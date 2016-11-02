ماذا قال ” إياد مدني ” في أول تعليق له بعد استقالته ؟

صحيفة المرصد: وجه إياد المدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي سابقاً بعد تقديم استقالته ، الشكر لكل من تضامن معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لكل من غرد ويغرد هنا، عشتم على حسن ظنكم وفيض مشاعركم، والفرد منا حياته سِيرة وسعي، يوفق تارة ويتعثر أخرى ، والأمر موكول لله”.

وتقدم مدني باستقالته، أول أمس الإثنين، بسبب ظروف صحية، بحسب ما تم الإعلان عنه.