شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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تعليقات ( 53 )
حسيبك الله❇❇❇يا شي مهمل بين مجموعة اشياء. // ارتاح .. لا ترتاب وتلف وتدور..*** ✨ وش فيك ؟ عاقد حاجبينك ومستاء. // ما اشيّن من المغمور لا جاك مغرور.***
عدد التعليقات:5584
المنتصر باللهحسيبك الله 💞 هذا أنا حل اللغز حقك ترتاحين عندما احل في موضوع الكاريكاتير ههههههههه 💞
أوركيد🌺المسلمين، وكانت المكتبات الإسلامية في التاريخ الإسلامي من أعظم مكتبات العالم، بل أعظمها على الإطلاق ولقرون طويلة: مكتبات بغداد ، وقرطبة وإشبيلية
عدد التعليقات:5584
المنتصر باللهأنا مخطط على الانتقال إلى الدوادمي لكي أعيش البقيه من حياتي مليت من الحويه وزحمة طريق السيل علم يا هيفاء..........?
أوركيد🌺فصار كاتبًا للوحي،وكاتبًا للرسائل ومترجماً للسريانية والعبرية ، و كان مبلغه من العمر ثلاثة عشر عامًا! لهذه المواقف ولغيرها غُرس حُب القراءة في قلوب💗
حسيبك الله❇❇❇ابختصر لك.بيت مايذهب ادراج الرياح.// من فهم معناه صفق وقام..و صاح له*** شخـص لا قابلته إرتحت والبال إستراح.// وشخص لو تجلس معه عمر ماترتاح لــه***
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّاللهم زيد وبارك ههههههه يمه وقلبي استاذن مش متابعه....
أوركيد🌺أنظر إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قُدم على كثير من الصحابة وصار ملاصقاً للرسول صلى الله عليه وسلم بصفة شبه دائمة لأنه يُتقن القراءة👓 والكتابة📝
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّاليوم حدي طايره من الوناسه وربي ههه...ايه عبروني بكل ماكتب ع الاقل اعرف ان تعبي مايروح هيك ورب البيت أهم شي تقرون عاجبكم. ماعجبكم المهم تقرون هههههههه
أوركيد🌺كانت هذه نقطة هامة في فكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني أمة الإسلام بناءً متكاملاً.. حتى أن الصحابي الذّي يستطيع القراءة كان يُقدَّم على أصحابه
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّامين يارب....
عدد التعليقات:5584
المنتصر باللهوين هيفاء أكيد نيمه لأنها البارح تهابد وترامحبلحالها في موضوع الكاريكاتير الله يعين عيوني على السهر مااتحمل أنا كثر السهر يهد حيلي 💞⚘🌷💞
أوركيد🌺للضغط على قريش، أو الاحتفاظ بهم لتبادل الأسرى إذا أسر مسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر بما هو أهم من ذلك كله، وهو أن يعلم المسلمين القراءة
حسيبك الله❇❇❇لو يدري الهراج عن قيمة الصمت..// مسـك مفـاتيـح الـكلام و حذفها..***
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّمن سعا للطيب يكسب لہ قبايل ...ومن سعا للذل في ذلہ يموت ...الاصيل اللي عررف قدر الجماايل ....ما نساهہ الوقت لو و قتہ يفوت....
أوركيد🌺اعزائي المشاهدين فاصل إعلاني ونواصل😊
عدد التعليقات:7754
الحرمانالله يسعدك وماتفقدين غالي 💐
أوركيد🌺لأنها إحتياجات ضرورية لأي أمة تريد النهوض والتقدم.وإذا نظرنا إلى حال المسلمين أيام بدر وجدناهم في حاجة إلى الأموال وفي حاجة إلى الإحتفاظ بالأسرى
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّاتظاهر بعض الاحيان باسلوب الغباء ...لجل اساير بعض الناس واكشف قولها ... الغباء انــك تساير بـشر فيها ذكـاء ...والذكاء انـك تماشي البشر بعقولها...
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّربي يسعدك اخي الحرمان ومبروك ع الجوال الجديد. الصراحه افتقدانك ههه اتذكر يوم تقول ماحدا يفتقدني ربي يسعد قلبك...
أوركيد🌺من الأسير المشرك الذي يريد فداء نفسه من الأسر تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة !!و في هذه الحادثة دلالة واضحة وهامة على أهمية القراءة والكتابة
أوركيد🌺وإذا تأملنا بعض مواقف السيرة النبوية نجد اهتمامًا كبيرًا جدًا بقضية القراءة ، منها: موقف فداء الأسرى في بدر ؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب
حسيبك الله❇❇❇ينكسر #الزجاج فينتهي #صوته ويبقى الزجاج #يجرح من #يلمسه كذلك #الكلام ينتهي ويبقى #القلب يتألم على إثره فلا تقل إلا خيراً
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّمهما تجيب ابداع وتحقق انجاز ...اهل الحسد تقول لك شي عادي ...لاتنفعل وتصير كبريت مع قاز... خلك على ردات الافعال هادي....
عدد التعليقات:7754
الحرمانالله يسعدك اختي العزيزه سارونه ابد غيرت الجوال ونقل ملفات جوال وباسوير وارقام لحست مخي لذلك مفروض الواحد يوحد ارقامه السريه من البدايه
أوركيد🌺الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ،، وهذا له دلالة كبيرة وعميقة في إكتشاف أهمية القراءة للعلم والمعرفة.
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّ﷽ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه ِوَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
أوركيد🌺كلمة : ( اقرأ )، في قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ *
عدد التعليقات:7754
الحرمانمستقبلي يذكرني بجبهة محمد عبده فاضية ومعقده بنفس الوقت
حسيبك الله❇❇❇اذا كانت قدمك #تترك_أثر في الارض فلسانك يترك اثرا في #القلب فهنيئا لمن لايظلم احد ولا #يجرح احد ولا يغتاب احد ..
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّخل المڪاسب في زمنًا علۍ جـنب... هـذا الـزمن فـيـه الـسلامه غـنـيمـه... البعـض مـتهـوم بجـريمـه بلا ذنـب... والبعـض يسلم لـو يـسوﻱ جـريمـه....
عدد التعليقات:7754
الحرمانوحدة سألتني من الأقرب إلى قلبك قلت لها الرئتين سوتلي بلوك 😳😳 معقول يكون الكبد اقرب 😂😂
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّوعليكم السلام اسعد الله صباحك بكل خير اخي الحرمان عودا حميدا...
أوركيد🌺تميز الشعوب المتقدمة التي تسعى دوماً للرقي والصدارة.ولبيان أهمية القراءة فإن أول كلمة خاطب بها جبريل (عليه السلام) سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّاهل الحسد دايم ترا قلوبهم سود... حتى لو ان علومهم ماحلاها ....لاكسبو الراحه ولا كسبو الفود ...ووجيههم قشرا ومغسول ماها.....
عدد التعليقات:7754
الحرمانالسلام عليكم اسعدالله مساكم 🌹
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّالكامل الله عزيز الملك والقوه ...والناس بين الخطأ والصح مذكوره ...لكن الحسد قالوا يلبس ثوب للخوه ...راع الحسد عوره وده يستر العوره .....
أوركيد🌺والعمل على نشرها بين جميع فئات المجتمع . والقراءة كانت ولا تزال من أهم وسائل نقل ثمرات العقل البشري وآدابه وفنونه ومنجزاته ومخترعاته،وهي الصفة التي
أوركيد🌺وتعد القراءة من أكثر مصادر العلم والمعرفة وأوسعها، حيث حرصت الأمم المتيقظة على نشر العلم وتسهيل أسبابه، وجعلت مفتاح🔑 ذلك كله من خلال تشجيع القراءة
أوركيد🌺وتفتح أمامه آفاقاً جديدة كانت بعيدة عن متناوله. ويحكى أن أول مكتبة وضعها الفراعنة تحت رعاية آلهتهم كتبوا على بابها: ( هُنا غذاء النفوس وطب العقول )
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّجــــامل زمانك لو زمانـــك تحداك ...واصبر ع مــــر الليالي وكدرهـــا... حتى تعرف اللي مع الــدرب خاواك ...وتظهر حقايق نــآس تخدعك صورها .....
القناص2ليت شعري ايها الحب قل لي/ من الظلام خلقت ام من الضياء/
أوركيد🌺القراءة تعد منذ القدم من أهم وسائل التعلم الإنساني والتي من خلالها يكتسب الإنسان العديد من المعارف والعلوم والأفكار، فهي التي تؤدي إلى تطوير الإنسان
القناص2فى فجاج الردى قد دفنت الألم ونثرة الدموع لرياح العدم/
جنوبيه *ممكن سوال انا رسامه وعندي موهبه كيف اشارك في صفحت الكاريكاتير وابي رسوماتي يشوفوها الي حطموني 💔
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّمهما علينا يابن الاجواد تخطي ...مانْته معكّر صفونا فالهوا الطلق ...حنا مَع َالعقّال ناخذ ونعطي ....والله مكرّمنا عنِ مْهبّل الخلق ....
القناص2اسكنى ياجروحى وسكنى ياشجوني مات عهد النوح وزمن الجنون/
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّالناس مثل الناس والكل من طين... والفضل بين الناس حسب العباده ... العز والنوماس والطيب بالدين ...ما هو بيـاض الجـلـد وإلا سواده ....
القناص2بمجد الحياة والشوق غنيت/ فلم تفهم الأعاصير قصدي//
عدد التعليقات:6389
سـارونھَہّربي يسعدك ياهيوفه ههه فداك من عداك بسم الله عليك الله لايضرك..
ااببووححمموودد🃏المهرج رشيد سلم 🃏 أهنئك واهني نفسي بذكرى موقعت سيدني العظيمة 😆 احترم عقولنا يا طاقية 👊
مسكاول تعليق تستاهل لايك يامدريدي وعلى فكره انا برشلونيه
مدريدي ملكياول تعليق لا احد يتحدى