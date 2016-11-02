الملك يوافق على تعيين 5000 معلمة في الوظائف التعليمية

صحيفة المرصد: وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم على استكمال إجراءات تعيين 5000 معلمة على الوظائف التعليمية ،وقال وزير التعليم أحمد العيسى اليوم أن إجراءات التعيين على الوظائف التعليمية سبق الإعلان عنها بحسب مانشره على حسابه في تويتر .
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تعليقات ( 17 )
عفاف اللحيانيأنا ما أتزوج من أشباه الرجال شوف تعليق رقم 14 موافقه عليك جمع متعوس على خايب الرجاء الله يهنيكم
ااببووححممووددمخالف للنشر
ااببووححممووددنجلاء .. اختصرت الموضوع يا بنت الرجال .. انا موافق مبدئيا بس انتظر رد عفاف أول !!
نجلاء عبداللهبوحمود يقصد ان الشباب يفضلون الموظفة وهذا هو السائد في مجتمعنا انا من ضمن 5000 معلمه وقابله فيك وراح اعجبك بوحمود
الله اكبر كبيرامخالف للنشر
ماجد البلويالله يهديك يا تعليق أبوو حموود فشلتنا عند الحريم وخليتهن يقولن عليك طماع ومن أشباه الرجال اللي تكد عليه زوجته مثل الولايا
بساااااميابو حمود رقم 2 الخبر يقول توظيف 5 ألاف معلمه أيش دخل العرسان في الموضوع أنا اللي أعرفه أن الرجال ملزم في دفع المهر وتكاليف الزواج ويصرف على زوجته وعياله الأن الشرع ولأصول تقول كذا
ابو عبدالعزيزاشوف صورة الملك انخرع ماء شاء الله هيبة ملوك يابو فهد
ااببووححممووددعفاف .. انت وافقي .. ولا راح نختلف على طريقة الصرف .. راح اعجبك !!
عبدالعزيز//انه سلمان قاهر المجوس وخونة الاوطان لله درك من ملك
غرم اللهالمهم الامن فهو نعمه لا تقدر باي ثمن الله يدحر الفتن عنا ويحطها في وجه اي دوله تريد بنا فتن
المطوعاسئل الله العظيم ان يعينك يا ايها الملك المجاهد . والله انا نحبك في الله يامن قدمت النفس والمال فداء لديننا وان كان البعض لا يعلمون.
عفاف اللحيانيياتعليق رقم 2 - تبغى الحريم يصرفن عليك يا حيف على الرجال !!
ايادجزاك الله خيرا ابا فهد وحفظك وسدد الله خطاك
عفاف اللحيانيأهم شي الراتب حسب النظام السابق ولا على النظام الجديد ؟؟
ااببووححمموودديعني .. هناك 5000 عريس في الطريق .. يا رب انا منهم !!
فؤاد بن علوانالله يوفقك يا أبو فهد ويعينك على اختيار الأحسن والأصلح لدينك ووطنك