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بالفيديو: عامل في محل تميس يبصق على العجين قبل إدخاله للفرن

2 نوفمبر, 2016 , 21:48 م
بالفيديو: عامل في محل تميس يبصق على العجين قبل إدخاله للفرن
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صحيفة المرصد:وثق كاميرا جوال مواطن قيام عامل في محل للتميس وهو يقوم بعمل قذر كما يظهر في الفيديو ، وذلك بالبصق على العجين قبل إدخاله للفرن .

كما بين الفيديو لحظة بصق العامل على العجين وظهر وجه العامل واضحاً ، كما طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي محاسبة العامل ، والتحقيق بالواقعة .



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    إستشاري صح

    يزاولون *** عيانا بيانا أهل التميس ينقش الخبز بأظافره أمام الزبائن ثم يضع العجين خرقه وسخه ثم يدخل القرص الفرن ..اتمنى من البلدية المتابعة .
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  2. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    كان حالياً

    تميس بنكهة السعبوله, هذا تم تصويره وماخفيَ أعظم , يجب على البلدية إجبار أصحاب المحلات على وضع كاميرات مراقبه + ووضع قفاز اليد+ والأهتمام بنظافة الأدوات والمحل بصفة عامه والله نشوف شيء لا يطاق.
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  3. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    تميم

    يعلم الله هذولا البخاريه الي يسوون التميس من اجرم واحقد الناس مع مطاعم البخاري انا مقاطعها من زمان والله فيها قذاره قذاره انتبهو قاطعوه التميس المعفن مع البخاري.
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  4. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    ابو علي

    هذا بالاحساء عند بقالة الدوحه اللي عند الفرسان
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  5. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  6. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    جنوبيه *

    الله لا يوفقك. يووه. قرف مقدر اشوف المقطع 😢😭
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  7. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    جنوبيه *

    يييييع مابي اشوف المقطع كرهني بالتميس كنت احبه💔💔💔
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  8. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 21:56 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    ماهي غريبه على الافغان...هم من فتح ديرتهم للارهابيين والخونه
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  9. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    تصحيح

    الله أكبر ... هكذا تكتب ... تميسه بالتفلان
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  10. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    أوركيد🌺

    ك عادتكم دائماً تستعجلون ف إطلاق الأحكام من غير ماتتثبتون أحسنوا الظن .. العامل نحسبه والله حسيبه أن ماعمله عبارة عن "رُقية"😛
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  11. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    مرجوج ومصفوق

    فيه تميس بالجبن وبالكراث وبالسمن وهذه ( تميسه*** ) هههههه عموماً المقطع قديم والباكستاني تلاقونه حوش الدراهم وسافر وماحد حقق في المقطع .. لأنه من يأمن العقوبه يسئ الأدب . وهذا ماهو حاصل في بلدنا
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  12. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    عبشان الشلولخ

    هذا شكله رافضي افغاني .. فعلاً فالرافضة في افغانستان كثييير
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  13. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    أبن الصويدرة

    يمكن ماعنده سمن و بصق عشان يمسك عفوآ ياخوان تبغون ننقد المطاعم ولاننقد زوجاتنا او خواتنا على اللامبالاه بالاهتمام بالطبخ وتفنن بالاكللات فقط يتفنون بالجولات والموضة
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  14. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    حساوي

    خلاص كرهت التميس عقب هالمقطع
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  15. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:15088

    قلم الحقيقه

    مؤكد واحد من الحشد الشعبي الأفغاني بمهنة خباز *** نفسها. حمدآ لله لاأتعامل لامع الأفغان ولا مع اليمانية على حد سواء. آخر اهتماماتهم نظافة مأكولاتهم ومايقمدونه.
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  16. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    الله و اكبر عليه
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  17. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:14652

    هيفاء @

    الله يقرفه 😷***
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