الشاعر الإماراتي #صقر_الشحي يشتم فتاة في مقطع صوتي ومغردون يطالبون بمحاسبته

صحيفة المرصد: هاجم “مغردون” الشاعر الإماراتي، صقر الشحي، بسب المقطع الصوتي المسيء مسجل له مع فتاة إماراتية. وطالبوا بعدم نشر أخباره التي كانت سببًا لشهرته على مواقع التواصل.

وتداول الرواد الموقع الصوتي الذي يظهر “طالبت الفتاة من الشحي “قصيدة”، ففاجأها بشتائم أثارت دهشتها”. وردًا على ذلك أطلق المغردون هاشتاغ #نطالب_بمحاسبه_صقر_الشحي، مطالبين بمحاسبة الشحي على سلوكه.

من جهتها قالت المغردة “موني”: “أتمنى من الجهات الحكومية محاسبته ومنعه من الشعر اللي مفشلنا”.

وعلق “سلطان المزروعي”: “محد يتحاسب غير الي اعطا هذيلا حجم اكبر من حجمهم عمرهم مشاهير الميديا ماوراهم الا المصايب قبل خليفه واليوم صقر”.

وبدوره قال “يوسف الجابري”: “خلاص والله غثنا، حاسبوه ولا تقولون حاسبوا الي كان سبب في شهرته، ترى هو سبل بعمره و استوى مهرج في السوشل ميديا!”.

من جهة أخرى رأى البعض أنّ صقر الشحي لم يكن ملامًا، وأن تصرّفه جاء طبيعيًا على سلوك الفتاة، فقالت ناشطة تدعى “عائشة” معلقة على المقطع الصوتي “هي اللي دقت عليه وأزعجتيه وتقول أبيه أبيه إذا هو بيتحاسب أتمنى البنت ينسلخ جلدها، كان الله في عون والديها”.

وافقتها في الرأى “سوبر وصلاوية”: “سمعت المقطع، الموضوع كله “من حفر حفرة لأخيه وقع فيها”، هو كيف بيجلدها اذا هي مب داقه له؟ البادي أظلم”.

وتابع “كلاود”: “انتو اللي شهرتوه ليش تحاسبونه الحين حاسبوا نفسكم عقب حاسبوا غيركم الريال بحاله والناس تتصله وتلعوزه اكيد بتنسبون”.