بالفيديو : ضابط بالدفاع المدني يوثق طريقة فتح باب السيارة عند ضياع المفتاح

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد ضباط الدفاع المدني وهو يشرح طريقة فتح باب السيارة عند فقدان المفتاح .
حيث بين الفيديو الضابط وهو يضع قطعة قماش على حد الباب وضغطها بسكروب لفتح مجال لوضع “وسادة هوائية” في الفرجة الصغيرة.
كما أوضح أن الوسادة الهوائية تسمح بتوسيع الفرجة حينما يتم نفخها لتتكون مساحة كافية لإدخال سيخ حديدي وتوجيهه نحو زر فتح الباب.
تعليقات ( 8 )
سهلفكرة ممتازة لاكن نادر من ينسي المفتاح طالما وهوتماتيك لاكن الخوف من صعاليك الشوارع ياخذوا الفكرة ويعبثوا بسيارت الناس من الداخل اذا لم تكن عملية سرقة السيارة ميسرة
الهاشميبتسوي زي ابو ذرة يوم نسي مفاتيحة بالرياض وصلتوا للقمر باختراعاتكم الجهنمية
زائرهجعل ما تفتح بيبان سياراتكم وش دخلنا فيكم بعد مانسوق وجايين على بالكم
تعليق 2أي والله ياليل أبو لمبه ،،، هذا شي غلط ياخي احس انهم جالسين يعلمون الحرامية كيف يسرقون سيارات الناس ؟؟؟
باسمحلو صنعتوا طياره ياعربين
عدد التعليقات:4287
العنيداي والله علمو الحرميه يقاله ذا الضابط صانع صاروخ امحق واذا نسيت المفتاح من وين لك الكيس الى ينفخ هذا يانفخان
عدد التعليقات:4287
العنيدياليل أبو لمبه !!
عدد التعليقات:7757
الحرمانحلو يعني اطلب اسعاف واستعير الكف حقت جهاز الضغط فيه اختراع علبه مغنطيس يحفظ فيها مفتاح يفتح الباب ولا يشغله والصقه بسيارتك وخلصنا