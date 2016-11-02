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شركة في توسعة الحرم تفاجئ 62 مهندسا سعوديا بقرار فصلهم وتوضح السبب!

2 نوفمبر, 2016 , 16:25 م
شركة في توسعة الحرم تفاجئ 62 مهندسا سعوديا بقرار فصلهم وتوضح السبب!
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صحيفة المرصد: فصلت شركة استثمارات عاملة في توسعة المسجد الحرام، 62 مهندسا وإداريا سعوديا، بدعوى إعادة الهيكلة. تم ذلك عبر رسالة بريد إلكتروني أثناء أداء مهماتهم في وضع خطط السلامة مع بعض الجهات الأخرى، والإشراف على إزاحة الطواف المعلق.

من جهتهم أبدى الموظفون استيائهم من قرار الفصل وقرروا اللجوء إلى مكتب العمل. وأوضح المهندس مبارك الدوسري (المتحدث باسم المفصولين) أنهم ظلوا يعملون في مشروع التوسعة بكل مثابرة ولم يقتصر عملهم في الإشراف، بل صب الأعمدة وتطبيق المواصفات الفنية الهندسية والمعايير المطلوبة.

ووفقًا لـ”عكاظ”، أوضح المتحدث بأن المهندسين المفصولين يتبعون وزارة التعليم، وإشراف جامعة أم القرى، وأن لا علاقة تربطهم بالشركة المنفذة لمشروع التوسعة، معبرا عن دهشته لمبررات الشركة التي عزت فصلهم لإعادة الهيكلة في وقت ما زال فيه عدد كبير من الوافدين يواصلون عملهم- حسب قوله.

وأكد الدوسري أن المادة 75 من نظام العمل تلزم جهة العمل إشعار الموظف قبل 60 يوما من الاستغناء أو الفصل. موضحًا أن عددا منهم لديه شهادات ماجستير في الهندسة.تم الإرسال في:03:04 مشركة توسعة المسجد الحرام تفصل 62 مهندسًا.. والموظفون: الاستغناء جاء بالبريد الإليكتروني أثناء العمل



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    2 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    لاتزعلين يا أرزة 🌲 😂والله قهرونا بعض الوافدين أكثرهم خذو مكان السعودي
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  2. 43
    2 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    سن توب

    اخي الكريم عناد في جزر القمر اعلنها هجره ابديه وحصل على الجنسيه والزوجه القمريه وراحت البال والسبب انه تعب من واقع يمرض وينفس بالواحد ويخلي نظرته قريبه بعيده عن المستقبل شكلي بلحقه :(
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  3. 42
    2 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    سن توب

    توطين وسعودة الصيدليات قرار اهم من توطين الكداده والتكاسي مع احترامي لكل مواطن شريف ياكل من عرق جبينه وتعبه . لوبي الاجانب مثل السرطان عصابات ومخططات واستغلال وابتزاز .... الخ
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  4. 41
    2 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    نواف

    خلونا ننتظر الرؤية. .. و لما تفوق ستشعر ***😊
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  5. 40
    2 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    ياليت ترفع الإقامة ونخلي سعرها كثر الرز💰💸💸💰 لكي يقل عددهم ومايقيمون بالسعودية انا ما أقصد شعب سوريا واليمن لأن دولهم غير مستقرة لكن أقصد الآخرين الوافدين
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  6. 39
    2 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    نواف

    أنظمة وزارة العمل ونطاقات اغرقت البلد في خمس سنوات بأكثر من 7 مليون تأشيرة ويكذبون على أنفسهم بالسعودة الوهمية. . سيبصق عليكم التاريخ والأجيال القادمة 😊
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  7. 38
    2 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    Sam

    مخالف للنشر
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  8. 37
    2 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  9. 36
    2 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    فيه مخطط يحاك ضد بلادنا وحكومتنا وشعبنا والدليل كل يوم فاصلين الكثير من السعوديين
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  10. 35
    2 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    إلى 31

    ليتك تنشغل بنفسك وتكتب شي مفيد آخرتها صكوك بمخالف الله يصلحكم عجزنا نعلمكم السنع
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  11. 34
    2 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    نواف

    الدولة الوحيدة في العالم التي ترهن مستقبل شبابها بيد الأجانب الدولة الوحيدة في العالم التي تغرق البلد بالاجانب وتطلب من أبناءها منافستهم. . مهندسين وصيادلة عاطلين عاااار على المسؤلين في هذة الدولة 😊
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  12. 33
    2 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    ابن البلد

    وش جابكم عندهم وانتوا في التعليم والجامعه والا راتبين والا كيف
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  13. 32
    2 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    فهد١١١

    هل أصبح النظام حبر على ورق !!
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  14. 31
    2 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    قلم الخنبقة بمعرفات متعدده

    مخالف للنشر
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  15. 30
    2 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    سن توب

    ابن عمي صيدلي خريج امريكا ويملك شهادات خبره في التطبيق لمدة سنتين قدم وجاته مقابله في صيدلية ***اللي سوا المقابله مصري واستفزه بقوله راح تكون مساعد صيدلي تخصصك ترتيب الرفوف ومساعدة الزبائن
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  16. 29
    2 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    وحنا بنات إذا ماصار لنا مصروف ننقهر فكيف الشباب والرجال □حتى المسنين تجدهم ينتظرون الضمان وأول ماينزل متواجدين عند البنك ب الصبح حتى مايعرف يسحب لازم مساعدة فكيف هؤلاء وقبلهم المفصولين قطع رزقهم
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  17. 28
    2 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    شاهي

    اتحدي التعليقات تعدي 50وا تحدي نستلم بيوت واتحدي وزاره الاسكان تسلم اي متقاعد او يتيم بيت
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  18. 27
    2 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    تجيبون الأمراض النفسية للسعوديين كل يوم فاصلين مجموعة
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  19. 26
    2 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    سن توب

    البترول يعره نازل وحرب ايران وروسيا الاقتصاديه زادت العله علتين والدوله اعتمادها على البترول ومافيه اي تخطيط للازمات ولابد نعاني وندفع ضريبة تخطيطهم القديم لتحسين المسار والله المستعان
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  20. 25
    2 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    ياسر11

    شباب زي الورد بس مشكلتهم ان الماما مش من لبنان
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  21. 24
    2 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    قال الأزمة هذا الوافد لم يفصل حسبي الله عليكم الله ينتقم منكم وتخسر شركاتكم لتحسو □اللي يقول الرزق بيد الله هذا وافد مستفيد 😕
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  22. 23
    2 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    سن توب

    خصم البدلات وتقنين الزيادات والتشديد في الخصومات وارتفاع اسعار المحروقات وغيرها من امور معاني وسنعاني منها ناقاوس خطر ***** وغيرهم لعبوا بنا السبله وصلوا بنا شرق
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  23. 22
    2 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    سن توب

    الازمه الاقتصاديه سبب رئيسي في فصل الموظفين وافلاس الشركات الصغار الكارثه ان رجال الاعمال بالجنسيه غيروا وجهة الاستثمار الى دول افريقيا الشماليه وبعض دول الخليج والمثل يقول مايرسي في البير الا حيودها
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  24. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    قائم مقام السيكة

    الارزاق بيد الله تعالى وليس بيد بشر مفهوم من يرزقك الله وحده سبحانه
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  25. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    وباء الوافدين أخذو مكان السعودي والله قهر كل بيت مليان عاطلين وراحت أعمارهم 😡والوافد يشتغل بمكان السعودي 😩😡😭
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  26. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    همسات

    حسبي الله عليهم ونعم الوكيل وكان الأحرى ***ذكر اسم الشركة كعقوبة اولى للتشهير واكيد انها شركة **** !!
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  27. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    تقطعون رزقهم منين يصرفون على أنفسهم وعلى اطفالهم 😡__شيء يقهر مستمرين بفصل السعوديين لأن مافيه قانون يحميهم واولهن الغرامه بالملايين ليتأدبوا😤
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  28. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    أرضنا صارت للوافدين وين المسؤولين والله مايصير عاد كل يوم فاصلين سعوديين وين القانون اللي يحميهم استغفرالله😡😕❗
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  29. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    الستيني

    المنطق ان يستغنون عن الموظفين غير السعوديين اولا ،،،،
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  30. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    يجب الدولة تتحرك وتوقف المهازل بحق المواطن الذي اصبح غير مرغوب فيه في وطنه والأجنبي صار الكل فالكل وهو المديري وهو المتحكم وراعي الدار ؟؟؟
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  31. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
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  32. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    الرأي العام

    على الدولة محاسبة الشركات باسم الهيكلة وتنظيم الاستشاري يفصل الالف السعوديين ويحل بدالهم الوافد هل هذا يعقل خاصة الشركات الكبرى
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  33. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    ارز 👊 نجد

    الحل تطبيق النظام وانصاف المظلوم بصفة عاجلة ولا يحتاج خارج دوام وانتداب ولجنة وورشة عمل انصفوا المظلوم في الحال ووفروا فلوس الميزانية والله اعلم
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  34. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  35. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    ارز 👊 نجد

    اذا الموضوع يخص العمل ترى مايحتاج تكوين لجنة وخارج دوام وانتداب وغيرها الانظمة اذا موجودة تطبق وانصاف المظلوم عاجلا وهذا لتوفير الميزانية والله أعلم
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  36. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    البرنس

    انهيار واضح في قطاع الخاص الله يستر من الايام الجايه
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  37. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    مـ،ـاݛــے

    ويخلون الوافد ويتكلمون بالسعودة وفي بلدهم ومشاريعهم واموالهم ويجيك الوافد يتحكم بمصيرك ويصير مدير ع المواطن المؤهل مثل وكالات السيارات سيطره وافدين وغيرها من نشاطات المفروض اجبار مثل سوق الجوال
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  38. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    ملكي

    الله يعينكم دائما الطخ في رأس السعودي .
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  39. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    سامي

    الله المستعان والله انها نكبه
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  40. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 16:40 م
    عدد التعليقات:5755

    بسمه

    القطاع الخاص اغلبه مو مضمون ..الله يعوض عليهم!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    Fahad Bin Nael

    هذه المشكلة متكررة من قبل الشركات وفصل السعودين ومفيش حل وضمان وظيفي ... وسرى الليل .. وا نايم على البحر .. ماشي فايدة في منام الليل حل السرية
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  42. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    حائل

    فصل جماعي يلغي الشرهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    طالب في جامعه ام القرى

    كل الموظفين في اللجنه الفنيه لتوسعه الحرمين ابناء دكاتره جامعه ام القرى و جامعه الملك عبدالعزيز...
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  44. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    طبيعي فصل المواطن لى يبغى الاجنبي صاحب الشهاده المزوره
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