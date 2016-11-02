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شاهد مواطن يبتكر طريقة ” لا تخطر على بالك” لفتح باب المنزل بعدما نسي المفتاح

2 نوفمبر, 2016 , 15:55 م
شاهد مواطن يبتكر طريقة ” لا تخطر على بالك” لفتح باب المنزل بعدما نسي المفتاح
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صحيفة المرصد: نشر مواطن تجربته التي تبدو مستحيله من الناحية النظرية، فبعد ان نسي مفتاح منزله بالرياض وهو من سكان القصيم اتصل على صديقة في السكن وطلب منه ان يرسل صورة المفتاح عبر الواتس أب، ليقوم بعد ذلك بصناعة مفتاح كما بالفيديو.



تعليقات ( 1 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    أوركيد🌺

    بإختصار [ فگـر ]😴 ماشاء الله تبارك الله.
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