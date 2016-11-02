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بالفيديو : أول تعليق من سارة الودعاني بعد التعدي عليها بالضرب فى لندن

2 نوفمبر, 2016 , 23:22 م
بالفيديو : أول تعليق من سارة الودعاني بعد التعدي عليها بالضرب فى لندن
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل ، مقطع فيديو لخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني تحكي من خلاله معاناتها من المعاملة القاسية التي أصبح يعامل بها الغرب العرب بشكل عام ، وذلك بعد التعدى عليها بالضرب من قبل مجهول في أحد شوارع لندن .

كما أطلق نشطاء ” تويتر هاشتاق #ضرب_ساره_الودعاني_لندن تضامنا مع الودعاني ، مبديين استيائهم جراء ما تعرضت له الفتاة من اعتداء .



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    يوسف

    هههههه عاقبه لكي ولامثالك
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  2. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    محمد

    شيعي برونزي؟؟ خنبوقة هههههههههه ايش رايك
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  3. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    محمد

    هاذي حقوق المراة بالغرب الي ازجتونا فيها يالحريم يلا ذوقو حقوق المراة على اصولها في بلاد الغرب الي كذبوا عليكم فيها وخلي خنبوقة يزعرط المراة بالغرب معززة مكرمة تسلم ايديهم الي ضربوكي وعلموكي السفر
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  4. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    تركي London

    يا غريب كن اديب الحمدالله والشكر لي خمس سنوات في لندن وماشفت الي نسمع عنه هذا اولاً. ثانياً لندن مليانه كميرات تقدر تبلغ عنه ويجبوه
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  5. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    زائد واحد

    الوداعين يبرءون لله منها ومن تصرفاتها. من شاهدها فى اكسفورد مع خوياها الشباب يعرف اى مستوى وصلت الية من تحضر.ماتدرى بيد اي واحد منهم همس ولمس وغمز قدام الناس وماخفى اعظم. مالها اهل وعيال عم يؤدبونها.
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  6. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    يمني وافتخر

    ياجماعة عيب عليكم تسخروا من بنات بلدكم فين فزعتكم مع بنت بلدكم بالله هالوجه الحلو يستاهل ضرب ويستاهل سخرية فديت هالخلقة الحلوه سلامتك ياحلوه
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  7. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:5768

    بسمه

    مافيه تعليق ايجابي كله لوم بلوم ههههههه لا اله الا الله يا ملائكة محظوظه الارض فيكم !!!!حياتها ومستقبلها ودراستها واهلها ادرى بمصلحتها ...البنت محجبه وعادي فيه شباب انقتلوا ما انضربوا بس ..!!!!
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  8. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    احبُ المرح والجمبزة

    حسبي الله عليه .. الله جعل يده بالعافية ليش كيذا اربعين دقيقة سارونه غته وخرجه وبعدها والله لدوره قليل الأدب مايصير تسذا وكذا
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  9. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    تستاهلين وطقي براسك في الحيط - وغني بصوت عالي - ابكي على ما جرالي ياهلي.
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  10. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    السليمان

    قاعد اتخيل الى الان
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  11. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    مهاوي

    وانتي وش موديك لندن هاه 😂هذا اللي حصلتيه
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  12. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    نص نايم

    المكياج اعظم اختراع بشري لاخفاء بشاعة السحالي .!
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  13. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    ابوصفوق

    اقضبي ارضك والله مااحد درى عنك ولا طق لك خبر
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  14. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    فوفو

    أنضربت وتتألم ولها نفس تصور بعد ناس غريبة والله
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  15. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    عزوز

    بس . ؟ ايه يامال اللي
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  16. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    فيصل

    من طلع من داره قل مقداره خل الغرب ينفعك دامك عندهم وتبين عيشتهم تحملي المراه في الغرب تهان وتغتصب مو بس تنضرب ومسلوبه من ابسط حقوقها اجازه الامومه بعد الولاده من ٣-ه ايام وترجع تداوم او تفصل مثال بسيط
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  17. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    خبيرة تجميل من جدكم
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  18. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    ابو داليدا

    تستاهلي من رضي بالاهانه اهانوه الناس
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  19. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    شيعي برونزي

    للا سف شي محزن عندما نرى اخواتنا يظهرن في الشاشات اللهم اهدهن واستر عليهن
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  20. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    عبود

    من طلع من داره قل مقداره..ليتك في بلدك وبحجابك معززه مكرمه مصونه !!
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  21. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    شيعي برونزي

    هههههههه افا وانا بو جاسم
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