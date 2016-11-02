بالفيديو:صاعقة تضرب مذيعة طقس على الهواء مباشرة

صحيفة المرصد:ضربت صاعقة المذيعة الإيرلندية “كاثيان نيس أويده” خلال تقديمها لنشرة جوية على الهواء مباشرة، مما جعلها تختفي من الصورة، وتم قطع البث بعد ذلك.وقالت قناة “TG4” إن المشهد لم يكن إلا خدعة في عيد “الهولوين” الذي يشتهر بعمل المقالب والخدع.وقالت المذيعة في تغريدة قصيرة مرفقة بالفيديو الخاص بالحادثة: “لا داعي للقلق، فهذه ليست أول خدعة أقوم بها، وأتمنى لكم عيدا سريعا”.