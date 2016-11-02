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بالفيديو:صاعقة تضرب مذيعة طقس على الهواء مباشرة

2 نوفمبر, 2016 , 16:27 م
بالفيديو:صاعقة تضرب مذيعة طقس على الهواء مباشرة
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صحيفة المرصد:ضربت صاعقة المذيعة الإيرلندية “كاثيان نيس أويده” خلال تقديمها لنشرة جوية على الهواء مباشرة، مما جعلها تختفي من الصورة، وتم قطع البث بعد ذلك.وقالت قناة “TG4” إن المشهد لم يكن إلا خدعة في عيد “الهولوين” الذي يشتهر بعمل المقالب والخدع.وقالت المذيعة في تغريدة قصيرة مرفقة بالفيديو الخاص بالحادثة: “لا داعي للقلق، فهذه ليست أول خدعة أقوم بها، وأتمنى لكم عيدا سريعا”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 17:55 م
    عدد التعليقات:15072

    قلم الحقيقه

    أما صوت الغربان الكريهة ومشهد الصحراء المصاحبة له مع بداية هذه النشرة فهذا شأن آخر له قصص وحكايات لايمكن للعين أن تخطأه ولا للأذن أن تتجاهله لأنه مرتبط بهذه الصاعقة وحكايتها أسبابها ودوافعها.
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  2. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    عبيد

    شكلها من الجماعة ياقلم الحقيقة ما الومك تدفع عن ربعك
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  3. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    مريم

    تعليق انا اشهد انك كذى 1
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  4. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    أسأل الله عز وجل يا قلم ***أن ينزل على قلمك صاعقة تسكت ***
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  5. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء..

    مخالف للنشر
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  6. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    أرزة 🌲 لبنان

    صاعقة ثلاثية اﻷبعاد عالعموم منتشكر المرصد الكريمة ﻹعطائنا 200 حرف
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  7. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    ياسر11

    المشكلة هالعصلا اللي مثل مرت بباي -سلمت من الصاعقة؟؟؟
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  8. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:15072

    قلم الحقيقه

    هذه المذيعة الايرلندية تشرح على الهواء مباشرة الحال الذي وصلت اليه النساء في بعض الدول من قبل المتصحرين والأخونجيين وكأنهم صواعق تنزل على رؤوسهم في بلدانهم.
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  9. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    ملون

    قل قسم
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  10. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    مريم

    جالسه ادعي ربي الله تعالى على النعم والخيرات والبركات التي تتتالى علينا وان يديمها
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  11. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    زائر

    هههههه أصل الغبي الي يصدق الصواعق ما تضرب داخل الحجب السماوي
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  12. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    مشعل العتيبي

    المطلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب
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