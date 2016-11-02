ماذا قال ” إياد مدني ” في أول تعليق له بعد استقالته ؟

صحيفة المرصد: وجه إياد المدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي سابقاً بعد تقديم استقالته ، الشكر لكل من تضامن معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مدني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لكل من غرد ويغرد هنا، عشتم على حسن ظنكم وفيض مشاعركم، والفرد منا حياته سِيرة وسعي، يوفق تارة ويتعثر أخرى ، والأمر موكول لله”.
وتقدم مدني باستقالته، أول أمس الإثنين، بسبب ظروف صحية، بحسب ما تم الإعلان عنه.
لكل من غرد ويغرد هنا،عشتم على حسن ظنكم وفيض مشاعركم.
والفرد منا حياته مٓسِيرة وسعي،يوفق تارة ويتعثر أخرى،والأمر موكول لله. #شكرا_اياد_مدني
— Iyad Amin Madani (@IyadMadani) November 2, 2016
تعليقات ( 59 )
هادي الحارثي\\\ تصلال نجرانموفق بخير اخوناايادمدني \\ماقلت الا ماهم قالوة المصارية عن انفسهم وثلاجتهم
ستبقى ذكراك العطرةفلقد مثلت المملكة خير تمثيل ولم تتعثر بل من كان في بطنه حجرا ولم يتحمل عبارة عابرة هو من تعثر حتى اصبحت ذلك الجهاز الذي نطقه بعظمة لسانه مخلدا بسخريته في التاريخ العربي والاسلامي بل والعالم اجمع
صنيتان الحزين على قرضة العقارياعلام السيسي يهاجم حكومة بلادنا بوقاحه وسفاههه متناسين المليارات التي صبت عليهم صبا يقف مع بشار والمجوس ضد السوريين فلماذا تمدحه يا خنبوقه الست من يدعي الوطنية
واحداحسن ثلاجه درجه حرارتها من ٤ الى ٨ فوق الصفر بتخزن الفول والخبز فيها ما يتأثر لمدة تزيد عن مائه يوم نوعيه الثلاجات تايوانيه وبالامكان تخزين **** فيها
ابو نوافكان كورنيش جده قديماً له ميزه وهي وجود الخيل السيسي كان ضريف يمتطيه الصغار ويعبث به الكبار كان جميل وقزعه وزنمباوي وعبيط لانه يصهل كالخيل وهو مجرد قزم للخيول مهمتة المتعه والإضحاك لانه يفتقد للذكاء
إستشاري صححقيقة كلمة معالي الوزير إياد مدني كانت ختام مسك لخدمته ، ويشكر عليها فقد****
صنيتان الحزين على قرضة العقاريمخالف للنشر
عدد التعليقات:499
ابونواف...وماهو مصير من يهاجم ملكناووطنا ياقلم الدجل في قنوات مصريه محسوبة على السيس ونظامه ليل نهار
أوركيد🌺گله من تحت رأسك ي الثلاجة☺️
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقهوكانت ضربة حكومتنا الرشيدة على وجوه الأخوان قوية ومؤلمة في وقتنا الحالي حتى كاد يطير صوابهم ويصيبهم الجنون منها.ذكرتي بتلك اللطمة الأخرى التي تلقاها أحد دعاتهم في بداية تولي ملك الحزم مقاليد الحكم.
🍉زائر المساء✋🍉🕟مافهمت شي لا من الخبر نفسه ولا من المعلقين
🍉زائر المساء✋🍉🕟مافهمت شي
إستشاري صحالفكر الأخواني يظهر ويتجلى في تركيا وهو فكر ديني قومي يحافظ على مبادئه ووطنه ماهو حال بعض الدول العربية اللي اغلب مدنها مهدمه وشبابها في بطاله وعملتها منهاره ويمرقون من الدين والإسلام يحاربونه .
😂شر البلية مايضحك 😂أتمنى لو عندي ثلاجة زي اللي عنده؟وعندك واحد ثلاجة CC سيساويه وصلحوه ليه😂
زائرلاتعليق
زائران شاء الله خير
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقهعلى كل حال رب ضارة نافعة. وسالفة الطرد جعلت حكومتنا تدرك خطر هذا المرض السرطاني الأخواني الخبيث جيدآ وتسارع من وقتها الى بتره واستئصاله في الحال دون تأخير.وتجعل من يهاجم مصر وزعيمها هذا مصيره.
صنيتان الحزين على قرضه الشعرهههههههو
احمد عسيريونعم من أوكلت له امرك ياجبل مايهزك ريح تكلمت فأوجعت حماك الله .
😂شر البلية مايضحك 😂أتمنى أن تنزل بالاسواق ثلاجة بأسم ثلاجة سي سي بلحة فلاتر
عدد التعليقات:499
ابونواف...حدد ياقلم الدجل من حكومتك وماهو وطنك تتلون كالحربا حسب الموقف امتحتنا اخوان وإخوان كفانا الله شرك وشرهم
راكااااناول مره في التاريخ اسمع عن إقالة مسؤل بسبب ثلاجه 14 قدم
اشمالياخنبوقه قاله ايقول يحب اسيسي اقرع
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقهفهذا الفكر الأخواني الفاسد معشعش في نفوس وعقول الكثيرين والا ماشاهدنا الكرت الأحمر خرج للبعض بصفة طرد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآوت.
عدد التعليقات:499
ابونواف...قلم الدجل الاخوان منشاه ومصدره وطنك الام نحن بلاد منبع الرساله ومهبط الوحي وقبلة المسلمين ومهوى فؤادهم ملكنا سلمان وقائدنا ووطنا السعوديه ياوافد يامنتفع
😂شر البلية مايضحك 😂معقوله عشر سنين يابلحه وانت عايش على الماء !! انت رجل خارق غريب الأطوار ؟
اللقافة شينةمخالف
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقهوالله المفروض بعد سالفة الكرت الأحمر والطرد أن تقوم حكومتنا الرشيدة رعاها الله بمراجعة الفكر الأخواني وأتباعه في بلادنا وقطع جنحانه بل وبتر جذوره الخبيثة من أساسها.
ملتاعحفظ الماء بالثلاجه التي تعمل بالغاز قد يتحول لون الماء الى اصفر اللون بسبب العكاره احفظوا الماء في ثلاجه كهرباء
حفتر وفلتركان الله في عونك يامدني ... فقد صدر قرار إقالتك من القاهره ... وهذا هو المؤسف .. والكارثه الأكبر / أنك لم تتجن على ذلك الخسيسي وإنما رددت ما أقسم بالله عليه ( السؤال / ألا يوجد لك حصانه دبلوماسيه ؟ )
إستشاري صحتعداك اللوم يا ولم تقول إلا الصدق ومن يريد الإستخفاف بعقول أهل مصر يجب نعريه ونستخف به ومن لايحترم عقولنا لانحترمه ...شكرا معالي الوزير إياد مدني ...وتعيش بأمن وسلام .
😂شر البلية مايضحك 😂رئيس نكته الثلاجه وفلاتر وكفته وبلحه ومسافة سكه وغيرها من المهازل 😂😎😂
عدد التعليقات:499
ابونواف...لاتطعم صغير السبع عطفاً عليه لانه سيكبر ويلتهمك ولكن تخلص منه لانه من جبل على الغدر سيغدر بك يوماً من الايام ولاتامن الخوان
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقهوالله المفروض بعد سالفة الكرت الأحمر والطرد أن تقوم حكومتنا الرشيدة رعاها الله بمراجعة الفكر الأخواني وأتباعه في بلادنا وقطع جنحانه بل وبتر جذوره الخبيثة من أساسها.
مؤرخمخالف للنشر
بقايا مشاعراصبحت ثلاثجة السيسي اشهر ثلاجه في هذا العام ****
إستشاري صحتعداك اللوم يا ولم تقول إلا الصدق ومن يريد الإستخفاف بعقول أهل مصر يجب نعريه ونستخف به ومن لايحترم عقولنا لانحترمه ...شكرا معالي الوزير إياد مدني ...وتعيش بأمن وسلام .
شكراً إياد مدني وليخسئوا أعلام بلحه ثلاجة فلاتر ومؤيديهشكراً إياد مدني فقد أوجعت الانقلابي صاحب كذبة الثلاجه واعلامه النشاز الحاقد المريض
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( ماهو الفرق ..... بين الثلاجة ... والفريزر ؟)))))))
عدد التعليقات:499
ابونواف...كان كورنيش جده قديماً له ميزه وهي وجود الخيل السيسي كان ضريف يمتطيه الصغار ويعبث به الكبار كان جميل وقزعه وزنمباوي وعبيط لانه يصهل كالخيل وهو مجرد قزم للخيول مهمتة المتعه والإضحاك لانه يفتقد للذكاء
ابو عبداللهبنو ليبرال عاد لهم بصيص من الامل البسيط بعودة الحياه المعدومه للجنيه
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقه*** أأأأأأخوان الشر في بلادنا. آآآآآآآآآآآآآآآآآوت.
==😂==😂😂ثلاجة بلحه سي سي فلاتر تشتغل على الفاضي 😂😂
محمد 266انها الثلاجه ياساده.. نشكرك على ما قدمت وجعلها الله لكم في ميزان حسناتكم
بدرليس بسبب ضروف صحية وانما بسبب تصريحه ضد السيسي
عبدالعزيز//تعليق 5 و2 لشخص واحد وعلى العموم سيدك السيسي العن من الاخوان والدليل جنوده بسوريا مع النظام وتصويته بمجلس الامن ضد الشعب السوري الاعزل فحشرك الله معه واتفاقه مع ايران امس لمده بالخام من العراق
صنيتان الحزين على قرضة العقاريزعيم العرب سلمان الحزم الذي دعس على رقاب المجوس وأفشل خططهم وليس من صوت ضد حماية السوريين من المجرم بشار والمجوس وروسيا****
=====😜😂😜ثلاجة خسيسي تشتغل بالماء 😂😜😂
عدد التعليقات:499
ابونواف...البطل والزعيم ياقلم الضلال لايكون كذاب مرواغ خبيث ناكر للجميل على الاقل رؤرسامصر السابقين كان لهم كريزما وحضور وليس يجترون الكلام كماتتجر؟؟؟الطعام ابن وطني أنصره ضالم اومضلوم عاشت السعوديه بلاد الخير
💎⭐️عــهـــود⭐️💎والتبن بالccوش حصلنا منه خذ ملياراتنا واحنا طراروة الله يعين بس
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقهثلاجة حطمت فندق .
خادم السيسي**** حفظ الله زعيم العرب السيد القائد المشير عبدالفتاح السيسي .. ****
عدد التعليقات:499
ابونواف...تعرض لحمله***من إعلام مصري*** وإعلاميين مأجورين لم يتركو كلمة في قاموس ** الاونعتوهوالشعب السعودي بها ويجترون ماضي للدوله العثمانية التكية وكسوة الكعبة وكرمهم منحك سيجارة للمضره فقط
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((( يظهر ان الثلاجة __*****)))))))
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقهالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه . بطل يازعيم.
حساويكلها من الثلاجه الي مافيها الا ماء من عشر سنوات