بالفيديو : أول تعليق من سارة الودعاني بعد التعدي عليها بالضرب فى لندن

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل ، مقطع فيديو لخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني تحكي من خلاله معاناتها من المعاملة القاسية التي أصبح يعامل بها الغرب العرب بشكل عام ، وذلك بعد التعدى عليها بالضرب من قبل مجهول في أحد شوارع لندن .

كما أطلق نشطاء ” تويتر هاشتاق #ضرب_ساره_الودعاني_لندن تضامنا مع الودعاني ، مبديين استيائهم جراء ما تعرضت له الفتاة من اعتداء .