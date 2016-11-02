الملك يوافق على تعيين 5000 معلمة في الوظائف التعليمية

صحيفة المرصد: وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم على استكمال إجراءات تعيين 5000 معلمة على الوظائف التعليمية ،وقال وزير التعليم أحمد العيسى اليوم أن إجراءات التعيين على الوظائف التعليمية سبق الإعلان عنها بحسب مانشره على حسابه في تويتر .