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تعرف على عدد قتلى ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا – صور

2 نوفمبر, 2016 , 22:05 م
تعرف على عدد قتلى ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا – صور
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صحيفة المرصد – وكالات:يستمر نزيف ميليشيات إيران البشرية المنتشرة في سوريا، فمنذ تدخل طهران العسكري إلى جانب قوات الأسد نهاية عام 2012، خسرت طهران إلى الآن قرابة 17 ضابطاً كبيراً معظمهم من ميليشيات الحرس الثوري قتلوا في مناطق مختلفة من سوريا.

الجنرال “حيدري” أحدث خسائر إيران في سوريا
وذكرت وكالة “الأناضول” في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إيران رمت بثقلها العسكري في سوريا فعلياً وقت احتدام الحرب هناك عام 2012، حيث أرسلت “مستشارين عسكريين” وميليشيات أجنبية بغية القتال إلى جانب حليفها الأسد في قمع احتجاجات واسعة ضد نظامه القمعي.

وأكدت الوكالة أن الجنرال “ذاكر حيدري”، الذي أعلن عن مقتله الاثنين الماضي خلال معارك جيش الفتح في محافظة حلب، هو أحدث خسائر إيران في سوريا، لينضم إلى جانب جنرالات آخرين سبقوه منذ 2013.

ولفتت إلى أن حيدري كان جنرالًا متقاعد وقائداً لسرية عسكرية في ميليشيات الحرس الثوري بمحافظة “أذربيجان الشرقية” غربي إيران، غير أنه اختار أن يقدّم خدمات “استشارية” عسكرية في سوريا عقب تقاعده.

ومن بين القتلى أيضاً، “غلام رضى سيماي” الجنرال الإيراني الرفيع، وأحد رفاق حيدري، الذين سقط هو الآخر في معارك ضد المعارضة بسوريا قبل نحو أسبوع، وتحدثت وسائل إعلام أنه شارك على مدار 8 أعوام في الحرب ضد العراق بالثمانينات.
وتضم قائمة خسائر إيران من الجنرالات، “دريوش دوروستي” الذي قتل بمعارك في محافظة حماه وسط سوريا بداية أيلول الماضي، إلى جانب الجنرال المتقاعد “غلام أحمدي” مساعد قائد ما يسمى ميليشيا “سيد الشهداء” الذي لقي مصرعه بحلب في 31 أب الماضي.

“تشرين إيران الأسود”
وجاءت أكبر الخسائر البشرية لإيران خلال تشرين الأول 2015، حينما خسرت الجنرال “حسين همداني”، نائب قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني في التاسع من ذات الشهر، خلال معارك في حلب.

وبعده بأربعة أيام فقط، جاءت الضربة الموجعة الثانية، لتعلن إيران عن مقتل جنرالين لديها في سوريا وهما “حاج حميد مختربند” المعروف بـ “أبو الزهراء”، و”فرشاد حسني زاده” لكن هذه المرة في محافظة حماة.

ومع احتدام المعارك جنوبي حلب بين المعارضة والنظام وحلفائه، سقط العميد “جواد دوربين” قتيلاً جديدا لإيران في سوريا، إلى جانب “شفيق شفيعي” القيادي البارز في صفوف ميليشيا “فيلق القدس”.

ومن بين قتلى إيران في سوريا، الجنرالات، حسن شاطري، محمد جمالي زاده، عبدالله إسكندري، عبدالرضى مجيري، جبار دريساوي، علي الله دادي، محسن قجريان، حسن علي شمس أبادي.

1200 قتيل إيراني في سوريا
في المقابل، “عين الله تبريزي”، المستشار في “فيلق كربلاء”، التابع لـ”الحرس الثوري”، اعترف في مايو/ أيار الماضي، بمقتل ألف و200 عسكري تابع لقوات بلاده في سوريا منذ عام 2012، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيراني.
ولا يعرف بالتحديد عدد القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا لدعم نظام الأسد إلا أن تقارير تشير إلى أنهم بالآلاف.

1294187706-36

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تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    😎مرصداوي عنيد😎

    يارب اجعلها دائمه على هؤلاء الروافض الانجاس في حلهم وترحالهم.
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  2. 36
    2 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    رعد الجنوب

    اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ياكريم
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  3. 35
    2 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    الشيعة الرافضة للحق تحارب بالنيابة عن صهيون اليهود وأعداء المسلمين المؤمنين حقاً
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  4. 34
    2 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    الشيعة الإمامية الرافضة للحق هي منبع التكفير والارهاب والفساد الديني والاخلاقي
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  5. 33
    2 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    علي

    ..كما أن هناك مبطلات للصيام أو مُفطرات .. كذلك يوجد مبطلات للإسلام.. إذا إدعى أحد الإسلام ثم لعن وكفّر أحد ألخلفاء ألراشدين أو ألصحابة أو أمهات ألمؤمنين أو قذف البيت النبوي الشريف يكون خرج من الإسلام
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  6. 32
    2 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    لك الله ياسورياياارض الحمويين والحمصيين والغساسنه هي من قبايل الاءزدوارض الامويين وارض المناذره الخ حسبناالله على ايران وعلى حرسها الثوري اللذي يديرالمعارك بسوريا وعلى الطاغوت الاءكبرروسيااحتلت سوريا
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  7. 31
    2 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    إلى جهنم بإذن الله وبئس المصير ياجنرالات الأرهاب الشيعي الرافضي الإيراني القذر
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  8. 30
    2 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    لك الله ياسورياياارض الحمويين والحمصيين والغساسنه هي من قبايل الاءزدوارض الامويين وارض المناذره الخ حسبناالله على ايران وعلى حرسها الثوري اللذي يديرالمعارك بسوريا وعلى الطاغوت الاءكبرروسيااحتلت سوريا
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  9. 29
    2 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    ؟؟

    واحد من هؤلاء الكلاب الروافض المجوس المجرمين أسمه علي الله ؟! هذا أسم شركي
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  10. 28
    2 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    مذيع القناه ليلاطلع مليشيات طاءيفيه جديده منها المليشياء الزينبيه تواجدو بسوريامانعرفه إعلاميا هي مليشياء البطاط عصائب الحق أبوالفضل العباس الخ وحزب الشيطان وحرس ثوري الحشد الشعبي وافغان وباكستان حسبي
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  11. 27
    2 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    خالد

    اللهم احصهم عدد واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا
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  12. 26
    2 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    متنح

    ســــــمــــعت والعلم عند الله ان الـــــــــــــــــــــــخنبقه من ظمن المعزين جـاك جـاك المطوع
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  13. 25
    2 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    احمد

    عليهم سخط الله وغضبه واليم عقابه السوريين لم يذهبوا الى ظهران ليقاتلوهم هم المعتدين ظلما وعدوانا ونصرة للظالم بشار ..وان شاء الله انهم خسروا الدنيا والاخرة ومصيرهم جهنم
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  14. 24
    2 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    الله لايردكم ياجحلط ايران والحشد الشعبي وحزب الله ومليشيا بشارالعلويه ومليشيا افغان وباكستان الله لايردكم والله أمس بالليل ق الحدث اعلامي بهاأظهرتقريبا 20مليشياء مجوسية بسوريا والله شفتها بالقناه ليل
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  15. 23
    2 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    احمد عسيري

    اللهم احصهم عدد واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا
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  16. 22
    2 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    الناقد

    اللهم لاتبق منهم أحد ، وأجعلهم حطب لجهنم . . هؤلاء الكلاب الذين يتبجحون ويفتخرون بأحتلال أربع عواصم عربيه وذلك ليس لقوتهم ولكن للأسف لضعف العرب في هذا الزمن !!
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  17. 21
    2 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    اللهم أهلك المجوس الروافض والروس الملاحدة والنصيريين العملاء الخونة الذين فتلوا أهل السنة في سوريا وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا وكل مكان يارب العالمين .
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  18. 20
    2 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    سعد

    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. انتهى.
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  19. 19
    2 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    سعد

    أن رجلاً قال:يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".رواه مسلم
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  20. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    الغامدى

    اللهم دمرهم المجوس الحاقدين باذن الله سوف نؤدبهم الكلاب الخنازير
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  21. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:4287

    العنيد

    الله قوي جبار سبحانه و تعالى ينتقم للأبرياء و المساكين المظلومين من أهلنا السنه الله ينصرهم على أعداء الله الروس و الإيرنين الله يخذلهم قاتلكم الله
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  22. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
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  23. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    سعد

    وقال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله: ومن مظاهر موالاة الكفار الروس او الامريكان إعانته ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة ـ نعوذ بالله من ذلك. انتهى.
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  24. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    خبر محزن لخنبوقة وباقي القطيع وراح يلطمون الى الصبح الله يزيدهم
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  25. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    ابو احمد

    اللهم احصهم عدد واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا
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  26. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    غرم الله

    نتمنى لهم مزيد من القتلى خاصة من حرس الثور الايراني لهم سنين ومعهم روسيا وعصابات العراق ولبنان وافغانستان وباكستان والى الان لم يستطيعوا هزيمة مجموعه من المجاهدين المحاصرين وممنوعين من الاسلحه
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  27. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    زمن الذكريات

    الله يجعلهم في حريق وان شاء الله عزوجل نفرح بهلاك قاسم سليماني المجوسي الخبيث
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  28. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    القروي

    الان قلم الكستاني يلطم مثل اقرانه
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  29. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    فؤاد بن علوان

    والقادم أفضل بإذن الله لأهل السنة ولكن ينقصهم وحدة الصف وتوحيد الكلمة ومعرفة العدو الحقيقي من روافض ومجوس وملحدون ونصارى حاقدين وعدم الثقة في الشيعة بأي حالة من الأحوال في الداخل والخارج لأنهم خونة
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  30. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    عدد قليل
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  31. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    موت بغيضك ياقلم ايران انت ومن هم على شاكلتك
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  32. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    أوركيد🌺

    شاهت الوجوه آجعل يبكى عليكم😭 مادرتوا أسبوعكم .
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  33. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    واقع

    إلى قعر جهنم وبئس المصير
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  34. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    اسأل الله ان يجعل خسايرهم اكبر وافدح ولاينصرهم ولايعلي لهم رايه ويخسيهم ويرد كيدهم في نحورهم هم ومنضماتهم داعش والحوثي والحشد واخوانها
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  35. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    إستشاري صح

    مجرمين وقتلهم الله ... الحمد لله .
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  36. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    إلى جهنم وبئس المصير

    إلى جهنم وبئس المصير
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  37. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    الله لا يحسن عزاك يا الخنبوقه
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