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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

2 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
  • 1٬025
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1

الجزيرة-رشيد السليم

2

الجزيرة-طلال الشعشاع

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-سعود الماضي

6

الجزيرة-منال محمد

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 53
    2 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏يا شي مهمل بين مجموعة اشياء. // ارتاح .. لا ترتاب وتلف وتدور..*** ✨ وش فيك ؟ عاقد حاجبينك ومستاء. // ما اشيّن من المغمور لا جاك مغرور.***
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  2. 52
    2 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:5584

    المنتصر بالله

    حسيبك الله 💞 هذا أنا حل اللغز حقك ترتاحين عندما احل في موضوع الكاريكاتير ههههههههه 💞
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  3. 51
    2 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    أوركيد🌺

    المسلمين، وكانت المكتبات الإسلامية في التاريخ الإسلامي من أعظم مكتبات العالم، بل أعظمها على الإطلاق ولقرون طويلة: مكتبات بغداد ، وقرطبة وإشبيلية
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  4. 50
    2 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:5584

    المنتصر بالله

    أنا مخطط على الانتقال إلى الدوادمي لكي أعيش البقيه من حياتي مليت من الحويه وزحمة طريق السيل علم يا هيفاء..........?
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  5. 49
    2 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    أوركيد🌺

    فصار كاتبًا للوحي،وكاتبًا للرسائل ومترجماً للسريانية والعبرية ، و كان مبلغه من العمر ثلاثة عشر عامًا! لهذه المواقف ولغيرها غُرس حُب القراءة في قلوب💗
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  6. 48
    2 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ابختصر لك.بيت مايذهب ادراج الرياح.// من فهم معناه صفق وقام..و صاح له*** شخـص لا قابلته إرتحت والبال إستراح.// وشخص لو تجلس معه عمر ماترتاح لــه***
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  7. 47
    2 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    اللهم زيد وبارك ههههههه يمه وقلبي استاذن مش متابعه....
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  8. 46
    2 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    أوركيد🌺

    أنظر إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قُدم على كثير من الصحابة وصار ملاصقاً للرسول صلى الله عليه وسلم بصفة شبه دائمة لأنه يُتقن القراءة👓 والكتابة📝
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  9. 45
    2 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    اليوم حدي طايره من الوناسه وربي ههه...ايه عبروني بكل ماكتب ع الاقل اعرف ان تعبي مايروح هيك ورب البيت أهم شي تقرون عاجبكم. ماعجبكم المهم تقرون هههههههه
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  10. 44
    2 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    أوركيد🌺

    كانت هذه نقطة هامة في فكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني أمة الإسلام بناءً متكاملاً.. حتى أن الصحابي الذّي يستطيع القراءة كان يُقدَّم على أصحابه
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  11. 43
    2 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    امين يارب....
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  12. 42
    2 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:5584

    المنتصر بالله

    وين هيفاء أكيد نيمه لأنها البارح تهابد وترامحبلحالها في موضوع الكاريكاتير الله يعين عيوني على السهر مااتحمل أنا كثر السهر يهد حيلي 💞⚘🌷💞
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  13. 41
    2 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    أوركيد🌺

    للضغط على قريش، أو الاحتفاظ بهم لتبادل الأسرى إذا أسر مسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر بما هو أهم من ذلك كله، وهو أن يعلم المسلمين القراءة
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  14. 40
    2 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏لو يدري الهراج عن قيمة الصمت..// مسـك مفـاتيـح الـكلام و حذفها..***
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  15. 39
    2 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    من سعا للطيب يكسب لہ قبايل ...ومن سعا للذل في ذلہ يموت ...الاصيل اللي عررف قدر الجماايل ....ما نساهہ الوقت لو و قتہ يفوت....
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  16. 38
    2 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    أوركيد🌺

    اعزائي المشاهدين فاصل إعلاني ونواصل😊
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  17. 37
    2 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص
    عدد التعليقات:7754

    الحرمان

    الله يسعدك وماتفقدين غالي 💐
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  18. 36
    2 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    أوركيد🌺

    لأنها إحتياجات ضرورية لأي أمة تريد النهوض والتقدم.وإذا نظرنا إلى حال المسلمين أيام بدر وجدناهم في حاجة إلى الأموال وفي حاجة إلى الإحتفاظ بالأسرى
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  19. 35
    2 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    ​​اتظاهر بعض الاحيان باسلوب الغباء ...لجل اساير بعض الناس واكشف قولها ... الغباء انــك تساير بـشر فيها ذكـاء ...والذكاء انـك تماشي البشر بعقولها...
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  20. 34
    2 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    ربي يسعدك اخي الحرمان ومبروك ع الجوال الجديد. الصراحه افتقدانك ههه اتذكر يوم تقول ماحدا يفتقدني ربي يسعد قلبك...
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  21. 33
    2 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    أوركيد🌺

    من الأسير المشرك الذي يريد فداء نفسه من الأسر تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة !!و في هذه الحادثة دلالة واضحة وهامة على أهمية القراءة والكتابة
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  22. 32
    2 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    أوركيد🌺

    وإذا تأملنا بعض مواقف السيرة النبوية نجد اهتمامًا كبيرًا جدًا بقضية القراءة ، منها: موقف فداء الأسرى في بدر ؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب
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  23. 31
    2 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏ينكسر #الزجاج فينتهي #صوته ويبقى الزجاج #يجرح من #يلمسه كذلك #الكلام ينتهي ويبقى #القلب يتألم على إثره فلا تقل إلا خيراً
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  24. 30
    2 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    مهما تجيب ابداع وتحقق انجاز ...اهل الحسد تقول لك شي عادي ...لاتنفعل وتصير كبريت مع قاز... خلك على ردات الافعال هادي....
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  25. 29
    2 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:7754

    الحرمان

    الله يسعدك اختي العزيزه سارونه ابد غيرت الجوال ونقل ملفات جوال وباسوير وارقام لحست مخي لذلك مفروض الواحد يوحد ارقامه السريه من البدايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 28
    2 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    أوركيد🌺

    الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ،، وهذا له دلالة كبيرة وعميقة في إكتشاف أهمية القراءة للعلم والمعرفة.
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  27. 27
    2 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    ﷽ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه ِوَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
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  28. 26
    2 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    أوركيد🌺

    كلمة : ( اقرأ )، في قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ *
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  29. 25
    2 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:7754

    الحرمان

    ‏مستقبلي يذكرني بجبهة محمد عبده فاضية ومعقده بنفس الوقت
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  30. 24
    2 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    اذا كانت قدمك #تترك_أثر في الارض فلسانك يترك اثرا في #القلب فهنيئا لمن لايظلم احد ولا #يجرح احد ولا يغتاب احد ..
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  31. 23
    2 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    خل المڪاسب في زمنًا علۍ جـنب... هـذا الـزمن فـيـه الـسلامه غـنـيمـه... البعـض مـتهـوم بجـريمـه بلا ذنـب... والبعـض يسلم لـو يـسوﻱ جـريمـه....
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  32. 22
    2 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:7754

    الحرمان

    ‏وحدة سألتني من الأقرب إلى قلبك ‏ ‏قلت لها الرئتين ‏ ‏سوتلي بلوك 😳😳 ‏ ‏معقول يكون الكبد اقرب 😂😂
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  33. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام اسعد الله صباحك بكل خير اخي الحرمان عودا حميدا...
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  34. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    أوركيد🌺

    تميز الشعوب المتقدمة التي تسعى دوماً للرقي والصدارة.ولبيان أهمية القراءة فإن أول كلمة خاطب بها جبريل (عليه السلام) سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي
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  35. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    اهل الحسد دايم ترا قلوبهم سود... حتى لو ان علومهم ماحلاها ....لاكسبو الراحه ولا كسبو الفود ...ووجيههم قشرا ومغسول ماها.....
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  36. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:7754

    الحرمان

    السلام عليكم اسعدالله مساكم 🌹
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  37. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    الكامل الله عزيز الملك والقوه ...والناس بين الخطأ والصح مذكوره ...لكن الحسد قالوا يلبس ثوب للخوه ...راع الحسد عوره وده يستر العوره .....
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  38. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    أوركيد🌺

    والعمل على نشرها بين جميع فئات المجتمع . والقراءة كانت ولا تزال من أهم وسائل نقل ثمرات العقل البشري وآدابه وفنونه ومنجزاته ومخترعاته،وهي الصفة التي
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  39. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    أوركيد🌺

    وتعد القراءة من أكثر مصادر العلم والمعرفة وأوسعها، حيث حرصت الأمم المتيقظة على نشر العلم وتسهيل أسبابه، وجعلت مفتاح🔑 ذلك كله من خلال تشجيع القراءة
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  40. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    أوركيد🌺

    وتفتح أمامه آفاقاً جديدة كانت بعيدة عن متناوله. ويحكى أن أول مكتبة وضعها الفراعنة تحت رعاية آلهتهم كتبوا على بابها: ( هُنا غذاء النفوس وطب العقول )
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  41. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    جــــامل زمانك لو زمانـــك تحداك ...واصبر ع مــــر الليالي وكدرهـــا... حتى تعرف اللي مع الــدرب خاواك ...وتظهر حقايق نــآس تخدعك صورها .....
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  42. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    القناص2

    ليت شعري ايها الحب قل لي/ من الظلام خلقت ام من الضياء/
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  43. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    أوركيد🌺

    القراءة تعد منذ القدم من أهم وسائل التعلم الإنساني والتي من خلالها يكتسب الإنسان العديد من المعارف والعلوم والأفكار، فهي التي تؤدي إلى تطوير الإنسان
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  44. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    القناص2

    فى فجاج الردى قد دفنت الألم ونثرة الدموع لرياح العدم/
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  45. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    جنوبيه *

    ممكن سوال انا رسامه وعندي موهبه كيف اشارك في صفحت الكاريكاتير وابي رسوماتي يشوفوها الي حطموني 💔
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    مهما علينا يابن الاجواد تخطي ...مانْته معكّر صفونا فالهوا الطلق ...حنا مَع َالعقّال ناخذ ونعطي ....والله مكرّمنا عنِ مْهبّل الخلق ....
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  47. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    القناص2

    اسكنى ياجروحى وسكنى ياشجوني مات عهد النوح وزمن الجنون/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    الناس مثل الناس والكل من طين... والفضل بين الناس حسب العباده ... العز والنوماس والطيب بالدين ...ما هو بيـاض الجـلـد وإلا سواده ....
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  49. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    القناص2

    بمجد الحياة والشوق غنيت/ فلم تفهم الأعاصير قصدي//
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  50. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:6389

    سـارونھَہّ

    ربي يسعدك ياهيوفه ههه فداك من عداك بسم الله عليك الله لايضرك..
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  51. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    ااببووححمموودد

    🃏المهرج رشيد سلم 🃏 أهنئك واهني نفسي بذكرى موقعت سيدني العظيمة 😆 احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  52. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    مسك

    اول تعليق تستاهل لايك يامدريدي وعلى فكره انا برشلونيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  53. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    مدريدي ملكي

    اول تعليق لا احد يتحدى
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

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