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بعد مقتل شاب على يد شقيقه الصغير في جازان ..أخاهما يكشف أسرار جديدة أدت للواقعة

2 نوفمبر, 2016 , 12:56 م
بعد مقتل شاب على يد شقيقه الصغير في جازان ..أخاهما يكشف أسرار جديدة أدت للواقعة
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صحيفة المرصد:أكد شقيق الشاب الذي طعن أخاه حتى الموت بجازان، أن شقيقه القاتل مريض نفسي وأنهم سبق أن نقلوه لمستشفى الصحة النفسية قبل ارتكابه الجريمة ولكن لم يجد الطبيب المعالج له سريراً على حسب قوله.

حيث كشف المواطن (م.س) أنهم عانوا كثيراً مع شقيقه القاتل خلال الشهرين الماضيين وكانت حالته تسوء يوماً بعد يوم، حتى أقدم على طعن شقيقه الآخر فأرداه قتيلاً.

وكان شاب (30 عاماً) قد لقي مصرعه على يد شقيقه الأصغر (27 عاماً) في محافظة العارضة بجازان طعناً بسكين بسبب خلاف بينهما، فيما تمكنت الشرطة من القبض على الجاني.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:5743

    بسمه

    اصبح المرض النفسي شماعة لكل جريمه ..وانتظروا المزيد !!!!
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  2. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    منصور

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  3. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    الدروب سالكة

    الحين بيحصل غرفة وسرير وبيستانس ولا هو داري عن اخوة القتيل وكل ما تعب نفسيا بيراجع به عسكري النفسية ودمتم سالمين
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  4. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    قلم جاف

    هناك خلل في الصحة النفسية عدم إتمام العلاج للمعتل نفسيا قديتسبب في مضاعفات خطيرة وهذا أحدها
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  5. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 13:24 م
    عدد التعليقات:4282

    العنيد

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  6. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:4282

    العنيد

    ياوزير الصحه يجب ايجاد حل سريع لهذا الوضع والمهزله ،،،، يجب ايجاد مستشفيات متخصصه للحلات النفسيه بجميع المناطق وتوفير اكثر من 1000 سرير وتوفير طاقم طبي متكامل الوضع ما ينسكت عليه ابدا الوضع كله سو
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  7. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    احمد عسيري

    البعد عن الإيمان وهجر الصلاة ووجود القدوة الحسنة وظروف الحياة ان فقدت اتجه الشخص للطريق الخطاء ليهرب من الواقع ثم يصبح مريضا نفسيا لايملك من نفسه شيء فيقدم على القتل كنهاية للطريق المظلم ..
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  8. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    غييييوووورررر

    اقول واكرر لابد من دور إيواء لامثال هؤلاء المعتلين نفسيا لان عائلاتهم غير قادره على السيطره عليهم
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  9. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    مـ،ـاݛــے

    كان عطيتوه حبه تهديه وترخي اعصابه رفعو به خلوه ينتشي لعل الاسلاك والضفيره ترجع توصل ويمشي الحال طيب هو مريض من شنو فيه سبب ولا الاوضاع العامه اذ الاخيره ع كذا كلنا الله بالخير هها فيه م قتل بدون عله
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  10. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 13:20 م
    عدد التعليقات:1

    شقردي بطران

    يالله في حجاك ورجاك ......الله لايبلانا المرض النفسي كامن واي عامل يهيجه سواء عامل اسري اجتماعي بيئي و حتى العوامل الغير مباشره كتفرقه في المعاملة او تهميش
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  11. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:5587

    المنتصر بالله

    الشعب السعودي 70% نفسيات وكل صحه نفسيه يراجعها أكثر من 6000 مريض نفسي أما شهار مليانه فل مالك مكان فيها........?
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  12. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    مسمار

    نسأل الله السلامه تفشت الامراض النفسيه وماندري الهوا فيه بلا والا الاكل فيه هرمونات انواع الحروب اختلفت حرب نجوم وحرب فكريه وحرب فيروسات بيولجي
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  13. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    استغفر الله

    الله يرحم الميت ويشفي المريض ويصبر اهلهم الله يهديكم انتو عارفين عقله على كده تتحرشون فيه ليش اخذوا على كد عقله كانت مأساة وصارت مأساتين
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  14. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    يا ساتر

    حسبنى الله ونعم الوكيل .... المخدرات المخدرات المخدرات حاربوها على جميع الاصعده
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  15. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:5587

    المنتصر بالله

    والله إني قلت في تعليقي على الخبر أنه مريض نفسي قبل تصريحات هذا الأخ وكل شخص يقتل في هذا البلد من 3 أسباب حادث مرور وعلى يد مريض نفسي أو من الإرهاب ولكن كيف حل هذه المعضله وهل لها رؤية سنة 2000هجري
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  16. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    ابو نايف

    المفروض يكون القصاص من المستشفی اللي طلعه بدون علاج
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  17. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    ملازم اول

    لاحول ولا فوة الاباالله وش السالفه كل يوم واحد قاتل قريبة
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  18. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    متكوش

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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