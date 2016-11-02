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ماذا قال ” إياد مدني ” في أول تعليق له بعد استقالته ؟

2 نوفمبر, 2016 , 21:07 م
ماذا قال ” إياد مدني ” في أول تعليق له بعد استقالته ؟
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صحيفة المرصد: وجه إياد المدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي سابقاً بعد تقديم استقالته ، الشكر لكل من تضامن معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لكل من غرد ويغرد هنا، عشتم على حسن ظنكم وفيض مشاعركم، والفرد منا حياته سِيرة وسعي، يوفق تارة ويتعثر أخرى ، والأمر موكول لله”.
وتقدم مدني باستقالته، أول أمس الإثنين، بسبب ظروف صحية، بحسب ما تم الإعلان عنه.



تعليقات ( 59 )

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  1. 59
    2 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    هادي الحارثي\\\ تصلال نجران

    موفق بخير اخوناايادمدني \\ماقلت الا ماهم قالوة المصارية عن انفسهم وثلاجتهم
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  2. 58
    2 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    ستبقى ذكراك العطرة

    فلقد مثلت المملكة خير تمثيل ولم تتعثر بل من كان في بطنه حجرا ولم يتحمل عبارة عابرة هو من تعثر حتى اصبحت ذلك الجهاز الذي نطقه بعظمة لسانه مخلدا بسخريته في التاريخ العربي والاسلامي بل والعالم اجمع
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  3. 57
    2 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    اعلام السيسي يهاجم حكومة بلادنا بوقاحه وسفاههه متناسين المليارات التي صبت عليهم صبا يقف مع بشار والمجوس ضد السوريين فلماذا تمدحه يا خنبوقه الست من يدعي الوطنية
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  4. 56
    2 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    واحد

    احسن ثلاجه درجه حرارتها من ٤ الى ٨ فوق الصفر بتخزن الفول والخبز فيها ما يتأثر لمدة تزيد عن مائه يوم نوعيه الثلاجات تايوانيه وبالامكان تخزين **** فيها
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  5. 55
    2 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    ابو نواف

    كان كورنيش جده قديماً له ميزه وهي وجود الخيل السيسي كان ضريف يمتطيه الصغار ويعبث به الكبار كان جميل وقزعه وزنمباوي وعبيط لانه يصهل كالخيل وهو مجرد قزم للخيول مهمتة المتعه والإضحاك لانه يفتقد للذكاء
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  6. 54
    2 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    إستشاري صح

    حقيقة كلمة معالي الوزير إياد مدني كانت ختام مسك لخدمته ، ويشكر عليها فقد****
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  7. 53
    2 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    مخالف للنشر
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  8. 52
    2 نوفمبر, 2016 , 21:49 م
    عدد التعليقات:499

    ابونواف...

    وماهو مصير من يهاجم ملكناووطنا ياقلم الدجل في قنوات مصريه محسوبة على السيس ونظامه ليل نهار
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  9. 51
    2 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    أوركيد🌺

    گله من تحت رأسك ي الثلاجة☺️
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  10. 50
    2 نوفمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    وكانت ضربة حكومتنا الرشيدة على وجوه الأخوان قوية ومؤلمة في وقتنا الحالي حتى كاد يطير صوابهم ويصيبهم الجنون منها.ذكرتي بتلك اللطمة الأخرى التي تلقاها أحد دعاتهم في بداية تولي ملك الحزم مقاليد الحكم.
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  11. 49
    2 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مافهمت شي لا من الخبر نفسه ولا من المعلقين
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  12. 48
    2 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    مخالف
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  13. 47
    2 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مافهمت شي
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  14. 46
    2 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    إستشاري صح

    الفكر الأخواني يظهر ويتجلى في تركيا وهو فكر ديني قومي يحافظ على مبادئه ووطنه ماهو حال بعض الدول العربية اللي اغلب مدنها مهدمه وشبابها في بطاله وعملتها منهاره ويمرقون من الدين والإسلام يحاربونه .
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  15. 45
    2 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    😂شر البلية مايضحك 😂

    أتمنى لو عندي ثلاجة زي اللي عنده؟وعندك واحد ثلاجة CC سيساويه وصلحوه ليه😂
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  16. 44
    2 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    زائر

    لاتعليق
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  17. 43
    2 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    زائر

    ان شاء الله خير
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  18. 42
    2 نوفمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    على كل حال رب ضارة نافعة. وسالفة الطرد جعلت حكومتنا تدرك خطر هذا المرض السرطاني الأخواني الخبيث جيدآ وتسارع من وقتها الى بتره واستئصاله في الحال دون تأخير.وتجعل من يهاجم مصر وزعيمها هذا مصيره.
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  19. 41
    2 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    صنيتان الحزين على قرضه الشعر

    هههههههو
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  20. 40
    2 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    احمد عسيري

    ونعم من أوكلت له امرك ياجبل مايهزك ريح تكلمت فأوجعت حماك الله .
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  21. 39
    2 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    😂شر البلية مايضحك 😂

    أتمنى أن تنزل بالاسواق ثلاجة بأسم ثلاجة سي سي بلحة فلاتر
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  22. 38
    2 نوفمبر, 2016 , 21:38 م
    عدد التعليقات:499

    ابونواف...

    حدد ياقلم الدجل من حكومتك وماهو وطنك تتلون كالحربا حسب الموقف امتحتنا اخوان وإخوان كفانا الله شرك وشرهم
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  23. 37
    2 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    راكاااان

    اول مره في التاريخ اسمع عن إقالة مسؤل بسبب ثلاجه 14 قدم
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  24. 36
    2 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    اشمالي

    اخنبوقه قاله ايقول يحب اسيسي اقرع
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  25. 35
    2 نوفمبر, 2016 , 21:35 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    فهذا الفكر الأخواني الفاسد معشعش في نفوس وعقول الكثيرين والا ماشاهدنا الكرت الأحمر خرج للبعض بصفة طرد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآوت.
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  26. 34
    2 نوفمبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:499

    ابونواف...

    قلم الدجل الاخوان منشاه ومصدره وطنك الام نحن بلاد منبع الرساله ومهبط الوحي وقبلة المسلمين ومهوى فؤادهم ملكنا سلمان وقائدنا ووطنا السعوديه ياوافد يامنتفع
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  27. 33
    2 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    😂شر البلية مايضحك 😂

    معقوله عشر سنين يابلحه وانت عايش على الماء !! انت رجل خارق غريب الأطوار ؟
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  28. 32
    2 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    اللقافة شينة

    مخالف
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  29. 31
    2 نوفمبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    والله المفروض بعد سالفة الكرت الأحمر والطرد أن تقوم حكومتنا الرشيدة رعاها الله بمراجعة الفكر الأخواني وأتباعه في بلادنا وقطع جنحانه بل وبتر جذوره الخبيثة من أساسها.
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  30. 30
    2 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    ملتاع

    حفظ الماء بالثلاجه التي تعمل بالغاز قد يتحول لون الماء الى اصفر اللون بسبب العكاره احفظوا الماء في ثلاجه كهرباء
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  31. 29
    2 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    حفتر وفلتر

    كان الله في عونك يامدني ... فقد صدر قرار إقالتك من القاهره ... وهذا هو المؤسف .. والكارثه الأكبر / أنك لم تتجن على ذلك الخسيسي وإنما رددت ما أقسم بالله عليه ( السؤال / ألا يوجد لك حصانه دبلوماسيه ؟ )
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  32. 28
    2 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    إستشاري صح

    تعداك اللوم يا ولم تقول إلا الصدق ومن يريد الإستخفاف بعقول أهل مصر يجب نعريه ونستخف به ومن لايحترم عقولنا لانحترمه ...شكرا معالي الوزير إياد مدني ...وتعيش بأمن وسلام .
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  33. 27
    2 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    😂شر البلية مايضحك 😂

    رئيس نكته الثلاجه وفلاتر وكفته وبلحه ومسافة سكه وغيرها من المهازل 😂😎😂
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  34. 26
    2 نوفمبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:499

    ابونواف...

    لاتطعم صغير السبع عطفاً عليه لانه سيكبر ويلتهمك ولكن تخلص منه لانه من جبل على الغدر سيغدر بك يوماً من الايام ولاتامن الخوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 25
    2 نوفمبر, 2016 , 21:28 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    والله المفروض بعد سالفة الكرت الأحمر والطرد أن تقوم حكومتنا الرشيدة رعاها الله بمراجعة الفكر الأخواني وأتباعه في بلادنا وقطع جنحانه بل وبتر جذوره الخبيثة من أساسها.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  36. 24
    2 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    مؤرخ

    مخالف للنشر
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  37. 23
    2 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    بقايا مشاعر

    اصبحت ثلاثجة السيسي اشهر ثلاجه في هذا العام ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 22
    2 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    إستشاري صح

    تعداك اللوم يا ولم تقول إلا الصدق ومن يريد الإستخفاف بعقول أهل مصر يجب نعريه ونستخف به ومن لايحترم عقولنا لانحترمه ...شكرا معالي الوزير إياد مدني ...وتعيش بأمن وسلام .
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  39. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    شكراً إياد مدني وليخسئوا أعلام بلحه ثلاجة فلاتر ومؤيديه

    شكراً إياد مدني فقد أوجعت الانقلابي صاحب كذبة الثلاجه واعلامه النشاز الحاقد المريض
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  40. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 21:24 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( ماهو الفرق ..... بين الثلاجة ... والفريزر ؟)))))))
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  41. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 21:23 م
    عدد التعليقات:499

    ابونواف...

    كان كورنيش جده قديماً له ميزه وهي وجود الخيل السيسي كان ضريف يمتطيه الصغار ويعبث به الكبار كان جميل وقزعه وزنمباوي وعبيط لانه يصهل كالخيل وهو مجرد قزم للخيول مهمتة المتعه والإضحاك لانه يفتقد للذكاء
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  42. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    ابو عبدالله

    بنو ليبرال عاد لهم بصيص من الامل البسيط بعودة الحياه المعدومه للجنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 21:22 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    *** أأأأأأخوان الشر في بلادنا. آآآآآآآآآآآآآآآآآوت.
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  44. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    خنبوقه تعليق 6 داخل بمعرف خادم السيسي هههههه أُهنيك فقد عرفت قدر نفسك
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  45. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    ==😂==

    😂😂ثلاجة بلحه سي سي فلاتر تشتغل على الفاضي 😂😂
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  46. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    محمد 266

    انها الثلاجه ياساده.. نشكرك على ما قدمت وجعلها الله لكم في ميزان حسناتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    بدر

    ليس بسبب ضروف صحية وانما بسبب تصريحه ضد السيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    عبدالعزيز//

    تعليق 5 و2 لشخص واحد وعلى العموم سيدك السيسي العن من الاخوان والدليل جنوده بسوريا مع النظام وتصويته بمجلس الامن ضد الشعب السوري الاعزل فحشرك الله معه واتفاقه مع ايران امس لمده بالخام من العراق
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  49. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    زعيم العرب سلمان الحزم الذي دعس على رقاب المجوس وأفشل خططهم وليس من صوت ضد حماية السوريين من المجرم بشار والمجوس وروسيا****
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  50. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    =====

    😜😂😜ثلاجة خسيسي تشتغل بالماء 😂😜😂
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  51. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 21:18 م
    عدد التعليقات:499

    ابونواف...

    البطل والزعيم ياقلم الضلال لايكون كذاب مرواغ خبيث ناكر للجميل على الاقل رؤرسامصر السابقين كان لهم كريزما وحضور وليس يجترون الكلام كماتتجر؟؟؟الطعام ابن وطني أنصره ضالم اومضلوم عاشت السعوديه بلاد الخير
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  52. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    والتبن بالccوش حصلنا منه خذ ملياراتنا واحنا طراروة الله يعين بس
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  53. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 21:14 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    ثلاجة حطمت فندق .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    خادم السيسي

    **** حفظ الله زعيم العرب السيد القائد المشير عبدالفتاح السيسي .. ****
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  55. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    ***الثلاجة ما فيها إلا ماء
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  56. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:499

    ابونواف...

    تعرض لحمله***من إعلام مصري*** وإعلاميين مأجورين لم يتركو كلمة في قاموس ** الاونعتوهوالشعب السعودي بها ويجترون ماضي للدوله العثمانية التكية وكسوة الكعبة وكرمهم منحك سيجارة للمضره فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 21:12 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((( يظهر ان الثلاجة __*****)))))))
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  58. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 21:10 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه . بطل يازعيم.
    لا يعجبني(17) اعجبني(3)
  59. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    حساوي

    كلها من الثلاجه الي مافيها الا ماء من عشر سنوات
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