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مفاجأة.. الفتاة التي أوقعت الفنان سعد لمجرد ممثلة أفلام إباحية

2 نوفمبر, 2016 , 20:37 م
مفاجأة.. الفتاة التي أوقعت الفنان سعد لمجرد ممثلة أفلام إباحية
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صحيفة المرصد:انتشرت صورة لفتاة ادعى جمهور سعد لمجرد أنها الفتاة الفرنسية التي أوقعت بـ لمجرد في باريس، مؤكدين أن المرأة المتهم باغتصابها هي ممثلة أفلام إباحية، إلا انه ليس هناك أي أمر يؤكد هذه المعلومات والصحافة المغربية والفرنسية لم تعلن هذا الأمر.

وقد انقسم الجمهور حول جنسية الفتاة، فهناك من اعتبر انها فرنسية من أصول جزائرية، في حين أكد البعض الآخر انها من الجنسية المغربية، وكل ذلك قبل الحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة في فرنسا والتي يتمنى فيها الجمهور أن يكون بريئاً.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    احمد عسيري

    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك - اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
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  2. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    جلجله

    شوفوا وجه العنز وأحلبوا لبن ..... شوفوا الصوره والسلاسل والكعشه والنظره والفغره ... بالله هذا شكل واحد يُعجب فيه حتى المهبل مو الصاحين ... عموماً ياكثر المدمغين والمهبل . الذين يتابعونه
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  3. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    بركان نايم

    هناك فنانين مع تحفظنا الكبير على هذه المهنه وأصحابها الذين يدمرون شبابنا بتقاليعهم وملابسهم وقصاتهم إلا أننا نشيد بتوازنهم أمثال الشاب خالد أما هذا الحقير فجاب العيد والكارثه أنهم أدخلوه الكعبه للأسف
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  4. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    الحقباني

    علم هل هذه الجرذي ؟؟المجرد؟؟ له اسهم في صحيفة المرصد ليش هتمم به علم
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  5. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    حفتر وفلتر

    هؤلاء مخلوقات تافهه ووقحه وصنع منهم الإعلام نجوم .. لأهداف لاتخفى على أصحاب الألباب .. أما مسألة فتاة إباحيه أوقعت به .. فهذا يدل على أنه شخص منحل ومراهق ومندفع ولايملك ذرة إدراك للعواقب جاهل ومغرور
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  6. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:163

    شقردي بطران

    اقسم بالله اول مره اسمع عنه او اقرا اسمه فنان في أي مجال هو وش سالفته ومتى طلع وجنسيته وهذا اسمه الحقيقي او الفني لمجرد
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  7. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    ساميه

    صدق الدكتور الفوزان . الاعلام هو من يقدم التافهين . لمجرد . مجرد****
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  8. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    مسافر

    اخر الزمان يصدق الكاذب والله يمهل ولايهمل
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  9. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    حفتر وفلتر

    هؤلاء مخلوقات تافهه ووقحه وصنع منهم الإعلام نجوم .. لأهداف لاتخفى على أصحاب الألباب .. أما مسألة فتاة إباحيه أوقعت به .. فهذا يدل على أنه شخص منحل ومراهق ومندفع ولايملك ذرة إدراك للعواقب جاهل ومغرور
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  10. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    لسني أعلم

    ,وش يتربصون فيه الاعداء !!!!
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  11. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    حساوي

    تعليق 1 الي مايطول العنب حامض عنه يقول
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  12. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    انا ما ادري وش هو له كل هالاهتمام بهالمجرد من الاخلاق .يا جماعة الخير وكأنه مخترع الذرة. مطرب لا يقدم ولا يؤخر .نقص على ظاهر الدنيا وباطنها .خيستونا به هو وهالمغربية اللي خرفنته .دود يا كل بعضه.أففففف
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  13. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    حساوي

    الله يفك اسرك يالمجرد وينصرك على الأعداء المتربصين بك
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  14. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    زي الهوا

    مجردكم ... خلاص أنتهى تاريخه الفاشل أصلاً ... وماعاد ينفع الترقيع ... مجردكم يقبع في السجن وحتى لو خرج من السجن فسيلحق بالعديد من الشواذ الذين وقعوا في شر غرورهم وأعمالهم الدنيئه .. وأنتهوا تماماً
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  15. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    أبو عبد الرحمن

    أقسم بالله لو انا مسؤل عنه كان جلدته لين تطلع عظامه اعطيتموه أكبر من حجمه وهو مايسوى شي
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