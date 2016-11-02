بعد مقتل شاب على يد شقيقه الصغير في جازان ..أخاهما يكشف أسرار جديدة أدت للواقعة

صحيفة المرصد:أكد شقيق الشاب الذي طعن أخاه حتى الموت بجازان، أن شقيقه القاتل مريض نفسي وأنهم سبق أن نقلوه لمستشفى الصحة النفسية قبل ارتكابه الجريمة ولكن لم يجد الطبيب المعالج له سريراً على حسب قوله.

حيث كشف المواطن (م.س) أنهم عانوا كثيراً مع شقيقه القاتل خلال الشهرين الماضيين وكانت حالته تسوء يوماً بعد يوم، حتى أقدم على طعن شقيقه الآخر فأرداه قتيلاً.

وكان شاب (30 عاماً) قد لقي مصرعه على يد شقيقه الأصغر (27 عاماً) في محافظة العارضة بجازان طعناً بسكين بسبب خلاف بينهما، فيما تمكنت الشرطة من القبض على الجاني.