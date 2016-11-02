مفاجأة.. الفتاة التي أوقعت الفنان سعد لمجرد ممثلة أفلام إباحية

صحيفة المرصد:انتشرت صورة لفتاة ادعى جمهور سعد لمجرد أنها الفتاة الفرنسية التي أوقعت بـ لمجرد في باريس، مؤكدين أن المرأة المتهم باغتصابها هي ممثلة أفلام إباحية، إلا انه ليس هناك أي أمر يؤكد هذه المعلومات والصحافة المغربية والفرنسية لم تعلن هذا الأمر.
وقد انقسم الجمهور حول جنسية الفتاة، فهناك من اعتبر انها فرنسية من أصول جزائرية، في حين أكد البعض الآخر انها من الجنسية المغربية، وكل ذلك قبل الحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة في فرنسا والتي يتمنى فيها الجمهور أن يكون بريئاً.
تعليقات ( 15 )
احمد عسيريسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك - اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
جلجلهشوفوا وجه العنز وأحلبوا لبن ..... شوفوا الصوره والسلاسل والكعشه والنظره والفغره ... بالله هذا شكل واحد يُعجب فيه حتى المهبل مو الصاحين ... عموماً ياكثر المدمغين والمهبل . الذين يتابعونه
بركان نايمهناك فنانين مع تحفظنا الكبير على هذه المهنه وأصحابها الذين يدمرون شبابنا بتقاليعهم وملابسهم وقصاتهم إلا أننا نشيد بتوازنهم أمثال الشاب خالد أما هذا الحقير فجاب العيد والكارثه أنهم أدخلوه الكعبه للأسف
الحقبانيعلم هل هذه الجرذي ؟؟المجرد؟؟ له اسهم في صحيفة المرصد ليش هتمم به علم
حفتر وفلترهؤلاء مخلوقات تافهه ووقحه وصنع منهم الإعلام نجوم .. لأهداف لاتخفى على أصحاب الألباب .. أما مسألة فتاة إباحيه أوقعت به .. فهذا يدل على أنه شخص منحل ومراهق ومندفع ولايملك ذرة إدراك للعواقب جاهل ومغرور
عدد التعليقات:163
شقردي بطراناقسم بالله اول مره اسمع عنه او اقرا اسمه فنان في أي مجال هو وش سالفته ومتى طلع وجنسيته وهذا اسمه الحقيقي او الفني لمجرد
ساميهصدق الدكتور الفوزان . الاعلام هو من يقدم التافهين . لمجرد . مجرد****
مسافراخر الزمان يصدق الكاذب والله يمهل ولايهمل
حفتر وفلترهؤلاء مخلوقات تافهه ووقحه وصنع منهم الإعلام نجوم .. لأهداف لاتخفى على أصحاب الألباب .. أما مسألة فتاة إباحيه أوقعت به .. فهذا يدل على أنه شخص منحل ومراهق ومندفع ولايملك ذرة إدراك للعواقب جاهل ومغرور
لسني أعلم,وش يتربصون فيه الاعداء !!!!
حساويتعليق 1 الي مايطول العنب حامض عنه يقول
حساويالله يفك اسرك يالمجرد وينصرك على الأعداء المتربصين بك
زي الهوامجردكم ... خلاص أنتهى تاريخه الفاشل أصلاً ... وماعاد ينفع الترقيع ... مجردكم يقبع في السجن وحتى لو خرج من السجن فسيلحق بالعديد من الشواذ الذين وقعوا في شر غرورهم وأعمالهم الدنيئه .. وأنتهوا تماماً
أبو عبد الرحمنأقسم بالله لو انا مسؤل عنه كان جلدته لين تطلع عظامه اعطيتموه أكبر من حجمه وهو مايسوى شي