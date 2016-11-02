شاهد .. والدة ” الطفل المعنف” تكشف حقيقة المقطع المتداول بـ “فيديو جديد”

صحيفة المرصد: كشفت والدة الطفل صاحبة مقطع واقعة التعنيف الذي تداوله “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، صحة ضربها لطفلها، مشيرة إلي أنها أرسلت المقطع المصور لصديقاتها على سبيل المزاح.
وأضافت والدة الطفل، في مقطع فيديو جديد، أن طفلها كان يعاني من مرض الاستفراغ، وأعطته العلاج المناسب، نافية قيامها بضربه أو تعنيفه.
ويظهر الفيديو الطفل برفقة شقيقته وهما يلعبان في منزلهما، فيما تتولى الأم بنفسها التصوير موجهةً رسالةً تؤكد حبها لطفليها، وإرسالها المقطع المصور لبعض صديقاتها.
كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد تفاعلت مع المقطع المتداول على تويتر، وفتحت الاثنين الماضي تحقيقًا عاجلاً للتأكد من صحة مقطع متداول (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) للأم التي تعنف طفلها.
تعليقات ( 40 )
سعودييجب أولا التأكد من قواها العقليه وانها ليست مريضه ثم محاسبتها محاسبه شديده على مافعلت لانها عذبته بيدها وطلبت من جميع الي يشاهدون المقطع بنشره للاتعاض
سعوديهي من طلبت نشر المقطع بلسانها الحين صاروا صديقاتك اعداءك
سعوديالله ***تتهمين الناس انتي اعترفتي بلسانك انك ضربتيه وانتي طلبتي من الناس ان تنشره الحين تلومينهم ليه ينشرونه وتدعين عليهم ***العافيه الحين
الحربي***بنت حلال ، ***
زمان الضياعكلام فاضي خافت من العقوبه قامت ترقع مجرد تصويرك ابنك ونشره هاذي بحد ذاتها ايذا نفسي اكثر من الجسدي لئنها تبقى في نفسه طيلة حياته انتي يجب ان تعاقبي وتنشر عقوبتك لردع غيرك من المسترجلات والمهايطات
أوركيد🌺26 ريما أجل تقولين : لو صدق معنفين كان زوجها ماسكت......) حبيبتي ترى بعض الأزواج يخاف من ظلال زوجته لأنها واحد من خوياه بس بدون شنب🙃وفيه خلطات سرية سحرية تجعله قطو وديع😻
سعوديسوال شباب الصوت هذا لرجال يقلد ولا ايش
أوركيد🌺أجل ع سبيل المزاح🤔.. قولي قسسم😂😂
المنضبطأم ***.
عدد التعليقات:14646
هيفاء @اللهم امين .. الله يخليك لعين ترجيك ي بسمه
يلدرميكفي صوتك **ونبرتك المسترجلة الشبيهة ** إفزاعا للطفل وعقوبة
📒📙 ريما...Rima📙📒البعض شكله فرح بالشر ومو مقتنع من كلامها رغم أن شكلهم الاطفال مافيهم شيء وهي اثبتت 😍❗□■
ابو ماجدكنت حاس انه تمثيل شفت الطفل مافيه اي اثار للضرب اما اللي ظلموها وكانوا يدعون عليها بأبشع الالفاظ ياويلكم من الله الدعاء بيرجع لكم شاطرين بالسب والشتم والدعاء على خلق الله
📒📙 ريما...Rima📙📒لو صدق معنفين كان زوجها ماسكت وحتى شكلهم مافيهم جروح أو مكان ضرب □
عدد التعليقات:14646
هيفاء @ههههه الطفل راح يتاكدون مريض او لا اذ طلع العكس الله يعينك راح تاخذين الجزاء يالنظيفه
مواطن سعوديأتمنى أن يكون هناك عقوبة ( بلاك ليست ) في جميع شركات الإتصالات بحيث لايمنح أي شريحة لمن يتعمد إثارة الشعب والرأي العام بتصوير مقاطع فيها اساءة .
عدد التعليقات:5762
بسمهالله يرحم امهاتنا وامهات المسلمين ..ويطول بعمر كل ام تنعم بالحياة الان مع احبابها .
جنوبيه *تعليق 13الله يرحم امك ويسكنها فسيح جناته يارب و يرزقني والمتابعين بر امهاتنا يارب
عدد التعليقات:5762
بسمهما احد اجبرها تصور من الاول ؟؟ايش احوجها لكذا ؟؟؟وكمان يكفي رعب الطفل من اسلوبها يجيب الهم ،،اذا استعراض تشرب الان نتيجة حماقتها ✋🏻
جنوبيه *مو كل شي تصوير. تضرب. وتصور تلعبهم وتصور يختي ارتاحي لاتصورين
جنوبيه *تعليق 13الله يرحم امك ويسكنها فسيح جناته يارب و يرزقني والمتابعين بر امهاتنا يارب
اببببباااااييا حظهم بك بس.
📒📙 ريما...Rima📙📒مدري وش تبن بالسناب شات البيت له خصوصية مو كل شيء انشره وين أزواجهن
صقر الجنوبوايش جاب التصوير من البدايه اذا عندك وقت فراغ استخدميه فيما يرضي الله ماهو تصوير خصوصياتك ونشرها
جنوبيه *ياذي الحرمه الي ترفع الضغط هي وصوتها يختي تعلمي الكلام زين ووخفضي صوتك جعلك الوجع ووبعدين وش رجعك كذبتي نفسك بنفسك وش ذا ***وين زوجك ياخذ جوالك ويصقع فيه براسك اااوف
تميمليتهم يحاكمونها
متابع عن بعدأتمنى رؤية والدتي ولو للحظة .. رحمها الله وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته.. مهما كانت الأم قاسية في تربيتها ولكنها تحمل قلبا طيبا عطوفا.. فهنئا لمن والدته على قيد الحياة يتمتع برؤيتها..
📒📙 ريما...Rima📙📒صدقتي هن مو صديقات الصديقات مايكذبن عليها ويأخذن المقطع وينشرنه كنها تعذب طفلها
عدد التعليقات:5762
بسمهجمعت كلللل الالعاب اللي في البيت وجلستهم جلسة تصوير جديدة !!!!!تقنعي مين؟؟؟وكمان لو ابنك مريض بالله هذا اسلوب يستخدم مع طفل مريض !!!!!روحي بسسسس 😒
بدركذابه من خشمك لما خفتي من العقوبه والتحقيق رحتي نشرتي المقطع هذا يا ***
عدد التعليقات:14646
هيفاء @ليه تمزحين في حياتك الخاصه وتصورينها ليه عشان زميلاتك في خصوصيات مو كل شي نصوره
عدد التعليقات:15075
قلم الحقيقهمسكينة أم هذا الطفل ومعه شقيقته.يبدو أنها ضحية مؤآمرة نسائية من جاراتها بفعل الحقد والحسد الذي يعتمر في قلوبهم عليها.هذه ثقافة مثل هؤلاء النسوة كل واحدة منهم لها حزبها الخاص بها وهذه النتيجة .
عدد التعليقات:5762
بسمهنهااااية الهيااااط 😅 الخوف ومايسوي ههههههههه
..((سعودي))..الضرب يولد العنف والكراهية والإنعزال وهؤلاء صغار مساكين لايميزون ولايفهمون
زينب. ..أصدقك يا ام حسام ..حتى أني ماعلقت على مقطعك الأول ..الطفل كان شكله سليم ولا فيه آثار بكاء. أما اللي كانوا يدعون عليها ياويلكم من الله.
..((سعودي))..بعض المقاطع تافهه مالها داعي وأرجو الاهتمام بالأبناء وتحمل مشاكلهم والصبر عليهم
عدد التعليقات:14646
هيفاء @يارب تشفي ها ***هههههه خطيره الله يصلحك ويعين عيالك وزوجك
فهد١١١يجب أن يأخذ التحقيق مجراه ، والمذنب عقابه ، حماية للأطفال من هكذا أفعال !!
حساوياضربيه علشان يصير رجال ولايغرونك العذال مهما يقولون