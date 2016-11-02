بالفيديو : أول تعليق من سارة الودعاني بعد التعدي عليها بالضرب فى لندن

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل ، مقطع فيديو لخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني تحكي من خلاله معاناتها من المعاملة القاسية التي أصبح يعامل بها الغرب العرب بشكل عام ، وذلك بعد التعدى عليها بالضرب من قبل مجهول في أحد شوارع لندن .
كما أطلق نشطاء ” تويتر هاشتاق #ضرب_ساره_الودعاني_لندن تضامنا مع الودعاني ، مبديين استيائهم جراء ما تعرضت له الفتاة من اعتداء .
تعليقات ( 21 )
يوسفهههههه عاقبه لكي ولامثالك
محمدشيعي برونزي؟؟ خنبوقة هههههههههه ايش رايك
محمدهاذي حقوق المراة بالغرب الي ازجتونا فيها يالحريم يلا ذوقو حقوق المراة على اصولها في بلاد الغرب الي كذبوا عليكم فيها وخلي خنبوقة يزعرط المراة بالغرب معززة مكرمة تسلم ايديهم الي ضربوكي وعلموكي السفر
تركي Londonيا غريب كن اديب الحمدالله والشكر لي خمس سنوات في لندن وماشفت الي نسمع عنه هذا اولاً. ثانياً لندن مليانه كميرات تقدر تبلغ عنه ويجبوه
زائد واحدالوداعين يبرءون لله منها ومن تصرفاتها. من شاهدها فى اكسفورد مع خوياها الشباب يعرف اى مستوى وصلت الية من تحضر.ماتدرى بيد اي واحد منهم همس ولمس وغمز قدام الناس وماخفى اعظم. مالها اهل وعيال عم يؤدبونها.
يمني وافتخرياجماعة عيب عليكم تسخروا من بنات بلدكم فين فزعتكم مع بنت بلدكم بالله هالوجه الحلو يستاهل ضرب ويستاهل سخرية فديت هالخلقة الحلوه سلامتك ياحلوه
عدد التعليقات:5768
بسمهمافيه تعليق ايجابي كله لوم بلوم ههههههه لا اله الا الله يا ملائكة محظوظه الارض فيكم !!!!حياتها ومستقبلها ودراستها واهلها ادرى بمصلحتها ...البنت محجبه وعادي فيه شباب انقتلوا ما انضربوا بس ..!!!!
احبُ المرح والجمبزةحسبي الله عليه .. الله جعل يده بالعافية ليش كيذا اربعين دقيقة سارونه غته وخرجه وبعدها والله لدوره قليل الأدب مايصير تسذا وكذا
😎مرصداوي عنيد😎تستاهلين وطقي براسك في الحيط - وغني بصوت عالي - ابكي على ما جرالي ياهلي.
السليمانقاعد اتخيل الى الان
مهاويوانتي وش موديك لندن هاه 😂هذا اللي حصلتيه
نص نايمالمكياج اعظم اختراع بشري لاخفاء بشاعة السحالي .!
ابوصفوقاقضبي ارضك والله مااحد درى عنك ولا طق لك خبر
فوفوأنضربت وتتألم ولها نفس تصور بعد ناس غريبة والله
عزوزبس . ؟ ايه يامال اللي
فيصلمن طلع من داره قل مقداره خل الغرب ينفعك دامك عندهم وتبين عيشتهم تحملي المراه في الغرب تهان وتغتصب مو بس تنضرب ومسلوبه من ابسط حقوقها اجازه الامومه بعد الولاده من ٣-ه ايام وترجع تداوم او تفصل مثال بسيط
ابو داليداتستاهلي من رضي بالاهانه اهانوه الناس
شيعي برونزيللا سف شي محزن عندما نرى اخواتنا يظهرن في الشاشات اللهم اهدهن واستر عليهن
عبودمن طلع من داره قل مقداره..ليتك في بلدك وبحجابك معززه مكرمه مصونه !!
شيعي برونزيهههههههه افا وانا بو جاسم