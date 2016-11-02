بالفيديو:جمال خاشقجي يكشف ما قاله أمير قطر ووالده عن قناة “العرب”

صحيفة المرصد:كشف الكاتب الصحفي مدير عام قناة “العرب” الإخبارية، جمال خاشقجي، عن لقاء له، جمعه أمس الثلاثاء، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالده الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، في احتفالية مرور 20 عامًا على انطلاقة قناة “الجزيرة”.

وقال خاشقجي إنه تحدث خلال لقائه بأمير دولة قطر ووالده عن قناة “العرب”، مضيفا في تغريدة بموقع “تويتر”: “في الجزيرة 20 قدمني الشيخ تميم للأمير الوالد قائلا انني سأدير من الدوحة قناة العرب لتنافس الجزيرة . رد بثقة: نرحب بالمنافسة”.

وانطلقت قناة “العرب” لأول مرة في العاصمة البحرينية، المنامة، مطلع عام 2015، إلا أن البث توقف في اليوم التالي بعد استضافة معارض بحريني.ورأت قناة “العرب” لمالكها الأمير الوليد بن طلال النور لفترة وجيزة لم تدم سوى ساعات في العاصمة البحرينية في المنامة.

وأُعلن منذ عدة أشهر انتقال مكاتب القناة إلى العاصمة القطرية “الدوحة” وجارٍ استكمال التجهيزات وإعداد المكاتب وغيرها من الأمور التأسيسية بحسب ما صرح به خاشقجي.