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شقيقة ممثلة هوليود محبوبة الأمير هاري تحذر العائلة المالكة من أختها.. وتكشف معلومات خطيرة!

2 نوفمبر, 2016 , 14:15 م
شقيقة ممثلة هوليود محبوبة الأمير هاري تحذر العائلة المالكة من أختها.. وتكشف معلومات خطيرة!
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صحيفة المرصد: كشفت أخت الممثلة “ميغان ماركل” التي وقع في حبها الأمير هاري -وقدمها لشقيقه وليام وزوجته كيت، وأبيه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، تمهيداً لإعلان خطوبته عليها بنية الزواج مستقبلاً، وإدخالها كفرد جديد بالعائلة المالكة العريقة- عن معلومات خطيرة قد تفسد العلاقة بين الحبيبين وهي أنها ابنه عاقة لوالديها.

وقالت شقيقة الممثلة غير الشقيقة بحسب ما نشرته “العربية نت” نقلا عن صحف أجنبية عن محبوبة الأمير إنها: “لم تقف إلى جانب عائلتها وقت الشدة، فوالدها أفلس بسبب 30 ألف دولار، ولم تقم بإعانته. ووالدتها أفلست أيضاً، ولم تمنع عنها الإفلاس، ولا رأت الأم من ابنتها الثرية أي مساندة”.

ووقع الأمير البالغ 32 سنة، بحب “ميغان ماركل” التي شاركت بفيلم Horrible bosses الهوليوودي، منذ قابلها الصيف الماضي في مدينة تورونتو الكندية، وكشف علاقته بها مصدر مقرب منه، شرح معظم المهم من التفاصيل قبل أسبوع لصحيفة The Express البريطانية، ومنها أن الممثلة الأكبر سناً من الأمير بثلاثة أعوام، والمعروفة بدورها في مسلسل Suits الأميركي.

وزارت الممثلة لندن مرات عدة، للقاء الأمير وشقيقه وليام وزوجته كيت، كما للقاء والده” ونشرت صوراً لقصر باكنغهام في حسابها “الأنستاغرامي” على حد ما كتبت مجلة “يو أس” الأميركية، وأكدتها من بعدها وسائل إعلام عالمية، تعرفت إلى مزيد من المعلومات فيما بعد.

كما أوضحت غير الشقيقة أن والدها ووالد الممثلة، وهو أميركي من أصل هولندي- ايرلندي، اسمه Thomas Markle عمره 72 حالياً، أعلن إفلاسه في سبتمبر الماضي، بسبب ديون تراكمت عليه، وقيمتها 30 ألف دولار، وهو مبلغ زهيد في الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتمكن من سداده، ولا تقدمت ابنته الميسورة لتساعده وتمده بصلة الرحم المطلوبة، فدب فيه اليأس والاكتئاب، ورحل بعد الإفلاس عازلاً نفسه في مكان ما بالمكسيك، من دون أن يودع أحداً، ولا ترك لأحد عنوانه أو رقم هاتفه هناك.

وحذرت أختها الكاتبة العائلة المالكة البريطانية من ارتباط الأمير بها قائلة “ستدمر علاقتها بالأمير هاري، وسيقلع عن الاستمرار بعلاقته بها”، “وفق تعبيرها أيضاً لموقع Radar الإخباري الأميركي”.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    مـ،ـاݛــے

    ساميه ابي صديقه وعاجبني فكرك المتخرر نبي نعيش مثل ماتقولين وتدعين واعجبك وكل شي متوفر كيف نتواصل
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  2. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    مـ،ـاݛــے

    ساميه دايم تدافعين ع الغربيات والعلمانيات المحليات وعن التحرر اغريتينا طيب نبي مثل الوافد وحنا اولى محتاجينك افزعي
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  3. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    فهد

    من جد غيرة بنات , ولا اشلون اختي تاخذ امير وانا اخذ واحد ملحط ؟
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  4. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    مـ،ـاݛــے

    ساميه تعالي نسوي مثلهم عاجبينك وانتي متحرره وجذبني تمردك وواضح ماعندك مانع هلمي كلنا مواطنين ولا انتي غير مواطنه ابي اخذ دروس عندك شكلك استاذه
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  5. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    مـ،ـاݛــے

    يعجبون ساميه المتحرر المتشبه كل شي اوبن طوالي هناك الممارسات علنيه بلاك م الي تدعي الدين وكل شي م تحت لتحت ومشاركاتها تفضحها تبي واذ طلعت صارت مثلهم
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  6. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    حسين السبيعي

    الموضوع كله لخبطة الاخت الشقيقة والاخ غير الشقيقة والله ما فهمت شي
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  7. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 15:43 م
    عدد التعليقات:5589

    المنتصر بالله

    أقصد 112 وليس هيفاء وين راح مخك هيفاء البارح داقه خيمه في موضوع الكاريكاتير ههههههههه
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  8. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    ام روز

    دب الحسد بقلب اختها غير الشقيقه لو فيك خير ساعدتيها مو تفضحينها
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  9. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    منطق

    طيب سؤال..إذا هي ما ساعدت أهلها..أختها إلي قاعدة تفضحها لش ما فزعت لهم؟؟جاوبوني يا شطار
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  10. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    مواطن بمواصفات مقيم

    ان كيدهن عظيم
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  11. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:658

    سامية

    ٣ ما انشقت بس تخر على الأقل هم يتزوجها ويلتزم بعياله المصيبة ف اللي يتزوج مسفار ولين جابيرجع طلقها وهج وخلاها وعيالها الله لايبلانا .
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  12. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 15:25 م
    عدد التعليقات:5752

    بسمه

    اذا البرنس يشوفها بعيون قلبه مسستحيل يهمه مثل هذي الفكرة،
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  13. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 15:24 م
    عدد التعليقات:5752

    بسمه

    يسعد مساك المنتصر بالله ..تقصد هيفاء ؟؟لا طبعاً مستحيل تحش فيني فديتها بالعكس الوحيدة اللي سألت عني يا بكاش 😜تسلم انا بخير بس مذاكره واختبارات والحمدلله .
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  14. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 15:19 م
    عدد التعليقات:658

    سامية

    ألف مبرووك لهاري بن❤️ ديانا ❤️شدني مسمى الأخت غير الشقيقة سبحان الله حتى عندنا الأخوات والإخوة غير الأشقاء نادر أن يتوادوا والغالب تجد الكراهية بينهم والتي تمتد لتشمل أبناءهم وأحفادهم إلى ماشاء الله.
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  15. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    يويتشي نيشيمورا

    اتركوا الأسره المالكه في حالها الله يهديكم اهتموا بسنافر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 15:08 م
    عدد التعليقات:5589

    المنتصر بالله

    بسمه مساءكم خيرات وين هاالغيبه وبعدين أم شوشه المنفوشه تحش فيك في غيابك بس انا كمختها أنا وعهود فزعنا لك علاهاااااااا
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  17. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 14:43 م
    عدد التعليقات:5752

    بسمه

    أصلاً لسن معينه وهم مستقلين عن اهلهم فأكيد ماراح تحس بأي التزام ناحيتهم ..وكمان الاب والام فلسوا شكلها عارفه مافيه فائده منهم 😋
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  18. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    زمن الذكريات

    ويش نستفيد من هذا الخبر تزوجت او ماتزوجت بعدين هم مايتزوجوا الا اذا خلفوا من بعض بعد سنين الله المستعان
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  19. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    زمن الذكريات

    ويش نستفيد من هذا الخبر تزوجت او ماتزوجت بعدين هم مايتزوجوا الا اذا خلفوا من بعض بعد سنين الله المستعان
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  20. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    sulmain

    فعلا صادقه الي مافيها خير لاهلها مافيها خير لحبيبها
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  21. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    مرسيدس

    خلونا في أخبار السنافر اتركوا ولي العهد البريطاني في حاله
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