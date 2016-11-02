بالفيديو:صاعقة تضرب مذيعة طقس على الهواء مباشرة

صحيفة المرصد:ضربت صاعقة المذيعة الإيرلندية “كاثيان نيس أويده” خلال تقديمها لنشرة جوية على الهواء مباشرة، مما جعلها تختفي من الصورة، وتم قطع البث بعد ذلك.وقالت قناة “TG4” إن المشهد لم يكن إلا خدعة في عيد “الهولوين” الذي يشتهر بعمل المقالب والخدع.وقالت المذيعة في تغريدة قصيرة مرفقة بالفيديو الخاص بالحادثة: “لا داعي للقلق، فهذه ليست أول خدعة أقوم بها، وأتمنى لكم عيدا سريعا”.
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تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:15072
قلم الحقيقهأما صوت الغربان الكريهة ومشهد الصحراء المصاحبة له مع بداية هذه النشرة فهذا شأن آخر له قصص وحكايات لايمكن للعين أن تخطأه ولا للأذن أن تتجاهله لأنه مرتبط بهذه الصاعقة وحكايتها أسبابها ودوافعها.
عبيدشكلها من الجماعة ياقلم الحقيقة ما الومك تدفع عن ربعك
مريمتعليق انا اشهد انك كذى 1
حسبنا الله ونعم الوكيلأسأل الله عز وجل يا قلم ***أن ينزل على قلمك صاعقة تسكت ***
اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء..مخالف للنشر
أرزة 🌲 لبنانصاعقة ثلاثية اﻷبعاد عالعموم منتشكر المرصد الكريمة ﻹعطائنا 200 حرف
ياسر11المشكلة هالعصلا اللي مثل مرت بباي -سلمت من الصاعقة؟؟؟
عدد التعليقات:15072
قلم الحقيقههذه المذيعة الايرلندية تشرح على الهواء مباشرة الحال الذي وصلت اليه النساء في بعض الدول من قبل المتصحرين والأخونجيين وكأنهم صواعق تنزل على رؤوسهم في بلدانهم.
ملونقل قسم
مريمجالسه ادعي ربي الله تعالى على النعم والخيرات والبركات التي تتتالى علينا وان يديمها
زائرهههههه أصل الغبي الي يصدق الصواعق ما تضرب داخل الحجب السماوي
مشعل العتيبيالمطلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب