تعرف على عدد قتلى ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا – صور

صحيفة المرصد – وكالات:يستمر نزيف ميليشيات إيران البشرية المنتشرة في سوريا، فمنذ تدخل طهران العسكري إلى جانب قوات الأسد نهاية عام 2012، خسرت طهران إلى الآن قرابة 17 ضابطاً كبيراً معظمهم من ميليشيات الحرس الثوري قتلوا في مناطق مختلفة من سوريا.
الجنرال “حيدري” أحدث خسائر إيران في سوريا
وذكرت وكالة “الأناضول” في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إيران رمت بثقلها العسكري في سوريا فعلياً وقت احتدام الحرب هناك عام 2012، حيث أرسلت “مستشارين عسكريين” وميليشيات أجنبية بغية القتال إلى جانب حليفها الأسد في قمع احتجاجات واسعة ضد نظامه القمعي.
وأكدت الوكالة أن الجنرال “ذاكر حيدري”، الذي أعلن عن مقتله الاثنين الماضي خلال معارك جيش الفتح في محافظة حلب، هو أحدث خسائر إيران في سوريا، لينضم إلى جانب جنرالات آخرين سبقوه منذ 2013.
ولفتت إلى أن حيدري كان جنرالًا متقاعد وقائداً لسرية عسكرية في ميليشيات الحرس الثوري بمحافظة “أذربيجان الشرقية” غربي إيران، غير أنه اختار أن يقدّم خدمات “استشارية” عسكرية في سوريا عقب تقاعده.
ومن بين القتلى أيضاً، “غلام رضى سيماي” الجنرال الإيراني الرفيع، وأحد رفاق حيدري، الذين سقط هو الآخر في معارك ضد المعارضة بسوريا قبل نحو أسبوع، وتحدثت وسائل إعلام أنه شارك على مدار 8 أعوام في الحرب ضد العراق بالثمانينات.
وتضم قائمة خسائر إيران من الجنرالات، “دريوش دوروستي” الذي قتل بمعارك في محافظة حماه وسط سوريا بداية أيلول الماضي، إلى جانب الجنرال المتقاعد “غلام أحمدي” مساعد قائد ما يسمى ميليشيا “سيد الشهداء” الذي لقي مصرعه بحلب في 31 أب الماضي.
“تشرين إيران الأسود”
وجاءت أكبر الخسائر البشرية لإيران خلال تشرين الأول 2015، حينما خسرت الجنرال “حسين همداني”، نائب قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني في التاسع من ذات الشهر، خلال معارك في حلب.
وبعده بأربعة أيام فقط، جاءت الضربة الموجعة الثانية، لتعلن إيران عن مقتل جنرالين لديها في سوريا وهما “حاج حميد مختربند” المعروف بـ “أبو الزهراء”، و”فرشاد حسني زاده” لكن هذه المرة في محافظة حماة.
ومع احتدام المعارك جنوبي حلب بين المعارضة والنظام وحلفائه، سقط العميد “جواد دوربين” قتيلاً جديدا لإيران في سوريا، إلى جانب “شفيق شفيعي” القيادي البارز في صفوف ميليشيا “فيلق القدس”.
ومن بين قتلى إيران في سوريا، الجنرالات، حسن شاطري، محمد جمالي زاده، عبدالله إسكندري، عبدالرضى مجيري، جبار دريساوي، علي الله دادي، محسن قجريان، حسن علي شمس أبادي.
1200 قتيل إيراني في سوريا
في المقابل، “عين الله تبريزي”، المستشار في “فيلق كربلاء”، التابع لـ”الحرس الثوري”، اعترف في مايو/ أيار الماضي، بمقتل ألف و200 عسكري تابع لقوات بلاده في سوريا منذ عام 2012، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيراني.
ولا يعرف بالتحديد عدد القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا لدعم نظام الأسد إلا أن تقارير تشير إلى أنهم بالآلاف.
تعليقات ( 37 )
😎مرصداوي عنيد😎يارب اجعلها دائمه على هؤلاء الروافض الانجاس في حلهم وترحالهم.
رعد الجنوباللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ياكريم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينالشيعة الرافضة للحق تحارب بالنيابة عن صهيون اليهود وأعداء المسلمين المؤمنين حقاً
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينالشيعة الإمامية الرافضة للحق هي منبع التكفير والارهاب والفساد الديني والاخلاقي
علي..كما أن هناك مبطلات للصيام أو مُفطرات .. كذلك يوجد مبطلات للإسلام.. إذا إدعى أحد الإسلام ثم لعن وكفّر أحد ألخلفاء ألراشدين أو ألصحابة أو أمهات ألمؤمنين أو قذف البيت النبوي الشريف يكون خرج من الإسلام
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينإلى جهنم بإذن الله وبئس المصير ياجنرالات الأرهاب الشيعي الرافضي الإيراني القذر
؟؟واحد من هؤلاء الكلاب الروافض المجوس المجرمين أسمه علي الله ؟! هذا أسم شركي
خالداللهم احصهم عدد واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا
متنحســــــمــــعت والعلم عند الله ان الـــــــــــــــــــــــخنبقه من ظمن المعزين جـاك جـاك المطوع
احمدعليهم سخط الله وغضبه واليم عقابه السوريين لم يذهبوا الى ظهران ليقاتلوهم هم المعتدين ظلما وعدوانا ونصرة للظالم بشار ..وان شاء الله انهم خسروا الدنيا والاخرة ومصيرهم جهنم
احمد عسيرياللهم احصهم عدد واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا
الناقداللهم لاتبق منهم أحد ، وأجعلهم حطب لجهنم . . هؤلاء الكلاب الذين يتبجحون ويفتخرون بأحتلال أربع عواصم عربيه وذلك ليس لقوتهم ولكن للأسف لضعف العرب في هذا الزمن !!
سعدوقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. انتهى.
سعدأن رجلاً قال:يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".رواه مسلم
الغامدىاللهم دمرهم المجوس الحاقدين باذن الله سوف نؤدبهم الكلاب الخنازير
عدد التعليقات:4287
العنيدالله قوي جبار سبحانه و تعالى ينتقم للأبرياء و المساكين المظلومين من أهلنا السنه الله ينصرهم على أعداء الله الروس و الإيرنين الله يخذلهم قاتلكم الله
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته
سعدوقال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله: ومن مظاهر موالاة الكفار الروس او الامريكان إعانته ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة ـ نعوذ بالله من ذلك. انتهى.
ابو احمداللهم احصهم عدد واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا
غرم اللهنتمنى لهم مزيد من القتلى خاصة من حرس الثور الايراني لهم سنين ومعهم روسيا وعصابات العراق ولبنان وافغانستان وباكستان والى الان لم يستطيعوا هزيمة مجموعه من المجاهدين المحاصرين وممنوعين من الاسلحه
زمن الذكرياتالله يجعلهم في حريق وان شاء الله عزوجل نفرح بهلاك قاسم سليماني المجوسي الخبيث
القرويالان قلم الكستاني يلطم مثل اقرانه
فؤاد بن علوانوالقادم أفضل بإذن الله لأهل السنة ولكن ينقصهم وحدة الصف وتوحيد الكلمة ومعرفة العدو الحقيقي من روافض ومجوس وملحدون ونصارى حاقدين وعدم الثقة في الشيعة بأي حالة من الأحوال في الداخل والخارج لأنهم خونة
أوركيد🌺شاهت الوجوه آجعل يبكى عليكم😭 مادرتوا أسبوعكم .
واقعإلى قعر جهنم وبئس المصير
إستشاري صحمجرمين وقتلهم الله ... الحمد لله .
إلى جهنم وبئس المصيرإلى جهنم وبئس المصير