها تشرب ماتبقى في العلبه وسفرها خروج نهائي
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