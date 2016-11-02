شاهد .. والدة ” الطفل المعنف” تكشف حقيقة المقطع المتداول بـ “فيديو جديد”

صحيفة المرصد: كشفت والدة الطفل صاحبة مقطع واقعة التعنيف الذي تداوله “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، صحة ضربها لطفلها، مشيرة إلي أنها أرسلت المقطع المصور لصديقاتها على سبيل المزاح.

وأضافت والدة الطفل، في مقطع فيديو جديد، أن طفلها كان يعاني من مرض الاستفراغ، وأعطته العلاج المناسب، نافية قيامها بضربه أو تعنيفه.

ويظهر الفيديو الطفل برفقة شقيقته وهما يلعبان في منزلهما، فيما تتولى الأم بنفسها التصوير موجهةً رسالةً تؤكد حبها لطفليها، وإرسالها المقطع المصور لبعض صديقاتها.

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد تفاعلت مع المقطع المتداول على تويتر، وفتحت الاثنين الماضي تحقيقًا عاجلاً للتأكد من صحة مقطع متداول (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) للأم التي تعنف طفلها.