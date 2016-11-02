شاهد:عراقي يفضح عملية مدبرة لتفجير سيارة مفخخة وتمثيل وقوع ضحايا مدنيين في سوق شعبي ببغداد

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات مراقبة يظهر مجموعة أشخاص تقوم بتمثيل انفجار مركبه ووقوع ضحايا مدنيين بإحدى الشوارع في العراق.

وذكرت مواقع عراقية أن التفجير المزعوم هو الذي أعلن عن وقوعه في سوق شعبي بمنطقة الحرية شمال العاصمة بغداد، وقيل إنه أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين، وتم تصويره بكاميرا مراقبة بإحدى البنايات بالشارع، مبينة أن الهدف منه هو توريط أطراف عراقية وإلصاق التهمة بها.

حيث أوضح المقطع قيام رجل بزرع قنبلة داخل سيارة متوقفة على جانب طريق ويبتعد عن المكان لتنفجر السيارة, وتسارع مجموعة من الاشخاص إلى موقع الانفجار، وبدأوا يتهاوون على الأرض واحدًا تلو الآخر مدعين بذلك إصابتهم من هذا الانفجار,ثم تأتي سيارة إسعاف لتنقلهم على أنهم مصابون إثر التفجير الإرهابي.