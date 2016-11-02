بالفيديو : ضابط بالدفاع المدني يوثق طريقة فتح باب السيارة عند ضياع المفتاح

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد ضباط الدفاع المدني وهو يشرح طريقة فتح باب السيارة عند فقدان المفتاح .

حيث بين الفيديو الضابط وهو يضع قطعة قماش على حد الباب وضغطها بسكروب لفتح مجال لوضع “وسادة هوائية” في الفرجة الصغيرة.

كما أوضح أن الوسادة الهوائية تسمح بتوسيع الفرجة حينما يتم نفخها لتتكون مساحة كافية لإدخال سيخ حديدي وتوجيهه نحو زر فتح الباب.