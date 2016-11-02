بالفيديو : ضبط خادمة فلبينية تقوم بسحر أب وأم سعوديين بالدوادمي

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو ذكر متداولوه أنه في محافظة الدوادمي حيث ظهرت خادمة منزلية لإحدى العائلات تعترف بقيامها بسحر الأب والأم من خلال مشروب.
وأبدى مصور الفيديو استنكاره الشديد من تصرف الخادمة، رغم حسن معاملة الأسرة لها، وعدم تأخيرهم في صرف راتبها بل وقيامهم بإهدائها قطعة ذهب.
وظهر في الفيديو شخص يبدو أنه أحد أفراد الأسرة وهو يصور الخادمة وهي تعترف بفعلتها، حيث أوضحت أنها وضعت قطرات من الدم في المشروب الذي أعدته للأب والأم لسحرهما، مبينة أن اثنين من أفراد الأسرة تناولا المشروب معهما.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:650
ساميةيسأل ماما كويس ردت الضعيفة لا قرقر كثير ومانين عليها بحلق تلقاه فالصو والبلا حتى الشاهي اللي تشربهم اياه ٢٤ساعة كرف ولاجا وقت الراتب قالوا سحرتنا!مرضى
ما هي العبودية ؟دوام24 ساعة للاسرة كلها بدون اجازة اسبوعية سنوات بدون اجازة بدون خروج لشيء شخصي تأخير رواتب بدون جوال صراخ و اوامر من الجميع عمل لدى الاقارب.. ما هي العبودية؟
احمد عسيريمشاكل الخادمات ٨٥٪ ردود افعال على سوء معاملة من ربة المنزل ولو نصحها زوجها وقع في محضور الغيرة وبعضهن تصرخ في اطفالها روحوا للخدامة تسوي لكم وهي تابع العشق الممنوع خوفا تفوتها مشاهد المسلسل ( بعضهن )
عدد التعليقات:5584
المنتصر باللهأهم شيء ريمه لا تكون شربت من الدم والشعر آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
عدد التعليقات:5584
المنتصر باللههذا العمل ليس سحر بل إنتقام من أهل البيت لسؤؤ معاملتها بس فهموا لسالفه خطأ والدم إللي شربوا من أين خرج علماً أن المطاعم تغش والعمال تغش وكل شيئ مغشوش عندنا يهل الدوادمي صباح الخير ⚘🌷🌹🏵🌺
العسيريتعاملنا مع الخدم غلط اما نظلهم او نتساهل في ضبطهم او نسلم لهم الخيط والمخيط ونقول ليه وكيف ثم اذا حدثت مصيبة صورناهم ذليلين
زينب...ت15أين هي القيود وهم ملبسينها بنطلون ضيق. ؟ ؟
15 15مايحتاج هم الا لي ضروف كبر سن او وحدة مريضة غير كذا وللله دلع
15 15صح او خطاء
15 15بنسبه الشغالات صارت موضة عند الحريم اقسم بالله محد في حاجتهم لاكن صااارت موضة وبعض الرجال مايقدر يميز بين الصحى والاخطاء يخاف يقول للحرمة لا يويلة
عدد التعليقات:650
ساميةال Paranoia معشش في روس كثيرة الله يعين المسكينة على مابلاها
اسيرمصركنت بعلق تعليق مختلف لكن بعد ما سمعت عتابهم لها بطريقة مهذبة تراجعت. عموما الشغالة لاتناسبها العادات السعودية وقيودها التي تجلب المرض والقلق وتولد الكراهية.
88ودي اصدق بس قويه كيف سحرتهم بوضع قطرات من الدم فى المشروب
حنين الماضيالله لا يحوجنا لذا الشغالات ويغنينا عنهم.
فؤاد بن علوانالسعودي ما فيه طب سحرته وإلا ما سحرته كسل ونوم ولا مبالاه وعدم احترام قانون وأنظمة وضحك وهزل ونكت ووووووو إلى آخره.
منصورالله يكفيناشرهم (بسم الله الذي لايضرمع اسمه شيئ في الارض ولافي السماءوهوالسميع العليم )ياناس عليكم بقراءةالورديومياعلى انفسكم وعلى بيوتكم صباحاومساء
مسكيييييع قرررف الله ياخذ ها حسيبها ربها يييع
ااببووححممووددإلى الأخوات ربات البيوت .. من تستطيع أن تستغني عن الخادمة فهذا شيء عظيم لكي ولأسرته وبيتك .. وما تاخذة العاملة الأفضل أن ينزله زوجك في حسابك .. وهذا ابرك لكي وله وللاسرة كاملة .. جربوها لن تندمو
جنوبيه *اعوذ بالله من فعلتك اصلان ذي ماجت تدور الرزق جت تدوور الشر الله يكفينا شرهم
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم
سن توب4 اخطر شيء السحر الاسود خاصة اذا صبوه في البحر مايقدر يفكه اي عالم وفي الغالب يكون من افريقيا
عزوزالخدامة تبي تسافر والعايلة لك عليها
يالطيفاخطر شي السحر المشروب ونقول ليه يكثر قتل الاخ لاخو او لامه او لشقيقته انها من عمل الخادمات ويفعلنه باسر الكفلاء وبنائهم
محمدالحمد لله لوكان سحر بريطانى ولا فرنسي
سن توبعليها وعلى من ساعدها غضب ولعنة الله
سن توبواحد من الجماعه اكتشف الخدامه وهي ترش ماده سايله في قدر الطبخ رجع لها وخلاها تشرب ماتبقى في العلبه وسفرها خروج نهائي