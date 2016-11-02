رئيس الفلبين يعود للشتم من جديد : يا ” قرود ” أميركا أوقفوا صفقة البنادق !

صحيفة المرصد:وجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي “شتائم لاذعة” للولايات المتحدة، بسبب وقف صفقة لبيع 26 ألف بندقية إلى الفلبين.

وقال دوتيرتي في خطاب نقله التلفزيون، الأربعاء: “أنظروا إلى هؤلاء القردة.. 26 ألف بندقية نريد أن نشتريها. وهم لا يريدون بيعها. لدينا كثير من الأسلحة المصنوعة محليا هنا. هؤلاء الأميركيون الأغبياء”.

وأكد الرئيس المثير للجدل أن روسيا والصين عبرتا عن استعدادهما لبيع أسلحة للفلبين، لكنه سينتظر حتى يرى ما إذا كان الجيش يرغب في مواصلة استخدام الأسلحة الأميركية وفقاً لموقع سكاي نيوز .

وتابع: “روسيا تدعونا وكذلك الصين. الصين منفتحة. أي شيء تريده. أرسلوا إلي كتيبا (بالأسلحة) وقالوا عليك الاختيار وسنرسل لك. لكني أنتظر لأنني أسأل الجيش عما إذا كان يواجه أي مشكلة. لأنه لو كانت لديكم مشكلة وكنتم تريدون مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة فحسنا. لكن انظروا بعمق وقيموا الوضع. هم ليسوا مهذبين معنا”.