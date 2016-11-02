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بالفيديو : ضابط بالدفاع المدني يوثق طريقة فتح باب السيارة عند ضياع المفتاح

2 نوفمبر, 2016 , 23:12 م
بالفيديو : ضابط بالدفاع المدني يوثق طريقة فتح باب السيارة عند ضياع المفتاح
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد ضباط الدفاع المدني وهو يشرح طريقة فتح باب السيارة عند فقدان المفتاح .

حيث بين الفيديو الضابط وهو يضع قطعة قماش على حد الباب وضغطها بسكروب لفتح مجال لوضع “وسادة هوائية” في الفرجة الصغيرة.

كما أوضح أن الوسادة الهوائية تسمح بتوسيع الفرجة حينما يتم نفخها لتتكون مساحة كافية لإدخال سيخ حديدي وتوجيهه نحو زر فتح الباب.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    سهل

    فكرة ممتازة لاكن نادر من ينسي المفتاح طالما وهوتماتيك لاكن الخوف من صعاليك الشوارع ياخذوا الفكرة ويعبثوا بسيارت الناس من الداخل اذا لم تكن عملية سرقة السيارة ميسرة
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  2. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    الهاشمي

    بتسوي زي ابو ذرة يوم نسي مفاتيحة بالرياض وصلتوا للقمر باختراعاتكم الجهنمية
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  3. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    زائره

    جعل ما تفتح بيبان سياراتكم وش دخلنا فيكم بعد مانسوق وجايين على بالكم
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  4. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    تعليق 2

    أي والله ياليل أبو لمبه ،،، هذا شي غلط ياخي احس انهم جالسين يعلمون الحرامية كيف يسرقون سيارات الناس ؟؟؟
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  5. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    باسم

    حلو صنعتوا طياره ياعربين
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  6. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 23:31 م
    عدد التعليقات:4287

    العنيد

    اي والله علمو الحرميه يقاله ذا الضابط صانع صاروخ امحق واذا نسيت المفتاح من وين لك الكيس الى ينفخ هذا يانفخان
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  7. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:4287

    العنيد

    ياليل أبو لمبه !!
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  8. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:7757

    الحرمان

    حلو يعني اطلب اسعاف واستعير الكف حقت جهاز الضغط فيه اختراع علبه مغنطيس يحفظ فيها مفتاح يفتح الباب ولا يشغله والصقه بسيارتك وخلصنا
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