شقيقة ممثلة هوليود محبوبة الأمير هاري تحذر العائلة المالكة من أختها.. وتكشف معلومات خطيرة!

صحيفة المرصد: كشفت أخت الممثلة “ميغان ماركل” التي وقع في حبها الأمير هاري -وقدمها لشقيقه وليام وزوجته كيت، وأبيه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، تمهيداً لإعلان خطوبته عليها بنية الزواج مستقبلاً، وإدخالها كفرد جديد بالعائلة المالكة العريقة- عن معلومات خطيرة قد تفسد العلاقة بين الحبيبين وهي أنها ابنه عاقة لوالديها.

وقالت شقيقة الممثلة غير الشقيقة بحسب ما نشرته “العربية نت” نقلا عن صحف أجنبية عن محبوبة الأمير إنها: “لم تقف إلى جانب عائلتها وقت الشدة، فوالدها أفلس بسبب 30 ألف دولار، ولم تقم بإعانته. ووالدتها أفلست أيضاً، ولم تمنع عنها الإفلاس، ولا رأت الأم من ابنتها الثرية أي مساندة”.

ووقع الأمير البالغ 32 سنة، بحب “ميغان ماركل” التي شاركت بفيلم Horrible bosses الهوليوودي، منذ قابلها الصيف الماضي في مدينة تورونتو الكندية، وكشف علاقته بها مصدر مقرب منه، شرح معظم المهم من التفاصيل قبل أسبوع لصحيفة The Express البريطانية، ومنها أن الممثلة الأكبر سناً من الأمير بثلاثة أعوام، والمعروفة بدورها في مسلسل Suits الأميركي.

وزارت الممثلة لندن مرات عدة، للقاء الأمير وشقيقه وليام وزوجته كيت، كما للقاء والده” ونشرت صوراً لقصر باكنغهام في حسابها “الأنستاغرامي” على حد ما كتبت مجلة “يو أس” الأميركية، وأكدتها من بعدها وسائل إعلام عالمية، تعرفت إلى مزيد من المعلومات فيما بعد.

كما أوضحت غير الشقيقة أن والدها ووالد الممثلة، وهو أميركي من أصل هولندي- ايرلندي، اسمه Thomas Markle عمره 72 حالياً، أعلن إفلاسه في سبتمبر الماضي، بسبب ديون تراكمت عليه، وقيمتها 30 ألف دولار، وهو مبلغ زهيد في الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتمكن من سداده، ولا تقدمت ابنته الميسورة لتساعده وتمده بصلة الرحم المطلوبة، فدب فيه اليأس والاكتئاب، ورحل بعد الإفلاس عازلاً نفسه في مكان ما بالمكسيك، من دون أن يودع أحداً، ولا ترك لأحد عنوانه أو رقم هاتفه هناك.

وحذرت أختها الكاتبة العائلة المالكة البريطانية من ارتباط الأمير بها قائلة “ستدمر علاقتها بالأمير هاري، وسيقلع عن الاستمرار بعلاقته بها”، “وفق تعبيرها أيضاً لموقع Radar الإخباري الأميركي”.