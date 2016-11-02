بالفيديو: عامل في محل تميس يبصق على العجين قبل إدخاله للفرن

صحيفة المرصد:وثق كاميرا جوال مواطن قيام عامل في محل للتميس وهو يقوم بعمل قذر كما يظهر في الفيديو ، وذلك بالبصق على العجين قبل إدخاله للفرن .
كما بين الفيديو لحظة بصق العامل على العجين وظهر وجه العامل واضحاً ، كما طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي محاسبة العامل ، والتحقيق بالواقعة .
تعليقات ( 17 )
إستشاري صحيزاولون *** عيانا بيانا أهل التميس ينقش الخبز بأظافره أمام الزبائن ثم يضع العجين خرقه وسخه ثم يدخل القرص الفرن ..اتمنى من البلدية المتابعة .
كان حالياًتميس بنكهة السعبوله, هذا تم تصويره وماخفيَ أعظم , يجب على البلدية إجبار أصحاب المحلات على وضع كاميرات مراقبه + ووضع قفاز اليد+ والأهتمام بنظافة الأدوات والمحل بصفة عامه والله نشوف شيء لا يطاق.
تميميعلم الله هذولا البخاريه الي يسوون التميس من اجرم واحقد الناس مع مطاعم البخاري انا مقاطعها من زمان والله فيها قذاره قذاره انتبهو قاطعوه التميس المعفن مع البخاري.
ابو عليهذا بالاحساء عند بقالة الدوحه اللي عند الفرسان
جنوبيه *الله لا يوفقك. يووه. قرف مقدر اشوف المقطع 😢😭
جنوبيه *يييييع مابي اشوف المقطع كرهني بالتميس كنت احبه💔💔💔
عدد التعليقات:1
الرحااالماهي غريبه على الافغان...هم من فتح ديرتهم للارهابيين والخونه
تصحيحالله أكبر ... هكذا تكتب ... تميسه بالتفلان
أوركيد🌺ك عادتكم دائماً تستعجلون ف إطلاق الأحكام من غير ماتتثبتون أحسنوا الظن .. العامل نحسبه والله حسيبه أن ماعمله عبارة عن "رُقية"😛
مرجوج ومصفوقفيه تميس بالجبن وبالكراث وبالسمن وهذه ( تميسه*** ) هههههه عموماً المقطع قديم والباكستاني تلاقونه حوش الدراهم وسافر وماحد حقق في المقطع .. لأنه من يأمن العقوبه يسئ الأدب . وهذا ماهو حاصل في بلدنا
عبشان الشلولخهذا شكله رافضي افغاني .. فعلاً فالرافضة في افغانستان كثييير
أبن الصويدرةيمكن ماعنده سمن و بصق عشان يمسك عفوآ ياخوان تبغون ننقد المطاعم ولاننقد زوجاتنا او خواتنا على اللامبالاه بالاهتمام بالطبخ وتفنن بالاكللات فقط يتفنون بالجولات والموضة
حساويخلاص كرهت التميس عقب هالمقطع
عدد التعليقات:15088
قلم الحقيقهمؤكد واحد من الحشد الشعبي الأفغاني بمهنة خباز *** نفسها. حمدآ لله لاأتعامل لامع الأفغان ولا مع اليمانية على حد سواء. آخر اهتماماتهم نظافة مأكولاتهم ومايقمدونه.
عدد التعليقات:14652
هيفاء @الله يقرفه 😷***