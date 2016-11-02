بالفيديو : ضبط خادمة فلبينية تقوم بسحر أب وأم سعوديين بالدوادمي

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو ذكر متداولوه أنه في محافظة الدوادمي حيث ظهرت خادمة منزلية لإحدى العائلات تعترف بقيامها بسحر الأب والأم من خلال مشروب.

وأبدى مصور الفيديو استنكاره الشديد من تصرف الخادمة، رغم حسن معاملة الأسرة لها، وعدم تأخيرهم في صرف راتبها بل وقيامهم بإهدائها قطعة ذهب.

وظهر في الفيديو شخص يبدو أنه أحد أفراد الأسرة وهو يصور الخادمة وهي تعترف بفعلتها، حيث أوضحت أنها وضعت قطرات من الدم في المشروب الذي أعدته للأب والأم لسحرهما، مبينة أن اثنين من أفراد الأسرة تناولا المشروب معهما.