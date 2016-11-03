بالصور.. صديقة سعدلمجرد تخرج عن صمتها وصدمة لعشّاقه !!

صحيفة المرصد:وجّهت الإيطالية لورا فريسون صديقة النجم المغربي سعد لمجرد السابقة الدعم له، بعدما القي القبض عليه في فرنسا بتهمة الإغتصاب.

ونشرت فريسون صوراً جمعتها مع لمجرد، موجهةً له كلمات داعمة، وقالت: “أنت في ورطة وأنا هنا في بلدك، وبالرغم من كل ما حصل بيننا، أنا معك بقلبي”.

وأضافت: “في أي حال، سأدعمك” ، وفقاً لموقع روتانا.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على الفنان سعد لمجرد الأربعاء الماضي بتهمتي “الاعتداء الجنسي” و”الاعتداء الجسدي الإرادي”، وقرر القضاء الفرنسي إبقاء لمجرد قيد الاعتقال قبل تحديد تاريخ لبدء محاكمته بموجب القانون الفرنسي.