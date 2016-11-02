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شاهد.. كيف تحولت لكمة هائلة إلى جريمة قتل ؟

2 نوفمبر, 2016 , 23:49 م
شاهد.. كيف تحولت لكمة هائلة إلى جريمة قتل ؟
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صحيفة المرصد:ظهرت معلومات جديدة، الأربعاء، في قضية الضحية البالغ من العمر 64 عاماً والذي قضى إثر تعرضه لكمة هائلة في رأسه أثناء سيره بحي كوينز في مدينة نيويورك خلال الصيف الماضي.

وبعد 5 أشهر من اللكمة القاتلة، بثت الشرطة الأميركية مقطع فيديو جديداً من كاميرات المراقبة تبدو فيه ملامح الجاني، وهو أسود في العقد الثالث من العمر وضخم الجثة، واضحة للغاية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى سرعة ضبطه، بحسب شبكةABC الأميركية وفقاً لموقع العربية نت.

وليس واضحاً كيف أدت اللكمة إلى الوفاة مباشرة، ولكن الضحية تعرض من قبل لذبحة صدرية وعدة أزمات قلبية، فضلاً عن معاناته من أمراض أخرى.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    لكمة قوية أودت بحياته
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  2. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    لكمة هايلة هههه لكمة قوية الأصح
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