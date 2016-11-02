بالفيديو: عامل في محل تميس يبصق على العجين قبل إدخاله للفرن

صحيفة المرصد:وثق كاميرا جوال مواطن قيام عامل في محل للتميس وهو يقوم بعمل قذر كما يظهر في الفيديو ، وذلك بالبصق على العجين قبل إدخاله للفرن .

كما بين الفيديو لحظة بصق العامل على العجين وظهر وجه العامل واضحاً ، كما طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي محاسبة العامل ، والتحقيق بالواقعة .