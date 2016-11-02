بالصور: الأمير متعب بن عبدالله يستقبل قوات الحرس الوطني العائدة من نجران

صحيفة المرصد-واس: نقل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – لأبنائه منسوبي الحرس الوطني الذين شاركوا زملائهم في مهمة الدفاع عن الوطن في الحدود الجنوبية بمنطقة نجران .

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية اليوم للواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي بمقر اللواء بخشم العان، وذلك بعد انتهاء مشاركة اللواء في عملية (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في الحدود الجنوبية بمنطقة نجران .