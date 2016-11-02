الدولار يتراجع أمام “الجنيه” في السوق السوداء المصرية

صحيفة المرصد: وصف أحد المتعاملين المصريين ببيع وشراء الدولار في السوق السوداء حدوث ارتباك للدولار خلال تعاملات الثلاثاء و هبوط السعر عن مستوياته التاريخية .
ووفقًا لمتعاملين؛ سجل متوسط سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مابين 16.50 و 17.50 جنيهًا.
بينما أكد أحد المتعاملين وفقا لموقع مصراوي ؛ أن سعر الدولار واصل الهبوط خلال تعاملات اليوم ليصل بمساء الثلاثاء إلى 15.50 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع للأفراد.
وكان تخطى الدولار حاجز ال18 جنيها خلال تعاملات يوم الأحد الماضي ليسجل أعلى مستوى له تاريخيًا.
وعلى الرغم من انخفاض السعر بشكل ملحوظ عن أعلى مستوى سجله في تاريخه منذ الاثنين الماضي، إلا أنه مازال يحوم حول مستوياته القياسية التي سجلها مؤخرا ومرتفعا بشكل كبير مقارنة بسعره في البنوك.
تعليقات ( 11 )
خالدللاسف
خالدالي اوقف تدهور الجنيه حاليا امام الدولار هي شحنات النفط السعودي التي ارسلتها السعودية لمصر لهذا الشهر مما وفر على مصر شراء النفط بكميات لهذا الشهر ووفر بعض السيولة البسيطه لديهم ونشر هاذا بالقنوات
اللهم لاشماتههذا البلد من جرف في دحديره .. ومن هاويه إلى هاويه سحيقه .... والسبب وجه النكبه .... ابو فلاتر وسكه وفكه .. ياربعنا أبعدوا عنه ترونه شراره ... وهو سبب نكبتنا الإقتصاديه والماليه اللي نعيش فصولها حالياً
حفتر وفلترقلت سابقاً ومع بداية إنهيار القنيه بأن الدولار سيتعدى حاجز 20 جنيه .. وليته يتوقف على 20 ولكن الظاهر بيطمر وياصل 30 جنيه
ابو زهرةوالله لن يغير الله مابقوم حتى يغيرو مابانفسهم .. هذة الابتلائات على الشعب المصري ماجنته يداهم من تمكين الظالم وتسليمه زمام الامور لقيادة المصريين .. احصدو مازرعتم الان من الفقر والجوع والخوف والاعتقال
ابوتركيمن جرف لدحديره يا بتاع ( مسافه السكه) ي نصاااااااااب
📒📙 ريما...Rima📙📒هو فيه ايه هو انت قرالك ايه يااخونا احنا بنحبكوا.. وبعد ثواني هو فيه ايه قرالكم ايه بتتكلموا عننا ليه يااخونا😂😅
📒📙 ريما...Rima📙📒تابعت برنامج مصري وأحس أذني انشقت أو انخرمت 🙉😂من صراخ المذيع 😍
📒📙 ريما...Rima📙📒💰ما كأن فيه شيء بمصر 24 ساعة يمدحون السيسي بإعلامهم والإقتصاد مدمر👎
حساويازاي كدا الدولار يرجع هوا في ايه
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته