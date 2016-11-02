بالصور:العساف والجدعان يؤديان القسم أمام خادم الحرمين

صحيفة المرصد-واس:تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة عضواً بمجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للمالية، قائلين ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – عن تهنئته لهما ، متمنياً لهما التوفيق فيما أوكل إليهما من مهام.حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.