الدولار يتراجع أمام “الجنيه” في السوق السوداء المصرية

صحيفة المرصد: وصف أحد المتعاملين المصريين ببيع وشراء الدولار في السوق السوداء حدوث ارتباك للدولار خلال تعاملات الثلاثاء و هبوط السعر عن مستوياته التاريخية .

ووفقًا لمتعاملين؛ سجل متوسط سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مابين 16.50 و 17.50 جنيهًا.

بينما أكد أحد المتعاملين وفقا لموقع مصراوي ؛ أن سعر الدولار واصل الهبوط خلال تعاملات اليوم ليصل بمساء الثلاثاء إلى 15.50 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع للأفراد.

وكان تخطى الدولار حاجز ال18 جنيها خلال تعاملات يوم الأحد الماضي ليسجل أعلى مستوى له تاريخيًا.

وعلى الرغم من انخفاض السعر بشكل ملحوظ عن أعلى مستوى سجله في تاريخه منذ الاثنين الماضي، إلا أنه مازال يحوم حول مستوياته القياسية التي سجلها مؤخرا ومرتفعا بشكل كبير مقارنة بسعره في البنوك.