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السومة يوجه رسالة لجماهير الاهلي عبر مقطع فيديو !

3 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص
السومة يوجه رسالة لجماهير الاهلي عبر مقطع فيديو !
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صحيفة المرصد : طالب اللاعب عمر السومة مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي عبر مقطع فيديو جماهير ناديه ، بضرورة مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني في اللقاء القادم أمام الوحدة ، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل ضمن بطولة  دوري جميل للمحترفين.

وأشار “السومة” في حديثه عن أهمية اللقاء  بقوله : أن الفريق قادر على الفوز على الوحدة وتحقيق الثلاث نقاط. مطالباً الجماهير الأهلاوية بضرورة مساندة الأهلي أمام الوحدة والحضور إلى ملعب المباراة وتشجيع الفريق ومؤازرته وأن وجود الجماهير يسعد اللاعبين ويدعمهم بشكل قوي.

يذكر أن الفريق الأهلوي يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، حيث يسعى للحاق بركب الصدارة التي يقودها الاتحاد برصيد 16 نقطة ويأتي خلفه الهلال برصيد 15 نقطة.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    سعيد

    لو تلحس اذنك جنسية مافيه. . والي يتجاهل وطنه وشعبه وهم يقتلون بدم بارد شوبدنا فيه
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  2. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    فكنابس من بني عمك السوريين بغى واحد منهم يفجر ملعبنا في مباراة منتخبنا وانت باين عليك ماسك خط ومصدق نفسك انك اسطوره ترا اسطورتنا خالد مسعد ولولا الدراهم مالعبت معنا فاسو الي عليك ومطلوب منك وبلاء غرور
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  3. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    سمير

    كنت أتوقع انه يطالبهم بالدعاء لأهله في سوريا 🙉
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  4. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    حسسني انه في مواجهه مع كفار قريش او معركه حاسمه بين المسلمين والمجرمين الذين يقتلون الابرياء في سوريا والعراق اوالاحواز
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