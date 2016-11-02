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شاهد .. والدة ” الطفل المعنف” تكشف حقيقة المقطع المتداول بـ “فيديو جديد”

2 نوفمبر, 2016 , 19:01 م
شاهد .. والدة ” الطفل المعنف” تكشف حقيقة المقطع المتداول بـ “فيديو جديد”
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صحيفة المرصد: كشفت والدة الطفل صاحبة مقطع واقعة التعنيف الذي تداوله “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، صحة ضربها لطفلها، مشيرة إلي أنها أرسلت المقطع المصور لصديقاتها على سبيل المزاح.

وأضافت والدة الطفل، في مقطع فيديو جديد، أن طفلها كان يعاني من مرض الاستفراغ، وأعطته العلاج المناسب، نافية قيامها بضربه أو تعنيفه.

ويظهر الفيديو الطفل برفقة شقيقته وهما يلعبان في منزلهما، فيما تتولى الأم بنفسها التصوير موجهةً رسالةً تؤكد حبها لطفليها، وإرسالها المقطع المصور لبعض صديقاتها.

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد تفاعلت مع المقطع المتداول على تويتر، وفتحت الاثنين الماضي تحقيقًا عاجلاً للتأكد من صحة مقطع متداول (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) للأم التي تعنف طفلها.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 40
    2 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    سعودي

    يجب أولا التأكد من قواها العقليه وانها ليست مريضه ثم محاسبتها محاسبه شديده على مافعلت لانها عذبته بيدها وطلبت من جميع الي يشاهدون المقطع بنشره للاتعاض
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  2. 39
    2 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    سعودي

    هي من طلبت نشر المقطع بلسانها الحين صاروا صديقاتك اعداءك
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  3. 38
    2 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    سعودي

    الله ***تتهمين الناس انتي اعترفتي بلسانك انك ضربتيه وانتي طلبتي من الناس ان تنشره الحين تلومينهم ليه ينشرونه وتدعين عليهم ***العافيه الحين
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  4. 37
    2 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    الحربي

    ***بنت حلال ، ***
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  5. 36
    2 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    زمان الضياع

    كلام فاضي خافت من العقوبه قامت ترقع مجرد تصويرك ابنك ونشره هاذي بحد ذاتها ايذا نفسي اكثر من الجسدي لئنها تبقى في نفسه طيلة حياته انتي يجب ان تعاقبي وتنشر عقوبتك لردع غيرك من المسترجلات والمهايطات
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  6. 35
    2 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    أوركيد🌺

    26 ريما أجل تقولين : لو صدق معنفين كان زوجها ماسكت......) حبيبتي ترى بعض الأزواج يخاف من ظلال زوجته لأنها واحد من خوياه بس بدون شنب🙃وفيه خلطات سرية سحرية تجعله قطو وديع😻
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  7. 34
    2 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    سعودي

    سوال شباب الصوت هذا لرجال يقلد ولا ايش
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  8. 33
    2 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    أوركيد🌺

    أجل ع سبيل المزاح🤔.. قولي قسسم😂😂
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  9. 32
    2 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    المنضبط

    أم ***.
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  10. 31
    2 نوفمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:14646

    هيفاء @

    اللهم امين .. الله يخليك لعين ترجيك ي بسمه
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  11. 30
    2 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    يلدرم

    يكفي صوتك **ونبرتك المسترجلة الشبيهة ** إفزاعا للطفل وعقوبة
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  12. 29
    2 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    البعض شكله فرح بالشر ومو مقتنع من كلامها رغم أن شكلهم الاطفال مافيهم شيء وهي اثبتت 😍❗□■
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  13. 28
    2 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    ابو ماجد

    كنت حاس انه تمثيل شفت الطفل مافيه اي اثار للضرب اما اللي ظلموها وكانوا يدعون عليها بأبشع الالفاظ ياويلكم من الله الدعاء بيرجع لكم شاطرين بالسب والشتم والدعاء على خلق الله
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  14. 27
    2 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    لا تصدقونها حققوا في في الموضوع اول يوم شافت ان الدولة ما عندها لعب وراح تحقق في الموضوع قامت ترسل مقاطع غير
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  15. 26
    2 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    لو صدق معنفين كان زوجها ماسكت وحتى شكلهم مافيهم جروح أو مكان ضرب □
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 25
    2 نوفمبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:14646

    هيفاء @

    ههههه الطفل راح يتاكدون مريض او لا اذ طلع العكس الله يعينك راح تاخذين الجزاء يالنظيفه
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  17. 24
    2 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    مواطن سعودي

    أتمنى أن يكون هناك عقوبة ( بلاك ليست ) في جميع شركات الإتصالات بحيث لايمنح أي شريحة لمن يتعمد إثارة الشعب والرأي العام بتصوير مقاطع فيها اساءة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 23
    2 نوفمبر, 2016 , 19:34 م
    عدد التعليقات:5762

    بسمه

    الله يرحم امهاتنا وامهات المسلمين ..ويطول بعمر كل ام تنعم بالحياة الان مع احبابها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 22
    2 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    جنوبيه *

    تعليق 13الله يرحم امك ويسكنها فسيح جناته يارب و يرزقني والمتابعين بر امهاتنا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 19:30 م
    عدد التعليقات:5762

    بسمه

    ما احد اجبرها تصور من الاول ؟؟ايش احوجها لكذا ؟؟؟وكمان يكفي رعب الطفل من اسلوبها يجيب الهم ،،اذا استعراض تشرب الان نتيجة حماقتها ✋🏻
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  21. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    جنوبيه *

    مو كل شي تصوير. تضرب. وتصور تلعبهم وتصور يختي ارتاحي لاتصورين
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  22. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    جنوبيه *

    تعليق 13الله يرحم امك ويسكنها فسيح جناته يارب و يرزقني والمتابعين بر امهاتنا يارب
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  23. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    اببببباااااي

    يا حظهم بك بس.
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  24. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    مدري وش تبن بالسناب شات البيت له خصوصية مو كل شيء انشره وين أزواجهن
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  25. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    صقر الجنوب

    وايش جاب التصوير من البدايه اذا عندك وقت فراغ استخدميه فيما يرضي الله ماهو تصوير خصوصياتك ونشرها
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  26. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    جنوبيه *

    ياذي الحرمه الي ترفع الضغط هي وصوتها يختي تعلمي الكلام زين ووخفضي صوتك جعلك الوجع ووبعدين وش رجعك كذبتي نفسك بنفسك وش ذا ***وين زوجك ياخذ جوالك ويصقع فيه براسك اااوف
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  27. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    تميم

    ليتهم يحاكمونها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    متابع عن بعد

    أتمنى رؤية والدتي ولو للحظة .. رحمها الله وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته.. مهما كانت الأم قاسية في تربيتها ولكنها تحمل قلبا طيبا عطوفا.. فهنئا لمن والدته على قيد الحياة يتمتع برؤيتها..
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  29. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    صدقتي هن مو صديقات الصديقات مايكذبن عليها ويأخذن المقطع وينشرنه كنها تعذب طفلها
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  30. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:5762

    بسمه

    جمعت كلللل الالعاب اللي في البيت وجلستهم جلسة تصوير جديدة !!!!!تقنعي مين؟؟؟وكمان لو ابنك مريض بالله هذا اسلوب يستخدم مع طفل مريض !!!!!روحي بسسسس 😒
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  31. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    بدر

    كذابه من خشمك لما خفتي من العقوبه والتحقيق رحتي نشرتي المقطع هذا يا ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 19:13 م
    عدد التعليقات:14646

    هيفاء @

    ليه تمزحين في حياتك الخاصه وتصورينها ليه عشان زميلاتك في خصوصيات مو كل شي نصوره
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  33. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 19:12 م
    عدد التعليقات:15075

    قلم الحقيقه

    مسكينة أم هذا الطفل ومعه شقيقته.يبدو أنها ضحية مؤآمرة نسائية من جاراتها بفعل الحقد والحسد الذي يعتمر في قلوبهم عليها.هذه ثقافة مثل هؤلاء النسوة كل واحدة منهم لها حزبها الخاص بها وهذه النتيجة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  34. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 19:12 م
    عدد التعليقات:5762

    بسمه

    نهااااية الهيااااط 😅 الخوف ومايسوي ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    ..((سعودي))..

    الضرب يولد العنف والكراهية والإنعزال وهؤلاء صغار مساكين لايميزون ولايفهمون
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  36. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    زينب. ..

    أصدقك يا ام حسام ..حتى أني ماعلقت على مقطعك الأول ..الطفل كان شكله سليم ولا فيه آثار بكاء. أما اللي كانوا يدعون عليها ياويلكم من الله.
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  37. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    ..((سعودي))..

    بعض المقاطع تافهه مالها داعي وأرجو الاهتمام بالأبناء وتحمل مشاكلهم والصبر عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
    عدد التعليقات:14646

    هيفاء @

    يارب تشفي ها ***هههههه خطيره الله يصلحك ويعين عيالك وزوجك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    فهد١١١

    يجب أن يأخذ التحقيق مجراه ، والمذنب عقابه ، حماية للأطفال من هكذا أفعال !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    حساوي

    اضربيه علشان يصير رجال ولايغرونك العذال مهما يقولون
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

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