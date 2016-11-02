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بالصور : الملك سلمان يزور الشيخ الشثري

2 نوفمبر, 2016 , 23:03 م
بالصور : الملك سلمان يزور الشيخ الشثري
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صحيفة المرصد:زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري في منزله، وذلك للاطمئنان على صحته.

وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالصور المتداولة من زيارة خادم الحرمين، والتي تمت في حضور ابن الشيخ ناصر، الشيخ سعد الشثري، المستشار بديوان الملك.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    أبن الصويدرة

    يحفظك ربي تدافع عن الحرمين الشريفين وتحمي جارك وتزور العلماء وتزور أخوانك اسال الله ان يعينك ويحميك من كل شر
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  2. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    المنسي

    تواضع الملك الله يطول بعمر ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    المنسي

    تواضع الملك الله يطول بعمر ..
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  4. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    الهاشمي

    ما شاء الله هؤلاء هم قادتنا في تعظيم العلماء وزيارتهم انه التواضع حفظكم الله وكتب لكم الأجر
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  5. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    عبد رب ادريس منصور هادي

    مخالف
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  6. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    أسماء

    مخالف للنشر
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  7. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    عاصفة الحزم

    مخالف للنشر
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  8. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    كر كر

    مخالف
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  9. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    كر كر

    مخالف
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