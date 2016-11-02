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جريمة بشعة بالدنمارك .. والضحايا لاجئة سورية وطفلتاها – صورة

2 نوفمبر, 2016 , 19:06 م
جريمة بشعة بالدنمارك .. والضحايا لاجئة سورية وطفلتاها – صورة
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صحيفة المرصد – فرانس برس:عثرت الشرطة الدنماركية، الاثنين، على جثث مهاجرة سورية وطفلتيها في الثلاجة في شقتهن، وبدأت عملية بحث عن والد الطفلتين. وعثر على جثة الأم (27 سنة) والطفلتين (7 و9 سنوات) داخل الجزء المخصص للتجميد في الثلاجة في شقتهن الواقعة في بلدة ابينرا الدنماركية، بعدما أبلغ أقاربهن الشرطة بعد أن انقطعت أخبارهن لأيام عدة.

وأفاد بيان للشرطة المحلية بأن “الشرطة دخلت الشقة وعثرت على الجثث الثلاث في الثلاجة”.

وأضاف البيان أن “زوج المرأة ووالد الطفلتين لم يكن متواجداً في الشقة، ويجري البحث عنه”.

وكانت هذه العائلة السورية وصلت إلى الدنمارك العام 2015، وحصلت على اللجوء. واستقبلت الدنمارك 21 ألف مهاجر في 2015. وتباطأ تدفق المهاجرين بعد أن أعادت الدنمارك فرض ضوابط حدودية مطلع 2016.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي السورية صورة الأم وابنتيها بكثافة.

تجدر الإشارة إلى أن الزوج مطلوب الآن من قبل الشرطة لاستجوابه، إذ بدأت الشرطة تحقيقاتها، وقامت باستجواب الجيران والناس الذين قد يعرفون الأسرة.

يذكر أن المرأة وزوجها هم أولاد عمومة، وجاؤوا مع ابنتيهما كـلاجئين إلى الدنمارك، وحصلوا على حق اللجوء في صيف العام الماضي 2015.

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    مـجـرم حـنـون

    اقـسم بـ الله خــبـر يــوجــع الـقـلـب وصـور خـلـتـنـي اذرف الـدمـع لـيـن تـبـلل شـاربـي
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  2. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    الماااااضي2030

    الاخونجي يطلب الاجر في قتل عائلته..يقدمهم ضحايا وقربان لشيطانه..اي عائله عندها متزمت وملتزم يجب الحذر منه وابلاغ المباحث عنه
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  3. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    ايها الروافض الانجاس حتى في خبر محزن كهذا تأتون لتنفثون سمومكم يا ارذل البشر وتسرقون معرفات الغير للاساءة لهم . حسبي الله عليكم دنيا وآخرة وعسى النار مثواكم وبئس المصير
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  4. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    لاحول ولا قوة إلا بالله. طاف يبغي نجوة .. من هلاك فهلك. والمنايا رصدا .. للفتى حيث سلك. الله يرحمهم ويصبر اهلهم. ونسأل الله عز وجل أن يجلي الغمة ويرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان.
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  5. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    خذوا العبرة واحذرو من الروافض الذي ترون تعليقاتهم الحاقدة هنا واحذرو من الليبرالية ومن يدعو لها فقبل الثورة السورية كنا نسمع ونرى امور كثيرة لاترضي الله عز وجل تحصل هناك وانظروا كيف هي اوضاعهم الان
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  6. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    دروجبا

    اكيد ان القاتل اخونجي ملتحي داعشي مقصر ثوبه..هم من يقتلون ابنائهم لعنهم الله شوهوا الاسلام
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  7. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    .لن .

    رحمهم الله هربوا من الموت ولكن الاجل في اي مكان ياتي اليك لا تذهب اليه.
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  8. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    جنوبيه *

    ياعمري على البنوتتين والله مايستاهلو حسبي الله على الفاعل
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  9. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    انا لله وإنا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل
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  10. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    مخالف للنشر
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  11. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    تميم

    الله يرحم حالهم
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  12. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    Ksb

    انا لله وإنا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل
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  13. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    ..((سعودي))..

    لاحول ولاقوة إلا بالله.وأتمنى عدم الاستعجال بالحكم على أحد حتى يتأكد من هو الفاعل
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  14. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    السورييين و مشاكلم النفسيه صعبه جدا بين انفسهم وعلى الاخرين
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  15. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:5788

    الرحااال

    هذا الذي قتلهم ممن يريدون دفن النساء ..ممن يريدون ان يقتلوا النساء..ممن وصفهم الله المنافقين..انهم الدواعش اعداء المرأه...عندهم ستر النساء في سجنهم..لابارك الله فيهم ولا في من درسهم
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  16. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    ضحكت الام البريئه
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  17. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    عيد

    لاحول ولاقوة الا بالله . لعنة الله على كل من تسبب في معاناة الشعب السوري وشقائه من اهل المصالح والنفوذ ؟؟؟
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  18. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    الاصغر دائما ما يكون هو الاجمل
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