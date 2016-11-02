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وزير المالية الجديد “محمد الجدعان” يكشف حقيقة الموقف المالي للمملكة.. ماذا قال؟!

2 نوفمبر, 2016 , 14:34 م
وزير المالية الجديد “محمد الجدعان” يكشف حقيقة الموقف المالي للمملكة.. ماذا قال؟!
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صحيفة المرصد:وصف وزير المالية السعودي الجديد محمد الجدعان، موقف المملكة المالي بأنه “قوي” رغم هبوط أسعار النفط، لافتًا إلى قدرة السعودية على تجاوز التحديات؛ حيث إن مستوى الاحتياطيات جيد، ومستوى الدين العام أقل من الدول المتقدمة.

وعبر “الجدعان” عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكدًا أن الحكومة تسعى وفق “رؤية 2030” لاتخاذ العديد من الإجراءات وبرامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءته وفاعليته، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي متين، ويتمتع بميزانيات قوية ومؤشرات إيجابية.

وأضاف وزير المالية السعودي “ثقتي بالله سبحانه كبيرة، ثم بولاة الأمر في انطلاقة الدولة نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار المالي والاقتصادي والاجتماعي في إطار (رؤية المملكة 2030)، على الرغم من كل التحديات وبجهود وسواعد أبناء هذا البلد والمقيمين على أرضه”.

وأكد اطمئنانه لوجود توجه واضح ورؤية واضحة في الحكومة بجميع قطاعاتها، مضيفًا: “لدينا قيادة ذات طاقة إيجابية وشعب يتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم، وسيسعى الجميع إلى استغلال هذه المزايا الإيجابية. والقطاع العام اليوم يبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الرؤية والنجاحات التي يسعى لها الوطن والمواطن”.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    ابو سليمان

    مرئاة الاقتصاد سوق الاسهم ووضعه من نزول لنزول ومن قاع لقاع ورتفاع محدود
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  2. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    رادع

    كلام دبلوماسي ... الشعب يريد ارقام وليس الغاز الحديث عن امور ماليه وعجز ودين عام ومعدللات الدخل والانفاق وماهي الخطط وما المامول منها وماضرورة اللجؤ لرواتب الطبقه الفقيره
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  3. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    رادع

    كلام دبلوماسي ... الشعب يريد ارقام وليس الغاز الحديث عن امور ماليه وعجز ودين عام ومعدللات الدخل والانفاق وماهي الخطط وما المامول منها وماضرورة اللجؤ لرواتب الطبقه الفقيره
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  4. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    ثاقب

    خير خلف لماضي سلف، التجديد مطلوب، العساف قدم ما لديه وليس رجل المرحلة القادمة، وممكن تحويل المالية الى وزارة للخزانة فقط والدور الاقتصادي يتولاه القطاع الخاص بمشاريع ذات جدوى تعتمد على كفاءة الربح فقط
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  5. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    صبحي

    مخالف للنشر
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  6. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    sar-al-sa

    هذا قول مثلج للصدر وكنا نعيش جيدا يوم كان سعر البرميل ٤ دولارات والانتاج قليل جدا وسيزيد كفاءه دخلنا بزياده التخلص من لاحاجه لهم من الوافدين وزياده انتاج مواطني بلدنا
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  7. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    الوقع غير

    كلام في الهواء يخالفه الواقع
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  8. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    Bads

    الله يجزاك خير
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  9. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    جاستا

    إيه طيب ياطيب .. عسى الله يزينها وبس
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  10. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    ابو عبدالعزيز

    كفو يا وزيرناء البطل الى الامام ****
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  11. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    منتاز جداً

    طيب شي منتاز ... والكلام ماعليه جمرك ... ونبيك تثبت في الأيام القادمه أن الوضع منتاز .. بس سؤال برئ / دام الوضع منتاز وراكم شابين علينا ضرايب وزيادات في البنزين والكهربا وخصم في الرواتب وقيمة مضافه ؟
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