جريمة بشعة بالدنمارك .. والضحايا لاجئة سورية وطفلتاها – صورة

صحيفة المرصد – فرانس برس:عثرت الشرطة الدنماركية، الاثنين، على جثث مهاجرة سورية وطفلتيها في الثلاجة في شقتهن، وبدأت عملية بحث عن والد الطفلتين. وعثر على جثة الأم (27 سنة) والطفلتين (7 و9 سنوات) داخل الجزء المخصص للتجميد في الثلاجة في شقتهن الواقعة في بلدة ابينرا الدنماركية، بعدما أبلغ أقاربهن الشرطة بعد أن انقطعت أخبارهن لأيام عدة.
وأفاد بيان للشرطة المحلية بأن “الشرطة دخلت الشقة وعثرت على الجثث الثلاث في الثلاجة”.
وأضاف البيان أن “زوج المرأة ووالد الطفلتين لم يكن متواجداً في الشقة، ويجري البحث عنه”.
وكانت هذه العائلة السورية وصلت إلى الدنمارك العام 2015، وحصلت على اللجوء. واستقبلت الدنمارك 21 ألف مهاجر في 2015. وتباطأ تدفق المهاجرين بعد أن أعادت الدنمارك فرض ضوابط حدودية مطلع 2016.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي السورية صورة الأم وابنتيها بكثافة.
تجدر الإشارة إلى أن الزوج مطلوب الآن من قبل الشرطة لاستجوابه، إذ بدأت الشرطة تحقيقاتها، وقامت باستجواب الجيران والناس الذين قد يعرفون الأسرة.
يذكر أن المرأة وزوجها هم أولاد عمومة، وجاؤوا مع ابنتيهما كـلاجئين إلى الدنمارك، وحصلوا على حق اللجوء في صيف العام الماضي 2015.
تعليقات ( 18 )
مـجـرم حـنـوناقـسم بـ الله خــبـر يــوجــع الـقـلـب وصـور خـلـتـنـي اذرف الـدمـع لـيـن تـبـلل شـاربـي
الماااااضي2030الاخونجي يطلب الاجر في قتل عائلته..يقدمهم ضحايا وقربان لشيطانه..اي عائله عندها متزمت وملتزم يجب الحذر منه وابلاغ المباحث عنه
شاآآآايب من جبل عسيرلاحول ولا قوة إلا بالله. طاف يبغي نجوة .. من هلاك فهلك. والمنايا رصدا .. للفتى حيث سلك. الله يرحمهم ويصبر اهلهم. ونسأل الله عز وجل أن يجلي الغمة ويرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان.
دروجبااكيد ان القاتل اخونجي ملتحي داعشي مقصر ثوبه..هم من يقتلون ابنائهم لعنهم الله شوهوا الاسلام
.لن .رحمهم الله هربوا من الموت ولكن الاجل في اي مكان ياتي اليك لا تذهب اليه.
جنوبيه *ياعمري على البنوتتين والله مايستاهلو حسبي الله على الفاعل
تميمالله يرحم حالهم
Ksbانا لله وإنا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل
..((سعودي))..لاحول ولاقوة إلا بالله.وأتمنى عدم الاستعجال بالحكم على أحد حتى يتأكد من هو الفاعل
عدد التعليقات:5788
الرحااالهذا الذي قتلهم ممن يريدون دفن النساء ..ممن يريدون ان يقتلوا النساء..ممن وصفهم الله المنافقين..انهم الدواعش اعداء المرأه...عندهم ستر النساء في سجنهم..لابارك الله فيهم ولا في من درسهم
عيدلاحول ولاقوة الا بالله . لعنة الله على كل من تسبب في معاناة الشعب السوري وشقائه من اهل المصالح والنفوذ ؟؟؟