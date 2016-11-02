زيادة عدد الجامعات …طفرة نوعية او كمية !؟

ناقشت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، خلال زيارتها الرسمية إلى المملكة قبل سنوات مسألة تعليم العلوم والاضطلاع بالبحث العلمي في جامعة الملك عبدالله في جدة، إذ أشادت المديرة العامة بمرافق الحرم الجامعي ومختبراته المزودة بأرقى ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة، كما أشادت بما أنجزته الجامعة في دفع عجلة التعليم والارتقاء به إلى هذه المستويات العلمية الرفعية من خلال الجمع بين الامتياز العلمي والبحوث العلمية. ورحبت إيرينا بوكوفا بجهود الجامعة للربط بين البحث العلمي والتحولات الاجتماعية من أجل تنويع الصناعة والاقتصاد في البلد، والجمع بين الرسالة التعليمية والتنمية الصناعية، ويأتي ثلث الطلاب المسجلين في الدراسات العليا من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وتضم الجامعه نحو 70 جنسية مختلفة.

إن ازدياد عدد الجامعات السعودية إلى (24) جامعة حكومية، إضافة إلى عدد من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، يعد طفرة نوعية وكمية في التعليم الجامعي بالمملكة، كما يعكس التنوع في التخصصات العلمية الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها هذه المؤسسات عن وعي عميق بأهمية الدور النهضوي الذي تلعبه في مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز موقع الدولة التنافسي عالميا، وتقف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن شاهدا على ذلك باعتبارها الجامعة النسائية الوحيدة في الشرق الأوسط، وقد أنشئت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز”رحمه الله “، وبدأت بمزاولة أعمالها عام 1429هـ (2007م).

كما تقف شاهدا عليه إنشاء كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي مواكبة لهذا التطور وذلك حين دعت الحاجة إلى إنشاء كلية متخصصة للدفاع الجوي تتم الدراسة فيها على أنظمة التسليح الخاصة والأساليب القتالية لوحدات الدفاع الجوي بحيث يكون المتخرجون من هذه الكلية ضباطا مهيئين للعمل في الوحدات بعد تخرجهم مباشرة. وتتركز مهمة الكلية في تدريب وتأهيل وتخريج ضباط دفاع جوي برتبة ملازم قادر على العمل إداريا وتكتيكيا على مستوى قائد فصيل لأي من منظومات قوات الدفاع الجوي، مع تزويده بالعلوم العسكرية والأكاديمية للحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية دفاع جوي، كما تتولى الكلية مهمة التأهيل العسكري للطلاب الجامعيين الذين يتم قبولهم للعمل كضباط في قوات الدفاع الجوي.

كما يدلنا على مبادرات التنوع المعرفي هذه، مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية الذي يقيم حلقات نقاش دولية، بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين، المهتمين باللغة العربية وشؤونها، من أصحاب الخبرات، والتخصصات الفرعية والدقيقة في علوم اللغة العربية، من داخل المملكة وخارجها .. وبهذه المشاريع النهضوية الثقافية والتعليمية يوجه خادم الحرمين الشريفين المسؤولية إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، لأن التحدي لا يمكن أن تنهض به طبقة المتعلمين والمثقفين وحدها بدون شراكة فاعلة من القطاع الخاص، وإن كان المثقفون يمثلون رأس الرمح فيه. وهي لا تستطيع ذلك إلا عبر تعزيز روح المبادرة والخلق والإبداع في كافة المجالات العلمية والفكرية والأدبية والفنية.