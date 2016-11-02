شركة في توسعة الحرم تفاجئ 62 مهندسا سعوديا بقرار فصلهم وتوضح السبب!

صحيفة المرصد: فصلت شركة استثمارات عاملة في توسعة المسجد الحرام، 62 مهندسا وإداريا سعوديا، بدعوى إعادة الهيكلة. تم ذلك عبر رسالة بريد إلكتروني أثناء أداء مهماتهم في وضع خطط السلامة مع بعض الجهات الأخرى، والإشراف على إزاحة الطواف المعلق.
من جهتهم أبدى الموظفون استيائهم من قرار الفصل وقرروا اللجوء إلى مكتب العمل. وأوضح المهندس مبارك الدوسري (المتحدث باسم المفصولين) أنهم ظلوا يعملون في مشروع التوسعة بكل مثابرة ولم يقتصر عملهم في الإشراف، بل صب الأعمدة وتطبيق المواصفات الفنية الهندسية والمعايير المطلوبة.
ووفقًا لـ”عكاظ”، أوضح المتحدث بأن المهندسين المفصولين يتبعون وزارة التعليم، وإشراف جامعة أم القرى، وأن لا علاقة تربطهم بالشركة المنفذة لمشروع التوسعة، معبرا عن دهشته لمبررات الشركة التي عزت فصلهم لإعادة الهيكلة في وقت ما زال فيه عدد كبير من الوافدين يواصلون عملهم- حسب قوله.
وأكد الدوسري أن المادة 75 من نظام العمل تلزم جهة العمل إشعار الموظف قبل 60 يوما من الاستغناء أو الفصل. موضحًا أن عددا منهم لديه شهادات ماجستير في الهندسة.تم الإرسال في:03:04 مشركة توسعة المسجد الحرام تفصل 62 مهندسًا.. والموظفون: الاستغناء جاء بالبريد الإليكتروني أثناء العمل
تعليقات ( 44 )
سن توباخي الكريم عناد في جزر القمر اعلنها هجره ابديه وحصل على الجنسيه والزوجه القمريه وراحت البال والسبب انه تعب من واقع يمرض وينفس بالواحد ويخلي نظرته قريبه بعيده عن المستقبل شكلي بلحقه :(
سن توبتوطين وسعودة الصيدليات قرار اهم من توطين الكداده والتكاسي مع احترامي لكل مواطن شريف ياكل من عرق جبينه وتعبه . لوبي الاجانب مثل السرطان عصابات ومخططات واستغلال وابتزاز .... الخ
نوافخلونا ننتظر الرؤية. .. و لما تفوق ستشعر ***😊
📒📙 ريما...Rima📙📒ياليت ترفع الإقامة ونخلي سعرها كثر الرز💰💸💸💰 لكي يقل عددهم ومايقيمون بالسعودية انا ما أقصد شعب سوريا واليمن لأن دولهم غير مستقرة لكن أقصد الآخرين الوافدين
نوافأنظمة وزارة العمل ونطاقات اغرقت البلد في خمس سنوات بأكثر من 7 مليون تأشيرة ويكذبون على أنفسهم بالسعودة الوهمية. . سيبصق عليكم التاريخ والأجيال القادمة 😊
Samمخالف للنشر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
📒📙 ريما...Rima📙📒فيه مخطط يحاك ضد بلادنا وحكومتنا وشعبنا والدليل كل يوم فاصلين الكثير من السعوديين
إلى 31ليتك تنشغل بنفسك وتكتب شي مفيد آخرتها صكوك بمخالف الله يصلحكم عجزنا نعلمكم السنع
نوافالدولة الوحيدة في العالم التي ترهن مستقبل شبابها بيد الأجانب الدولة الوحيدة في العالم التي تغرق البلد بالاجانب وتطلب من أبناءها منافستهم. . مهندسين وصيادلة عاطلين عاااار على المسؤلين في هذة الدولة 😊
ابن البلدوش جابكم عندهم وانتوا في التعليم والجامعه والا راتبين والا كيف
فهد١١١هل أصبح النظام حبر على ورق !!
قلم الخنبقة بمعرفات متعددهمخالف للنشر
سن توبابن عمي صيدلي خريج امريكا ويملك شهادات خبره في التطبيق لمدة سنتين قدم وجاته مقابله في صيدلية ***اللي سوا المقابله مصري واستفزه بقوله راح تكون مساعد صيدلي تخصصك ترتيب الرفوف ومساعدة الزبائن
📒📙 ريما...Rima📙📒وحنا بنات إذا ماصار لنا مصروف ننقهر فكيف الشباب والرجال □حتى المسنين تجدهم ينتظرون الضمان وأول ماينزل متواجدين عند البنك ب الصبح حتى مايعرف يسحب لازم مساعدة فكيف هؤلاء وقبلهم المفصولين قطع رزقهم
شاهياتحدي التعليقات تعدي 50وا تحدي نستلم بيوت واتحدي وزاره الاسكان تسلم اي متقاعد او يتيم بيت
📒📙 ريما...Rima📙📒تجيبون الأمراض النفسية للسعوديين كل يوم فاصلين مجموعة
سن توبالبترول يعره نازل وحرب ايران وروسيا الاقتصاديه زادت العله علتين والدوله اعتمادها على البترول ومافيه اي تخطيط للازمات ولابد نعاني وندفع ضريبة تخطيطهم القديم لتحسين المسار والله المستعان
ياسر11شباب زي الورد بس مشكلتهم ان الماما مش من لبنان
📒📙 ريما...Rima📙📒قال الأزمة هذا الوافد لم يفصل حسبي الله عليكم الله ينتقم منكم وتخسر شركاتكم لتحسو □اللي يقول الرزق بيد الله هذا وافد مستفيد 😕
سن توبخصم البدلات وتقنين الزيادات والتشديد في الخصومات وارتفاع اسعار المحروقات وغيرها من امور معاني وسنعاني منها ناقاوس خطر ***** وغيرهم لعبوا بنا السبله وصلوا بنا شرق
سن توبالازمه الاقتصاديه سبب رئيسي في فصل الموظفين وافلاس الشركات الصغار الكارثه ان رجال الاعمال بالجنسيه غيروا وجهة الاستثمار الى دول افريقيا الشماليه وبعض دول الخليج والمثل يقول مايرسي في البير الا حيودها
قائم مقام السيكةالارزاق بيد الله تعالى وليس بيد بشر مفهوم من يرزقك الله وحده سبحانه
📒📙 ريما...Rima📙📒وباء الوافدين أخذو مكان السعودي والله قهر كل بيت مليان عاطلين وراحت أعمارهم 😡والوافد يشتغل بمكان السعودي 😩😡😭
همساتحسبي الله عليهم ونعم الوكيل وكان الأحرى ***ذكر اسم الشركة كعقوبة اولى للتشهير واكيد انها شركة **** !!
📒📙 ريما...Rima📙📒تقطعون رزقهم منين يصرفون على أنفسهم وعلى اطفالهم 😡__شيء يقهر مستمرين بفصل السعوديين لأن مافيه قانون يحميهم واولهن الغرامه بالملايين ليتأدبوا😤
📒📙 ريما...Rima📙📒أرضنا صارت للوافدين وين المسؤولين والله مايصير عاد كل يوم فاصلين سعوديين وين القانون اللي يحميهم استغفرالله😡😕❗
الستينيالمنطق ان يستغنون عن الموظفين غير السعوديين اولا ،،،،
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
الرأي العامعلى الدولة محاسبة الشركات باسم الهيكلة وتنظيم الاستشاري يفصل الالف السعوديين ويحل بدالهم الوافد هل هذا يعقل خاصة الشركات الكبرى
ارز 👊 نجدالحل تطبيق النظام وانصاف المظلوم بصفة عاجلة ولا يحتاج خارج دوام وانتداب ولجنة وورشة عمل انصفوا المظلوم في الحال ووفروا فلوس الميزانية والله اعلم
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارز 👊 نجداذا الموضوع يخص العمل ترى مايحتاج تكوين لجنة وخارج دوام وانتداب وغيرها الانظمة اذا موجودة تطبق وانصاف المظلوم عاجلا وهذا لتوفير الميزانية والله أعلم
البرنسانهيار واضح في قطاع الخاص الله يستر من الايام الجايه
مـ،ـاݛــےويخلون الوافد ويتكلمون بالسعودة وفي بلدهم ومشاريعهم واموالهم ويجيك الوافد يتحكم بمصيرك ويصير مدير ع المواطن المؤهل مثل وكالات السيارات سيطره وافدين وغيرها من نشاطات المفروض اجبار مثل سوق الجوال
ملكيالله يعينكم دائما الطخ في رأس السعودي .
ساميالله المستعان والله انها نكبه
عدد التعليقات:5755
بسمهالقطاع الخاص اغلبه مو مضمون ..الله يعوض عليهم!
Fahad Bin Naelهذه المشكلة متكررة من قبل الشركات وفصل السعودين ومفيش حل وضمان وظيفي ... وسرى الليل .. وا نايم على البحر .. ماشي فايدة في منام الليل حل السرية
حائلفصل جماعي يلغي الشرهه
طالب في جامعه ام القرىكل الموظفين في اللجنه الفنيه لتوسعه الحرمين ابناء دكاتره جامعه ام القرى و جامعه الملك عبدالعزيز...