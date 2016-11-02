شقيقة ممثلة هوليود محبوبة الأمير هاري تحذر العائلة المالكة من أختها.. وتكشف معلومات خطيرة!

صحيفة المرصد: كشفت أخت الممثلة “ميغان ماركل” التي وقع في حبها الأمير هاري -وقدمها لشقيقه وليام وزوجته كيت، وأبيه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، تمهيداً لإعلان خطوبته عليها بنية الزواج مستقبلاً، وإدخالها كفرد جديد بالعائلة المالكة العريقة- عن معلومات خطيرة قد تفسد العلاقة بين الحبيبين وهي أنها ابنه عاقة لوالديها.
وقالت شقيقة الممثلة غير الشقيقة بحسب ما نشرته “العربية نت” نقلا عن صحف أجنبية عن محبوبة الأمير إنها: “لم تقف إلى جانب عائلتها وقت الشدة، فوالدها أفلس بسبب 30 ألف دولار، ولم تقم بإعانته. ووالدتها أفلست أيضاً، ولم تمنع عنها الإفلاس، ولا رأت الأم من ابنتها الثرية أي مساندة”.
ووقع الأمير البالغ 32 سنة، بحب “ميغان ماركل” التي شاركت بفيلم Horrible bosses الهوليوودي، منذ قابلها الصيف الماضي في مدينة تورونتو الكندية، وكشف علاقته بها مصدر مقرب منه، شرح معظم المهم من التفاصيل قبل أسبوع لصحيفة The Express البريطانية، ومنها أن الممثلة الأكبر سناً من الأمير بثلاثة أعوام، والمعروفة بدورها في مسلسل Suits الأميركي.
وزارت الممثلة لندن مرات عدة، للقاء الأمير وشقيقه وليام وزوجته كيت، كما للقاء والده” ونشرت صوراً لقصر باكنغهام في حسابها “الأنستاغرامي” على حد ما كتبت مجلة “يو أس” الأميركية، وأكدتها من بعدها وسائل إعلام عالمية، تعرفت إلى مزيد من المعلومات فيما بعد.
كما أوضحت غير الشقيقة أن والدها ووالد الممثلة، وهو أميركي من أصل هولندي- ايرلندي، اسمه Thomas Markle عمره 72 حالياً، أعلن إفلاسه في سبتمبر الماضي، بسبب ديون تراكمت عليه، وقيمتها 30 ألف دولار، وهو مبلغ زهيد في الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتمكن من سداده، ولا تقدمت ابنته الميسورة لتساعده وتمده بصلة الرحم المطلوبة، فدب فيه اليأس والاكتئاب، ورحل بعد الإفلاس عازلاً نفسه في مكان ما بالمكسيك، من دون أن يودع أحداً، ولا ترك لأحد عنوانه أو رقم هاتفه هناك.
وحذرت أختها الكاتبة العائلة المالكة البريطانية من ارتباط الأمير بها قائلة “ستدمر علاقتها بالأمير هاري، وسيقلع عن الاستمرار بعلاقته بها”، “وفق تعبيرها أيضاً لموقع Radar الإخباري الأميركي”.
تعليقات ( 21 )
مـ،ـاݛــےساميه ابي صديقه وعاجبني فكرك المتخرر نبي نعيش مثل ماتقولين وتدعين واعجبك وكل شي متوفر كيف نتواصل
مـ،ـاݛــےساميه دايم تدافعين ع الغربيات والعلمانيات المحليات وعن التحرر اغريتينا طيب نبي مثل الوافد وحنا اولى محتاجينك افزعي
فهدمن جد غيرة بنات , ولا اشلون اختي تاخذ امير وانا اخذ واحد ملحط ؟
مـ،ـاݛــےساميه تعالي نسوي مثلهم عاجبينك وانتي متحرره وجذبني تمردك وواضح ماعندك مانع هلمي كلنا مواطنين ولا انتي غير مواطنه ابي اخذ دروس عندك شكلك استاذه
مـ،ـاݛــےيعجبون ساميه المتحرر المتشبه كل شي اوبن طوالي هناك الممارسات علنيه بلاك م الي تدعي الدين وكل شي م تحت لتحت ومشاركاتها تفضحها تبي واذ طلعت صارت مثلهم
حسين السبيعيالموضوع كله لخبطة الاخت الشقيقة والاخ غير الشقيقة والله ما فهمت شي
عدد التعليقات:5589
المنتصر باللهأقصد 112 وليس هيفاء وين راح مخك هيفاء البارح داقه خيمه في موضوع الكاريكاتير ههههههههه
ام روزدب الحسد بقلب اختها غير الشقيقه لو فيك خير ساعدتيها مو تفضحينها
منطقطيب سؤال..إذا هي ما ساعدت أهلها..أختها إلي قاعدة تفضحها لش ما فزعت لهم؟؟جاوبوني يا شطار
مواطن بمواصفات مقيمان كيدهن عظيم
عدد التعليقات:658
سامية٣ ما انشقت بس تخر على الأقل هم يتزوجها ويلتزم بعياله المصيبة ف اللي يتزوج مسفار ولين جابيرجع طلقها وهج وخلاها وعيالها الله لايبلانا .
عدد التعليقات:5752
بسمهاذا البرنس يشوفها بعيون قلبه مسستحيل يهمه مثل هذي الفكرة،
عدد التعليقات:5752
بسمهيسعد مساك المنتصر بالله ..تقصد هيفاء ؟؟لا طبعاً مستحيل تحش فيني فديتها بالعكس الوحيدة اللي سألت عني يا بكاش 😜تسلم انا بخير بس مذاكره واختبارات والحمدلله .
عدد التعليقات:658
ساميةألف مبرووك لهاري بن❤️ ديانا ❤️شدني مسمى الأخت غير الشقيقة سبحان الله حتى عندنا الأخوات والإخوة غير الأشقاء نادر أن يتوادوا والغالب تجد الكراهية بينهم والتي تمتد لتشمل أبناءهم وأحفادهم إلى ماشاء الله.
يويتشي نيشيمورااتركوا الأسره المالكه في حالها الله يهديكم اهتموا بسنافر
عدد التعليقات:5589
المنتصر باللهبسمه مساءكم خيرات وين هاالغيبه وبعدين أم شوشه المنفوشه تحش فيك في غيابك بس انا كمختها أنا وعهود فزعنا لك علاهاااااااا
عدد التعليقات:5752
بسمهأصلاً لسن معينه وهم مستقلين عن اهلهم فأكيد ماراح تحس بأي التزام ناحيتهم ..وكمان الاب والام فلسوا شكلها عارفه مافيه فائده منهم 😋
زمن الذكرياتويش نستفيد من هذا الخبر تزوجت او ماتزوجت بعدين هم مايتزوجوا الا اذا خلفوا من بعض بعد سنين الله المستعان
زمن الذكرياتويش نستفيد من هذا الخبر تزوجت او ماتزوجت بعدين هم مايتزوجوا الا اذا خلفوا من بعض بعد سنين الله المستعان
sulmainفعلا صادقه الي مافيها خير لاهلها مافيها خير لحبيبها
مرسيدسخلونا في أخبار السنافر اتركوا ولي العهد البريطاني في حاله