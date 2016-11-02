بالصور : الملك سلمان يزور الشيخ الشثري

صحيفة المرصد:زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري في منزله، وذلك للاطمئنان على صحته.
وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالصور المتداولة من زيارة خادم الحرمين، والتي تمت في حضور ابن الشيخ ناصر، الشيخ سعد الشثري، المستشار بديوان الملك.
تعليقات ( 9 )
أبن الصويدرةيحفظك ربي تدافع عن الحرمين الشريفين وتحمي جارك وتزور العلماء وتزور أخوانك اسال الله ان يعينك ويحميك من كل شر
المنسيتواضع الملك الله يطول بعمر ..
المنسيتواضع الملك الله يطول بعمر ..
الهاشميما شاء الله هؤلاء هم قادتنا في تعظيم العلماء وزيارتهم انه التواضع حفظكم الله وكتب لكم الأجر
عبد رب ادريس منصور هاديمخالف
أسماءمخالف للنشر
عاصفة الحزممخالف للنشر
كر كرمخالف
كر كرمخالف