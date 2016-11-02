بعد مقتل شاب على يد شقيقه الصغير في جازان ..أخاهما يكشف أسرار جديدة أدت للواقعة

صحيفة المرصد:أكد شقيق الشاب الذي طعن أخاه حتى الموت بجازان، أن شقيقه القاتل مريض نفسي وأنهم سبق أن نقلوه لمستشفى الصحة النفسية قبل ارتكابه الجريمة ولكن لم يجد الطبيب المعالج له سريراً على حسب قوله.
حيث كشف المواطن (م.س) أنهم عانوا كثيراً مع شقيقه القاتل خلال الشهرين الماضيين وكانت حالته تسوء يوماً بعد يوم، حتى أقدم على طعن شقيقه الآخر فأرداه قتيلاً.
وكان شاب (30 عاماً) قد لقي مصرعه على يد شقيقه الأصغر (27 عاماً) في محافظة العارضة بجازان طعناً بسكين بسبب خلاف بينهما، فيما تمكنت الشرطة من القبض على الجاني.
تعليقات ( 18 )
عدد التعليقات:5743
بسمهاصبح المرض النفسي شماعة لكل جريمه ..وانتظروا المزيد !!!!
منصورلاحول ولا قوة الا بالله
الدروب سالكةالحين بيحصل غرفة وسرير وبيستانس ولا هو داري عن اخوة القتيل وكل ما تعب نفسيا بيراجع به عسكري النفسية ودمتم سالمين
قلم جافهناك خلل في الصحة النفسية عدم إتمام العلاج للمعتل نفسيا قديتسبب في مضاعفات خطيرة وهذا أحدها
عدد التعليقات:4282
العنيدلاحول ولا قوة الا بالله
عدد التعليقات:4282
العنيدياوزير الصحه يجب ايجاد حل سريع لهذا الوضع والمهزله ،،،، يجب ايجاد مستشفيات متخصصه للحلات النفسيه بجميع المناطق وتوفير اكثر من 1000 سرير وتوفير طاقم طبي متكامل الوضع ما ينسكت عليه ابدا الوضع كله سو
احمد عسيريالبعد عن الإيمان وهجر الصلاة ووجود القدوة الحسنة وظروف الحياة ان فقدت اتجه الشخص للطريق الخطاء ليهرب من الواقع ثم يصبح مريضا نفسيا لايملك من نفسه شيء فيقدم على القتل كنهاية للطريق المظلم ..
غييييوووورررراقول واكرر لابد من دور إيواء لامثال هؤلاء المعتلين نفسيا لان عائلاتهم غير قادره على السيطره عليهم
مـ،ـاݛــےكان عطيتوه حبه تهديه وترخي اعصابه رفعو به خلوه ينتشي لعل الاسلاك والضفيره ترجع توصل ويمشي الحال طيب هو مريض من شنو فيه سبب ولا الاوضاع العامه اذ الاخيره ع كذا كلنا الله بالخير هها فيه م قتل بدون عله
عدد التعليقات:1
شقردي بطرانيالله في حجاك ورجاك ......الله لايبلانا المرض النفسي كامن واي عامل يهيجه سواء عامل اسري اجتماعي بيئي و حتى العوامل الغير مباشره كتفرقه في المعاملة او تهميش
عدد التعليقات:5587
المنتصر باللهالشعب السعودي 70% نفسيات وكل صحه نفسيه يراجعها أكثر من 6000 مريض نفسي أما شهار مليانه فل مالك مكان فيها........?
مسمارنسأل الله السلامه تفشت الامراض النفسيه وماندري الهوا فيه بلا والا الاكل فيه هرمونات انواع الحروب اختلفت حرب نجوم وحرب فكريه وحرب فيروسات بيولجي
استغفر اللهالله يرحم الميت ويشفي المريض ويصبر اهلهم الله يهديكم انتو عارفين عقله على كده تتحرشون فيه ليش اخذوا على كد عقله كانت مأساة وصارت مأساتين
يا ساترحسبنى الله ونعم الوكيل .... المخدرات المخدرات المخدرات حاربوها على جميع الاصعده
عدد التعليقات:5587
المنتصر باللهوالله إني قلت في تعليقي على الخبر أنه مريض نفسي قبل تصريحات هذا الأخ وكل شخص يقتل في هذا البلد من 3 أسباب حادث مرور وعلى يد مريض نفسي أو من الإرهاب ولكن كيف حل هذه المعضله وهل لها رؤية سنة 2000هجري
ابو نايفالمفروض يكون القصاص من المستشفی اللي طلعه بدون علاج
ملازم اوللاحول ولا فوة الاباالله وش السالفه كل يوم واحد قاتل قريبة
متكوشلاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم