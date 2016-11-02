بالفيديو.. ” متعب بن عبدالله ” يقبل كتف جندي فقد ذراعه بعد إصابته في الحد الجنوبي ويعيده للعمل

صحيفة المرصد:قبّل وزير الحرس الوطني “الأمير متعب بن عبدالله”، خلال استقباله قوات الحرس الوطني العائدة من نجران، كتف الجندي أول “محمد يحيى المسعودي” الذي فقد ذراعه بعد إصابته أثناء مشاركته مع زملائه في الذود عن حدود وطنه في الحد الجنوبي، في موقف إنساني جميل.

وتفصيلاً، وعندما حان دور الجندي لاستلام نوط ووسام الشجاعة من “الأمير متعب”، وعند سلامه على كتف الأمير فاجأه بأن بادره بالسلام على كتف الجندي واحتضانه بشكل حميمي، قائلاً له: “أنت بطل وكل قطرة دم نزفتها هي وسام شرف وعز؛ لأنك دافعت عن وطنك بروحك وبسالتك وشجاعتك” وفقاً لموقع سبق.

وفوجئ “الأمير متعب” أن الجندي “محمد” سيُحال للتقاعد بسبب عجزه فأمر في الحال بعودته للعمل في وظيفة تناسب قدراته، مؤكداً أن الحرس الوطني لن يفرط في أبنائه الأبطال، وأن هذا الجندي وزملاءه المصابين سيستمرون في عملهم مع زملائهم، وأن الحرس الوطني والوطن والمواطن السعودي يعتز ويفتخر بهؤلاء الأبطال، سواء أكان في الحرس الوطني، أم في بقية القطاعات العسكرية الأخرى.