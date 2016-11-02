الزويهري يورط لاعبا موهوبا!

صحيفة المرصد: خطفت النادي الأهلي اللاعب الموهوب عوض فقيه، لاعب التهامي بجازان، في صفقة تجاوزت نصف مليون ريال تشمل حصة اللاعب وناديه.

وأثار عدم تواجده خلال مباريات كأس الاتحاد ضمن قائمة الملكي التساؤلات. فيما ذكرت المصادر أن الجوانب المالية شكلت عائقاً كبيراً لحضور اللاعب بعد استقالة رئيس النادي السابق مساعد الزويهري الذي وافق على تكفله بالصفقة دون أن يدفع شيئاً، ليقدم استقالته فيما بعد ويترك موهوب جازان معلقاً. حيث تم تسجيله في كشوفات الأهلي بلا مقابل، الأمر الذي جعل التهاميين يوقفون انتقاله.

وأكدت المصادر وفقا لموقع النادي أن إدارة التهامي تحرص على العلاقة الطيبة مع الأهلاويين بحيث رفضت شكوى النادي الملكي لحين انتهاء المشكلة. ويعتبر فقيه أحد ابرز المواهب في مركز المحور ومكسبا لفئة الشباب.