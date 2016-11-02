بالصور : الملك سلمان يزور الشيخ الشثري

صحيفة المرصد:زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري في منزله، وذلك للاطمئنان على صحته.

وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالصور المتداولة من زيارة خادم الحرمين، والتي تمت في حضور ابن الشيخ ناصر، الشيخ سعد الشثري، المستشار بديوان الملك.