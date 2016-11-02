وزير المالية الجديد “محمد الجدعان” يكشف حقيقة الموقف المالي للمملكة.. ماذا قال؟!

صحيفة المرصد:وصف وزير المالية السعودي الجديد محمد الجدعان، موقف المملكة المالي بأنه “قوي” رغم هبوط أسعار النفط، لافتًا إلى قدرة السعودية على تجاوز التحديات؛ حيث إن مستوى الاحتياطيات جيد، ومستوى الدين العام أقل من الدول المتقدمة.

وعبر “الجدعان” عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكدًا أن الحكومة تسعى وفق “رؤية 2030” لاتخاذ العديد من الإجراءات وبرامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءته وفاعليته، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي متين، ويتمتع بميزانيات قوية ومؤشرات إيجابية.

وأضاف وزير المالية السعودي “ثقتي بالله سبحانه كبيرة، ثم بولاة الأمر في انطلاقة الدولة نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار المالي والاقتصادي والاجتماعي في إطار (رؤية المملكة 2030)، على الرغم من كل التحديات وبجهود وسواعد أبناء هذا البلد والمقيمين على أرضه”.

وأكد اطمئنانه لوجود توجه واضح ورؤية واضحة في الحكومة بجميع قطاعاتها، مضيفًا: “لدينا قيادة ذات طاقة إيجابية وشعب يتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم، وسيسعى الجميع إلى استغلال هذه المزايا الإيجابية. والقطاع العام اليوم يبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الرؤية والنجاحات التي يسعى لها الوطن والمواطن”.