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الملك يوافق على تعيين 5000 معلمة في الوظائف التعليمية

2 نوفمبر, 2016 , 20:36 م
الملك يوافق على تعيين 5000 معلمة في الوظائف التعليمية
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صحيفة المرصد: وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم على استكمال إجراءات تعيين 5000 معلمة على الوظائف التعليمية ،وقال وزير التعليم أحمد العيسى اليوم أن إجراءات التعيين على الوظائف التعليمية سبق الإعلان عنها بحسب مانشره على حسابه في تويتر .



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    عفاف اللحياني

    أنا ما أتزوج من أشباه الرجال شوف تعليق رقم 14 موافقه عليك جمع متعوس على خايب الرجاء الله يهنيكم
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  2. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    ااببووححمموودد

    مخالف للنشر
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  3. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    ااببووححمموودد

    نجلاء .. اختصرت الموضوع يا بنت الرجال .. انا موافق مبدئيا بس انتظر رد عفاف أول !!
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  4. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    نجلاء عبدالله

    بوحمود يقصد ان الشباب يفضلون الموظفة وهذا هو السائد في مجتمعنا انا من ضمن 5000 معلمه وقابله فيك وراح اعجبك بوحمود
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  5. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    الله اكبر كبيرا

    مخالف للنشر
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  6. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    ماجد البلوي

    الله يهديك يا تعليق أبوو حموود فشلتنا عند الحريم وخليتهن يقولن عليك طماع ومن أشباه الرجال اللي تكد عليه زوجته مثل الولايا
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  7. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    بسااااام

    يابو حمود رقم 2 الخبر يقول توظيف 5 ألاف معلمه أيش دخل العرسان في الموضوع أنا اللي أعرفه أن الرجال ملزم في دفع المهر وتكاليف الزواج ويصرف على زوجته وعياله الأن الشرع ولأصول تقول كذا
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  8. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    ابو عبدالعزيز

    اشوف صورة الملك انخرع ماء شاء الله هيبة ملوك يابو فهد
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  9. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    ااببووححمموودد

    عفاف .. انت وافقي .. ولا راح نختلف على طريقة الصرف .. راح اعجبك !!
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  10. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    عبدالعزيز//

    انه سلمان قاهر المجوس وخونة الاوطان لله درك من ملك
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  11. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    غرم الله

    المهم الامن فهو نعمه لا تقدر باي ثمن الله يدحر الفتن عنا ويحطها في وجه اي دوله تريد بنا فتن
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  12. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    المطوع

    اسئل الله العظيم ان يعينك يا ايها الملك المجاهد . والله انا نحبك في الله يامن قدمت النفس والمال فداء لديننا وان كان البعض لا يعلمون.
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  13. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    عفاف اللحياني

    ياتعليق رقم 2 - تبغى الحريم يصرفن عليك يا حيف على الرجال !!
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  14. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    اياد

    جزاك الله خيرا ابا فهد وحفظك وسدد الله خطاك
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  15. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    عفاف اللحياني

    أهم شي الراتب حسب النظام السابق ولا على النظام الجديد ؟؟
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  16. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    ااببووححمموودد

    يعني .. هناك 5000 عريس في الطريق .. يا رب انا منهم !!
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  17. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    فؤاد بن علوان

    الله يوفقك يا أبو فهد ويعينك على اختيار الأحسن والأصلح لدينك ووطنك
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