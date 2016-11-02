مفاجأة.. الفتاة التي أوقعت الفنان سعد لمجرد ممثلة أفلام إباحية

صحيفة المرصد:انتشرت صورة لفتاة ادعى جمهور سعد لمجرد أنها الفتاة الفرنسية التي أوقعت بـ لمجرد في باريس، مؤكدين أن المرأة المتهم باغتصابها هي ممثلة أفلام إباحية، إلا انه ليس هناك أي أمر يؤكد هذه المعلومات والصحافة المغربية والفرنسية لم تعلن هذا الأمر.

وقد انقسم الجمهور حول جنسية الفتاة، فهناك من اعتبر انها فرنسية من أصول جزائرية، في حين أكد البعض الآخر انها من الجنسية المغربية، وكل ذلك قبل الحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة في فرنسا والتي يتمنى فيها الجمهور أن يكون بريئاً.